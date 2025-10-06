¿Qué es el análisis de sentimiento?

Con más formas que nunca para que las personas expresen sus sentimientos en línea, las organizaciones necesitan herramientas potentes para monitorizar lo que se dice sobre ellas y sus productos y servicios casi en tiempo real.Según un reciente informe de la Technology and Services Industry Association, a medida que las compañías adopten el análisis de sentimiento y comiencen a utilizarlo para analizar más conversaciones e interacciones, será más fácil identificar los puntos de fricción del cliente en cada etapa de su recorrido. 1

Ofrezca resultados más objetivos a partir de reseñas de clientes

Las últimas herramientas de análisis de sentimiento de inteligencia artificial (IA) ayudan a las compañías a filtrar las opiniones y el Net Promoter Score (NPS) para detectar sesgos personales y obtener opiniones más objetivas sobre su marca, sus productos y sus servicios. Por ejemplo, si un cliente expresa una opinión negativa junto con una positiva en una reseña, un humano que evalúe la reseña podría calificarla de negativa antes de llegar a las palabras positivas. La clasificación de sentimientos mejorada por IA ayuda a ordenar y clasificar el texto de forma objetiva para que esto no ocurra y se reflejen ambos sentimientos.

Logre una mayor escalabilidad de los programas de business intelligence

El análisis de sentimiento permite a las compañías con grandes cantidades de datos no estructurados analizar y extraer información significativa de ellos de forma rápida y eficiente.Con la cantidad de texto generado por los clientes en todos los canales digitales, es fácil que los equipos humanos se abrumen con la información.Las sólidas herramientas de análisis de sentimiento de los clientes basadas en la nube y mejoradas con IA ayudan a las organizaciones a ofrecer business intelligence a partir de los datos de sus clientes a escala, sin gastar recursos innecesarios.

Monitorice la reputación de la marca en tiempo real

Las empresas modernas necesitan responder rápidamente en caso de crisis. Las opiniones expresadas en los medios sociales, sean ciertas o no, pueden destruir la reputación de una marca que ha costado años construir. Las sólidas herramientas de análisis de sentimiento mejoradas por IA ayudan a los ejecutivos a monitorizar el sentimiento general que rodea a su marca para detectar posibles problemas y abordarlos rápidamente.