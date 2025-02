¿Qué es la IA conversacional?

Los usuarios pueden mostrarse recelosos a la hora de compartir información personal o sensible, especialmente cuando se dan cuenta de que están hablando con una máquina en lugar de con una persona. Dado que no todos sus clientes adoptarán tempranamente estas tecnologías, será importante educar y concienciar a su público objetivo sobre los beneficios y la seguridad de estas tecnologías para crear mejores experiencias de usuario. Si no se hace, existe el riesgo de que la experiencia del usuario sea negativa y que los efectos positivos de la IA se vean anulados.

Además, a veces los chatbots no están programados para responder a la amplia gama de consultas de los usuarios. Cuando esto ocurra, será importante proporcionar un canal de comunicación alternativo para abordar estas consultas más complejas, ya que sería frustrante para el usuario final recibir una respuesta incorrecta o incompleta. En estos casos, es fundamental que los clientes puedan conectar con un representante humano de la empresa.

Por último, la IA conversacional también puede optimizar el flujo de trabajo en una empresa y provocar una reducción de la mano de obra para una función laboral concreta. Esto puede desencadenar el activismo socioeconómico y provocar una reacción negativa contra la empresa.