La elección del modelo de IA es importante, ya que determina el rendimiento del sistema de machine learning . Cada modelo tiene sus puntos fuertes y débiles, por lo que elegir el adecuado es fundamental para el éxito del proyecto. La selección del modelo es una de las primeras etapas del pipeline general de machine learning para crear e implementar modelos de ML.

Algunas tareas requieren modelos complejos que puedan capturar los detalles de un gran conjunto de datos , pero que pueden tener dificultades para generalizarse a nuevos datos. También pueden requerir más recursos y capacidad de cálculo. Otras tareas se adaptan mejor a modelos más pequeños y sencillos, diseñados para un propósito específico.

Elegir el modelo adecuado para el trabajo puede: