¿Qué es la automatización inteligente?

El valor de la automatización inteligente en el mundo actual, en todas las industrias, es inconfundible. Con la automatización de las tareas repetitivas mediante la IA, las empresas pueden reducir sus costes y establecer una mayor coherencia en sus flujos de trabajo. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que acelerar los esfuerzos de transformación digital, impulsando una mayor inversión en infraestructuras para apoyar la automatización. A medida que aumente también el trabajo a distancia, las funciones seguirán evolucionando. Las personas que se centren en trabajos de bajo nivel serán reasignadas para implementar y escalar estas soluciones, así como otras tareas de nivel superior.

Los mandos intermedios tendrán que centrarse en los elementos más humanos de su trabajo para mantener la motivación de los trabajadores. La automatización pondrá de manifiesto las brechas de habilidades dentro de la fuerza laboral y los empleados tendrán que adaptarse a sus entornos de trabajo en constante cambio. Los mandos intermedios también pueden apoyar estas transiciones de forma que mitiguen la ansiedad y se aseguren de que los empleados sigan siendo resilientes durante estos periodos de cambio. La automatización inteligente es, sin duda, el futuro del trabajo y las empresas que renuncien a su adopción tendrán dificultades para seguir siendo competitivas en sus respectivos mercados.