¿Qué es la automatización inteligente?

La automatización inteligente (IA), a veces llamada automatización cognitiva, es el uso de tecnologías de automatización (inteligencia artificial (IA), gestión de procesos empresariales (BPM) y automatización de procesos robóticos (RPA) para agilizar y escalar la toma de decisiones en todas las organizaciones.
La automatización inteligente simplifica los procesos, libera recursos y mejora la eficacia operativa mediante diversas aplicaciones. Por ejemplo, un fabricante de automóviles puede utilizar la IA para acelerar la producción o reducir el riesgo de errores humanos, o una empresa farmacéutica o de ciencias de la vida puede utilizar la automatización inteligente para reducir costes y aumentar la eficiencia de los recursos donde existen procesos repetitivos. Un proveedor de seguros puede utilizar la automatización inteligente para calcular los pagos, estimar las tarifas y abordar las necesidades de cumplimiento.
La automatización inteligente comprende 3 tecnologías cognitivas. La integración de estos componentes crea una solución que impulsa la transformación empresarial y tecnológica.
Esta integración conduce a una solución transformadora que agiliza los procesos y simplifica los flujos de trabajo para, en última instancia, mejorar la experiencia del cliente.
Las plataformas de automatización inteligente ofrecen muchos beneficios en todas las industrias como resultado del uso de grandes volúmenes de datos, cálculos precisos, análisis e implementación comercial. Los beneficios clave incluyen los siguientes:
La automatización inteligente agiliza los procesos que, de otro modo, se componían de tareas manuales o se basaban en sistemas antiguos, lo que puede consumir muchos recursos, ser costosos y propensos a errores humanos. Las aplicaciones de la AI se extienden a todas las industrias, proporcionando eficiencias en diferentes áreas de la empresa.
El valor de la automatización inteligente en el mundo actual, en todas las industrias, es inconfundible. Con la automatización de las tareas repetitivas mediante la IA, las empresas pueden reducir sus costes y establecer una mayor coherencia en sus flujos de trabajo. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que acelerar los esfuerzos de transformación digital, impulsando una mayor inversión en infraestructuras para apoyar la automatización. A medida que aumente también el trabajo a distancia, las funciones seguirán evolucionando. Las personas que se centren en trabajos de bajo nivel serán reasignadas para implementar y escalar estas soluciones, así como otras tareas de nivel superior.
Los mandos intermedios tendrán que centrarse en los elementos más humanos de su trabajo para mantener la motivación de los trabajadores. La automatización pondrá de manifiesto las brechas de habilidades dentro de la fuerza laboral y los empleados tendrán que adaptarse a sus entornos de trabajo en constante cambio. Los mandos intermedios también pueden apoyar estas transiciones de forma que mitiguen la ansiedad y se aseguren de que los empleados sigan siendo resilientes durante estos periodos de cambio. La automatización inteligente es, sin duda, el futuro del trabajo y las empresas que renuncien a su adopción tendrán dificultades para seguir siendo competitivas en sus respectivos mercados.
