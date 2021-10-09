¿Qué es la automatización inteligente?

La automatización inteligente (IA), a veces llamada automatización cognitiva, es el uso de tecnologías de automatización (inteligencia artificial (IA), gestión de procesos empresariales (BPM) y automatización de procesos robóticos (RPA) para agilizar y escalar la toma de decisiones en todas las organizaciones.

La automatización inteligente simplifica los procesos, libera recursos y mejora la eficacia operativa mediante diversas aplicaciones. Por ejemplo, un fabricante de automóviles puede utilizar la IA para acelerar la producción o reducir el riesgo de errores humanos, o una empresa farmacéutica o de ciencias de la vida puede utilizar la automatización inteligente para reducir costes y aumentar la eficiencia de los recursos donde existen procesos repetitivos. Un proveedor de seguros puede utilizar la automatización inteligente para calcular los pagos, estimar las tarifas y abordar las necesidades de cumplimiento.

 Los 3 componentes de la automatización inteligente

La automatización inteligente comprende 3 tecnologías cognitivas. La integración de estos componentes crea una solución que impulsa la transformación empresarial y tecnológica.

  • El componente más crucial de la automatización inteligente es la inteligencia artificial o IA. Mediante el uso de machine learning y algoritmos complejos para analizar datos estructurados y no estructurados, las empresas pueden desarrollar una base de conocimientos y formular predicciones basadas en esos datos. Este es el motor de decisión de la IA.
  • El segundo componente de la automatización inteligente es la gestión de procesos empresariales (BPM), también conocida como automatización del flujo de trabajo empresarial. La gestión de procesos empresariales automatiza los flujos de trabajo para proporcionar mayor agilidad y coherencia a los procesos empresariales. La gestión de procesos empresariales se utiliza en la mayoría de los sectores para agilizar los procesos y mejorar las interacciones y el compromiso.
  • El tercer componente de la IA es la automatización de procesos robóticos (RPA). La automatización de procesos robóticos utiliza robots de software, o bots, para completar tareas administrativas, como extraer datos o completar formularios. Estos bots complementan bien la inteligencia artificial, ya que la RPA puede aprovechar los conocimientos de la IA para manejar tareas y casos de uso más complejos.

Esta integración conduce a una solución transformadora que agiliza los procesos y simplifica los flujos de trabajo para, en última instancia, mejorar la experiencia del cliente.
Beneficios de la automatización inteligente

Las plataformas de automatización inteligente ofrecen muchos beneficios en todas las industrias como resultado del uso de grandes volúmenes de datos, cálculos precisos, análisis e implementación comercial. Los beneficios clave incluyen los siguientes:

  • Reduzca los costes aumentando la fuerza laboral y mejorando la productividad: la automatización de los sistemas y procesos y el uso del análisis de datos para garantizar la precisión pueden acelerar la producción. La IA también permite a las empresas escalar rápidamente sin aumentar el riesgo, comprometer la calidad o ejercer presión sobre la fuerza laboral existente. Los líderes empresariales están cosechando los beneficios de esta capacidad a través de mayores rendimientos de producción y un mejor retorno de la inversión.
  • Mejore la precisión mediante procesos y enfoques coherentes para aumentar la calidad: el punto fuerte de la automatización inteligente es el uso de la inteligencia artificial para impulsar la toma de decisiones y ofrecer un enfoque coherente a las tareas repetitivas.
  • Mejore la experiencia del cliente: ofrecer un producto de mayor calidad y más fiable al mercado con mayor rapidez, u obtener respuestas a las consultas más rápido (o inmediatamente) proporciona una experiencia más rica y positiva para el cliente y, por tanto, una ventaja competitiva para la empresa.
  • Aborde el cumplimiento y las regulaciones con confianza: muchas industrias están obligadas a adherirse a políticas regulatorias específicas. La automatización inteligente puede aprovechar sus funciones de automatización de tareas para demostrar un enfoque más coherente del cumplimiento.
Aplicaciones de la automatización inteligente

La automatización inteligente agiliza los procesos que, de otro modo, se componían de tareas manuales o se basaban en sistemas antiguos, lo que puede consumir muchos recursos, ser costosos y propensos a errores humanos. Las aplicaciones de la AI se extienden a todas las industrias, proporcionando eficiencias en diferentes áreas de la empresa.

  • Automoción: la industria de la automoción se ve muy afectada por las mejoras que los fabricantes pueden realizar mediante la automatización inteligente. Con la IA, los fabricantes pueden predecir y ajustar la producción de manera más efectiva para responder a los cambios en la oferta y la demanda. Pueden optimizar los flujos de trabajo para aumentar la eficiencia y reducir el riesgo de error en la producción, el soporte, las adquisiciones y otras áreas. Con el uso de robots son capaces de reducir la necesidad de trabajo manual y mejorar el descubrimiento de defectos, proporcionando un producto de mayor calidad a los clientes a un menor costo para el negocio. Por ejemplo, una planta de producción de motores de Volkswagen en Alemania utiliza "robots colaborativos" que trabajan con el equipo de producción para realizar un paso físicamente exigente del proceso de montaje de motores. Esto ayuda a prevenir lesiones, acelerar los procesos, promover la precisión y aliviar la carga física de los empleados.
  • Ciencias biológicas: la producción de medicamentos está altamente regulada y requiere una calibración precisa del equipo y la medición del producto. También requiere una enorme cantidad de recopilación, cotejo, procesamiento y análisis de datos. Un ensayo farmacológico no puede considerarse exitoso sin análisis y resultados fiables. Un enfoque manual podría provocar errores de cálculo y requerir volúmenes de recursos y una cantidad considerable de mano de obra para lograrlo. Por el contrario, la producción de vacunas contra la Covid-19 en tiempo récord es un ejemplo de cómo la automatización inteligente proporciona procesos automatizados que mejoran la velocidad y la calidad de la producción. Antes de la IA y las eficiencias resultantes, "... se necesitaban más de 40 científicos con doctorado 25 años o más para descubrir un solo fármaco comercializable".
  • Atención sanitaria: el sector sanitario está utilizando la automatización inteligente con procesamiento del lenguaje natural (PLN) para proporcionar un enfoque coherente para la recopilación, el análisis, el diagnóstico y el tratamiento de datos. El uso de chatbots en las citas sanitarias a distancia requiere menos intervención humana y, a menudo, un tiempo más corto para el diagnóstico.
  • Seguros: con IA, el sector de los seguros prácticamente puede eliminar la necesidad de calcular o pagar tarifas manualmente y puede simplificar el procesamiento del papeleo, como las reclamaciones y las tasaciones. La automatización inteligente también ayuda a las compañías de seguros a adherirse a las regulaciones de cumplimiento más fácilmente al garantizar que se cumplan los requisitos. De esta manera, también pueden calcular el riesgo de una persona o entidad y calcular la tarifa de seguro adecuada.
El futuro de la IA

El valor de la automatización inteligente en el mundo actual, en todas las industrias, es inconfundible. Con la automatización de las tareas repetitivas mediante la IA, las empresas pueden reducir sus costes y establecer una mayor coherencia en sus flujos de trabajo. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que acelerar los esfuerzos de transformación digital, impulsando una mayor inversión en infraestructuras para apoyar la automatización. A medida que aumente también el trabajo a distancia, las funciones seguirán evolucionando. Las personas que se centren en trabajos de bajo nivel serán reasignadas para implementar y escalar estas soluciones, así como otras tareas de nivel superior.

Los mandos intermedios tendrán que centrarse en los elementos más humanos de su trabajo para mantener la motivación de los trabajadores. La automatización pondrá de manifiesto las brechas de habilidades dentro de la fuerza laboral y los empleados tendrán que adaptarse a sus entornos de trabajo en constante cambio. Los mandos intermedios también pueden apoyar estas transiciones de forma que mitiguen la ansiedad y se aseguren de que los empleados sigan siendo resilientes durante estos periodos de cambio. La automatización inteligente es, sin duda, el futuro del trabajo y las empresas que renuncien a su adopción tendrán dificultades para seguir siendo competitivas en sus respectivos mercados.
