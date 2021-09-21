¿Qué es la ciencia de datos?

La ciencia de datos combina las matemáticas y la estadística, la programación especializada, el análisis avanzado, la inteligencia artificial (IA) y el machine learning con conocimientos específicos en la materia para descubrir conocimientos procesables ocultos en los datos de una organización. Estos conocimientos pueden utilizarse para orientar la toma de decisiones y la planificación estratégica.
La aceleración del volumen de fuentes de datos, y por consiguiente de los datos, ha hecho que la ciencia de los datos sea uno de los campos de más rápido crecimiento en todos los sectores. Por lo tanto, no es de extrañar que la revista Harvard Business Review haya calificado el puesto de científico de datos como "el trabajo más sexy del siglo XXI". Las organizaciones dependen cada vez más de ellos para interpretar los datos y ofrecer recomendaciones prácticas que mejoren los resultados empresariales.
El ciclo de vida de la ciencia de datos implica varias funciones, herramientas y procesos, que permiten a los analistas obtener conocimientos procesables. Normalmente, un proyecto de ciencia de datos pasa por las siguientes etapas:
Los científicos de datos son expertos en extraer conocimientos y respuestas específicas de los sectores a partir de los datos. Cuentan con habilidades informáticas y de ciencias puras más allá de las de un analista empresarial o analista de datos típico, así como un profundo conocimiento de las especificidades del sector o disciplina empresarial en la que trabajan (como la fabricación de automóviles, el comercio electrónico o la sanidad).
Un científico de datos debe ser capaz de:
Estas habilidades tienen una gran demanda y, como resultado, muchas personas que se inician en una carrera de ciencia de datos exploran una variedad de programas de ciencia de datos, como programas de certificación, cursos de ciencia de datos y programas de grado ofrecidos por instituciones educativas.
Los científicos de datos no son necesariamente responsables directos de todos los procesos implicados en el ciclo de vida de la ciencia de datos. Por ejemplo, los ingenieros de datos suelen encargarse de los pipelines de datos, pero el científico de datos puede hacer recomendaciones sobre qué tipo de datos son útiles o necesarios. Aunque los científicos de datos pueden crear modelos de machine learning, la ampliación de estos esfuerzos a un nivel mayor requiere más habilidades de ingeniería de software para optimizar un programa de modo que se ejecute más rápidamente. Como resultado, es habitual que un científico de datos se asocie con ingenieros de machine learning para escalar los modelos de machine learning.
Las responsabilidades de los científicos de datos suelen solaparse con las de los analistas de datos, sobre todo en lo que respecta al análisis exploratorio y la visualización de datos. Sin embargo, las competencias de un científico de datos suelen ser más amplias que las del analista de datos medio. Comparativamente, los científicos de datos aprovechan lenguajes de programación comunes, como R y Python, para realizar más inferencia estadística y visualización de datos.
Puede ser fácil confundir los términos "ciencia de datos" e "inteligencia empresarial" (BI, por sus siglas en inglés) porque ambos se refieren a los datos de una organización y al análisis de esos datos, pero difieren en su enfoque.
Inteligencia empresarial (BI) suele ser un término genérico que engloba la tecnología que permite la preparación, la minería, la gestión y la visualización de datos. Las herramientas y procesos de inteligencia empresarial permiten a los usuarios finales identificar información procesable a partir de datos sin procesar, facilitando la toma de decisiones basada en datos dentro de organizaciones de diversos sectores. Aunque las herramientas de ciencia de datos coinciden en gran parte de este aspecto, la inteligencia empresarial se centra más en los datos del pasado, y los conocimientos de las herramientas de BI son de naturaleza más descriptiva. Utiliza los datos para comprender lo que ha sucedido antes e informar sobre una línea de actuación. El BI está orientado a datos estáticos (inmutables) que suelen estar estructurados. Aunque la ciencia de datos utiliza datos descriptivos, suele emplearlos para determinar variables predictivas, que luego se utilizan para categorizar datos o hacer previsiones.
La ciencia de los datos y la BI no son mutuamente excluyentes: las organizaciones digitalmente inteligentes utilizan ambos para comprender plenamente y extraer valor de sus datos.
Los científicos de datos se basan en lenguajes de programación populares para realizar análisis exploratorios de datos y regresión estadística. Estas herramientas de código abierto admiten capacidades prediseñadas de modelado estadístico, machine learning y gráficos. Entre estos lenguajes se incluyen los siguientes (leer más en "Python vs. R: ¿Cuál es la diferencia?"):
Para facilitar el intercambio de código y otra información, los científicos de datos pueden utilizar GitHub y Jupyter Notebook.
Algunos científicos de datos pueden preferir una interfaz de usuario, y dos herramientas empresariales comunes para el análisis estadístico incluyen:
Los científicos de datos también adquieren destreza en el uso de plataformas de procesamiento de macrodatos, como Apache Spark, el marco de código abierto Apache Hadoop y las bases de datos NoSQL. También dominan una amplia gama de herramientas de visualización de datos, como las sencillas herramientas gráficas incluidas en las aplicaciones empresariales de presentación y hojas de cálculo (como Microsoft Excel), herramientas comerciales de visualización creadas a medida como Tableau e IBM Cognos, y herramientas de código abierto como D3.js (una biblioteca de JavaScript para crear visualizaciones de datos interactivas) y RAW Graphs. Para crear modelos de machine learning, los científicos de datos suelen recurrir a varios marcos como PyTorch, TensorFlow, MXNet y Spark MLib.
Dada la pronunciada curva de aprendizaje de la ciencia de datos, muchas empresas buscan acelerar el retorno de la inversión en proyectos de IA; a menudo tienen dificultades para contratar el talento necesario para aprovechar todo el potencial de los proyectos de ciencia de datos. Para subsanar esta carencia, están recurriendo a plataformas multipersona de ciencia de datos y machine learning (DSML), dando lugar al papel de "científico de datos ciudadano".
Las plataformas multipersona DSML utilizan la automatización, los portales de autoservicio y las interfaces de usuario low-code/no-code para que las personas con poca o ninguna experiencia en tecnología digital o expertos en ciencia de datos puedan crear valor empresarial utilizando la ciencia de datos y el machine learning. Estas plataformas también sirven de apoyo a los científicos de datos expertos, ya que también ofrecen una interfaz más técnica. El uso de una plataforma DSML multipersona fomenta la colaboración en toda la empresa.
El cloud computing escala la ciencia de datos proporcionando acceso a más potencia de procesamiento, almacenamiento y otras herramientas necesarias para los proyectos de ciencia de datos.
Dado que la ciencia de datos suele aprovechar grandes conjuntos de datos, es muy importante disponer de herramientas que puedan adaptarse al tamaño de los datos, sobre todo en proyectos urgentes. Las soluciones de almacenamiento en la nube, como los data lakes, proporcionan acceso a infraestructuras de almacenamiento capaces de consumir y procesar grandes volúmenes de datos con facilidad. Estos sistemas de almacenamiento proporcionan flexibilidad a los usuarios finales, permitiéndoles crear grandes clústeres según sus necesidades. También pueden añadir nodos de cálculo incrementales para acelerar los trabajos de proceso de datos, lo que permite a la empresa hacer concesiones a corto plazo para obtener un resultado mayor a largo plazo. Las plataformas en la nube suelen tener diferentes modelos de precios, como por uso o por suscripción, para satisfacer las necesidades de su usuario final, ya sea una gran empresa o una pequeña startup.
Las tecnologías de código abierto se utilizan ampliamente en los conjuntos de herramientas de la ciencia de datos. Cuando están alojados en la nube, los equipos no necesitan instalarlos, configurarlos, mantenerlos o actualizarlos localmente. Varios proveedores de servicios en la nube, como IBM® Cloud, ofrecen también kits de herramientas preempaquetados que permiten a los científicos de datos crear modelos sin necesidad de codificar, lo que democratiza aún más el acceso a las innovaciones tecnológicas y a la información sobre datos.
Las empresas pueden desbloquear numerosos beneficios de la ciencia de datos. Los casos de uso más comunes incluyen la optimización de procesos mediante la automatización inteligente y la mejora de la orientación y la personalización para mejorar la experiencia del cliente (CX). Sin embargo, hay ejemplos más concretos:
He aquí algunos casos de uso representativos de la ciencia de datos y la inteligencia artificial:
IBM Granite es nuestra familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de idioma, código, series de tiempo y salvaguardas.
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
Utilice este libro electrónico para alinearse con otros líderes en los 3 objetivos clave de MLOps y la IA fiable: confianza en los datos, confianza en los modelos y confianza en los procesos.
Descubra por qué la inteligencia de datos impulsada por IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Aprenda a incorporar la IA generativa, el machine learning y los modelos fundacionales en sus operaciones empresariales para mejorar el rendimiento.
Utilice herramientas y soluciones de ciencia de datos para descubrir patrones y crear predicciones mediante el uso de datos, algoritmos, machine learning y técnicas de IA.
Presentamos Cognos Analytics 12.0: conocimientos potenciados por IA para una mejor toma de decisiones.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting y cree una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.
