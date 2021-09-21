Análisis

¿Qué es la ciencia de datos?

La ciencia de datos combina las matemáticas y la estadística, la programación especializada, el análisis avanzado, la inteligencia artificial (IA) y el machine learning con conocimientos específicos en la materia para descubrir conocimientos procesables ocultos en los datos de una organización. Estos conocimientos pueden utilizarse para orientar la toma de decisiones y la planificación estratégica.

La aceleración del volumen de fuentes de datos, y por consiguiente de los datos, ha hecho que la ciencia de los datos sea uno de los campos de más rápido crecimiento en todos los sectores. Por lo tanto, no es de extrañar que la revista Harvard Business Review haya calificado el puesto de científico de datos como "el trabajo más sexy del siglo XXI". Las organizaciones dependen cada vez más de ellos para interpretar los datos y ofrecer recomendaciones prácticas que mejoren los resultados empresariales.

El ciclo de vida de la ciencia de datos implica varias funciones, herramientas y procesos, que permiten a los analistas obtener conocimientos procesables. Normalmente, un proyecto de ciencia de datos pasa por las siguientes etapas:

  • Ingesta de datos: el ciclo de vida comienza con la recopilación de datos, tanto estructurados en bruto como no estructurados, de todas las fuentes pertinentes utilizando diversos métodos. Estos métodos pueden incluir la introducción manual de datos, la extracción de datos de la web y la transmisión de datos en tiempo real desde sistemas y dispositivos. Las fuentes de datos pueden incluir datos estructurados, como datos de clientes, junto con datos no estructurados como archivos de registro, vídeo, audio, imágenes, Internet de las cosas (IoT), redes sociales, etc.
  • Almacenamiento y proceso de datos: dado que los datos pueden tener formatos y estructuras diferentes, las empresas deben considerar distintos sistemas de almacenamiento en función del tipo de datos que sea necesario capturar. Los equipos de gestión de datos ayudan a establecer normas en torno al almacenamiento y la estructura de los datos, lo que facilita los flujos de trabajo en torno a los modelos de análisis, machine learning y deep learning. Esta etapa incluye la limpieza de datos, la deduplicación, la transformación y la combinación de los datos mediante trabajos ETL (extracción, transformación, carga) u otras tecnologías de integración de datos. Esta preparación de datos es esencial para promover la calidad de los datos antes de cargarlos en un almacén de datosdata lake u otro repositorio.
  • Análisis de datos: en este caso, los científicos de datos realizan un análisis exploratorio de los datos para examinar sesgos, patrones, rangos y distribuciones de valores dentro de los datos. Esta exploración analítica de datos impulsa la generación de hipótesis para las pruebas a/b. También permite a los analistas determinar la relevancia de los datos para su uso dentro de los esfuerzos de modelado para el análisis predictivo, el machine learning y/o el deep learning. Dependiendo de la precisión de un modelo, las organizaciones pueden llegar a depender de estos conocimientos para la toma de decisiones empresariales, lo que les permite impulsar una mayor escalabilidad.
  • Comunicación: por último, los conocimientos se presentan en forma de informes y otras visualizaciones de datos que facilitan su comprensión por parte de los analistas empresariales y otros responsables de la toma de decisiones. Un lenguaje de programación de ciencia de datos como R o Python incluye componentes para generar visualizaciones; alternativamente, los científicos de datos pueden utilizar herramientas de visualización dedicadas.

Qué hacen los científicos de datos

Los científicos de datos son expertos en extraer conocimientos y respuestas específicas de los sectores a partir de los datos. Cuentan con habilidades informáticas y de ciencias puras más allá de las de un analista empresarial o analista de datos típico, así como un profundo conocimiento de las especificidades del sector o disciplina empresarial en la que trabajan (como la fabricación de automóviles, el comercio electrónico o la sanidad).  

Un científico de datos debe ser capaz de:

  • Conocer la empresa lo suficiente como para hacer las preguntas pertinentes e identificar los puntos débiles.

  • Aplicar la estadística y la informática, junto con la perspicacia empresarial, al análisis de datos.

  • Utilizar una amplia gama de herramientas y técnicas para preparar y extraer datos: desde bases de datos y SQL hasta minería de datos y métodos de integración de datos.

  • Extraer información de big data mediante análisis predictivos e inteligencia artificial (IA), incluidos modelos de machine learningprocesamiento del lenguaje naturaldeep learning.

  • Escriba programas y algoritmos que automaticen el procesamiento de datos y los cálculos.

  • Contar e ilustrar historias que transmitan claramente el significado de los resultados a los responsables de la toma de decisiones y a los stakeholders en todos los niveles de comprensión técnica.

  • Explicar cómo pueden utilizarse los resultados para resolver problemas empresariales.

  • Colaborar con otros miembros del equipo de ciencia de datos, como analistas de datos y de negocio, arquitectos de TI, ingenieros de datos y desarrolladores de aplicaciones.

Estas habilidades tienen una gran demanda y, como resultado, muchas personas que se inician en una carrera de ciencia de datos exploran una variedad de programas de ciencia de datos, como programas de certificación, cursos de ciencia de datos y programas de grado ofrecidos por instituciones educativas.

Los científicos de datos no son necesariamente responsables directos de todos los procesos implicados en el ciclo de vida de la ciencia de datos. Por ejemplo, los ingenieros de datos suelen encargarse de los pipelines de datos, pero el científico de datos puede hacer recomendaciones sobre qué tipo de datos son útiles o necesarios. Aunque los científicos de datos pueden crear modelos de machine learning, la ampliación de estos esfuerzos a un nivel mayor requiere más habilidades de ingeniería de software para optimizar un programa de modo que se ejecute más rápidamente. Como resultado, es habitual que un científico de datos se asocie con ingenieros de machine learning para escalar los modelos de machine learning.

Las responsabilidades de los científicos de datos suelen solaparse con las de los analistas de datos, sobre todo en lo que respecta al análisis exploratorio y la visualización de datos. Sin embargo, las competencias de un científico de datos suelen ser más amplias que las del analista de datos medio. Comparativamente, los científicos de datos aprovechan lenguajes de programación comunes, como R y Python, para realizar más inferencia estadística y visualización de datos.

Ciencia de datos frente a inteligencia empresarial

Puede ser fácil confundir los términos "ciencia de datos" e "inteligencia empresarial" (BI, por sus siglas en inglés) porque ambos se refieren a los datos de una organización y al análisis de esos datos, pero difieren en su enfoque.

Inteligencia empresarial (BI) suele ser un término genérico que engloba la tecnología que permite la preparación, la minería, la gestión y la visualización de datos. Las herramientas y procesos de inteligencia empresarial permiten a los usuarios finales identificar información procesable a partir de datos sin procesar, facilitando la toma de decisiones basada en datos dentro de organizaciones de diversos sectores. Aunque las herramientas de ciencia de datos coinciden en gran parte de este aspecto, la inteligencia empresarial se centra más en los datos del pasado, y los conocimientos de las herramientas de BI son de naturaleza más descriptiva. Utiliza los datos para comprender lo que ha sucedido antes e informar sobre una línea de actuación. El BI está orientado a datos estáticos (inmutables) que suelen estar estructurados. Aunque la ciencia de datos utiliza datos descriptivos, suele emplearlos para determinar variables predictivas, que luego se utilizan para categorizar datos o hacer previsiones.

La ciencia de los datos y la BI no son mutuamente excluyentes: las organizaciones digitalmente inteligentes utilizan ambos para comprender plenamente y extraer valor de sus datos.

Herramientas de ciencia de datos

Los científicos de datos se basan en lenguajes de programación populares para realizar análisis exploratorios de datos y regresión estadística. Estas herramientas de código abierto admiten capacidades prediseñadas de modelado estadístico, machine learning y gráficos. Entre estos lenguajes se incluyen los siguientes (leer más en "Python vs. R: ¿Cuál es la diferencia?"):

  • R Studio: lenguaje de programación y entorno de código abierto para el desarrollo de gráficos e informática estadística.
  • Python: lenguaje de programación dinámico y flexible. Python incluye numerosas bibliotecas, como NumPy, Pandas o Matplotlib, para analizar datos rápidamente.

Para facilitar el intercambio de código y otra información, los científicos de datos pueden utilizar GitHub y Jupyter Notebook.

Algunos científicos de datos pueden preferir una interfaz de usuario, y dos herramientas empresariales comunes para el análisis estadístico incluyen:

  • SAS: un completo conjunto de herramientas, incluidas visualizaciones y paneles de control interactivos, para el análisis, la elaboración de informes, la extracción de datos y la creación de modelos predictivos.
  • IBM® SPSS: ofrece análisis estadísticos avanzados, una amplia biblioteca de algoritmos de machine learning, análisis de texto, extensibilidad de código abierto, integración con big data e implementación fluida en aplicaciones.

Los científicos de datos también adquieren destreza en el uso de plataformas de procesamiento de macrodatos, como Apache Spark, el marco de código abierto Apache Hadoop y las bases de datos NoSQL. También dominan una amplia gama de herramientas de visualización de datos, como las sencillas herramientas gráficas incluidas en las aplicaciones empresariales de presentación y hojas de cálculo (como Microsoft Excel), herramientas comerciales de visualización creadas a medida como Tableau e IBM Cognos, y herramientas de código abierto como D3.js (una biblioteca de JavaScript para crear visualizaciones de datos interactivas) y RAW Graphs. Para crear modelos de machine learning, los científicos de datos suelen recurrir a varios marcos como PyTorch, TensorFlow, MXNet y Spark MLib.

Dada la pronunciada curva de aprendizaje de la ciencia de datos, muchas empresas buscan acelerar el retorno de la inversión en proyectos de IA; a menudo tienen dificultades para contratar el talento necesario para aprovechar todo el potencial de los proyectos de ciencia de datos. Para subsanar esta carencia, están recurriendo a plataformas multipersona de ciencia de datos y machine learning (DSML), dando lugar al papel de "científico de datos ciudadano".

Las plataformas multipersona DSML utilizan la automatización, los portales de autoservicio y las interfaces de usuario low-code/no-code para que las personas con poca o ninguna experiencia en tecnología digital o expertos en ciencia de datos puedan crear valor empresarial utilizando la ciencia de datos y el machine learning. Estas plataformas también sirven de apoyo a los científicos de datos expertos, ya que también ofrecen una interfaz más técnica. El uso de una plataforma DSML multipersona fomenta la colaboración en toda la empresa.

Ciencia de datos y cloud computing

El cloud computing escala la ciencia de datos proporcionando acceso a más potencia de procesamiento, almacenamiento y otras herramientas necesarias para los proyectos de ciencia de datos.

Dado que la ciencia de datos suele aprovechar grandes conjuntos de datos, es muy importante disponer de herramientas que puedan adaptarse al tamaño de los datos, sobre todo en proyectos urgentes. Las soluciones de almacenamiento en la nube, como los data lakes, proporcionan acceso a infraestructuras de almacenamiento capaces de consumir y procesar grandes volúmenes de datos con facilidad. Estos sistemas de almacenamiento proporcionan flexibilidad a los usuarios finales, permitiéndoles crear grandes clústeres según sus necesidades. También pueden añadir nodos de cálculo incrementales para acelerar los trabajos de proceso de datos, lo que permite a la empresa hacer concesiones a corto plazo para obtener un resultado mayor a largo plazo. Las plataformas en la nube suelen tener diferentes modelos de precios, como por uso o por suscripción, para satisfacer las necesidades de su usuario final, ya sea una gran empresa o una pequeña startup.

Las tecnologías de código abierto se utilizan ampliamente en los conjuntos de herramientas de la ciencia de datos. Cuando están alojados en la nube, los equipos no necesitan instalarlos, configurarlos, mantenerlos o actualizarlos localmente. Varios proveedores de servicios en la nube, como IBM® Cloud, ofrecen también kits de herramientas preempaquetados que permiten a los científicos de datos crear modelos sin necesidad de codificar, lo que democratiza aún más el acceso a las innovaciones tecnológicas y a la información sobre datos.

casos prácticos de ciencia de datos

Las empresas pueden desbloquear numerosos beneficios de la ciencia de datos. Los casos de uso más comunes incluyen la optimización de procesos mediante la automatización inteligente y la mejora de la orientación y la personalización para mejorar la experiencia del cliente (CX). Sin embargo, hay ejemplos más concretos:

He aquí algunos casos de uso representativos de la ciencia de datos y la inteligencia artificial:

  • Un banco internacional ofrece servicios de préstamo más rápidos con una aplicación móvil que utiliza modelos de riesgo crediticios basados en machine learning y una arquitectura de cloud computing híbrido que es potente y segura.
  • Una empresa de electrónica está desarrollando sensores ultrapotentes impresos en 3D para guiar los vehículos sin conductor del futuro. La solución se basa en herramientas analíticas y de ciencia de datos para mejorar su capacidad de detección de objetos en tiempo real.
  • Un proveedor de soluciones de automatización de procesos robóticos (RPA) desarrolló una solución cognitiva de minería de procesos de negocio que reduce los tiempos de gestión de incidencias entre el 15 % y el 95 % para sus empresas clientes. La solución está capacitada para comprender el contenido y el sentimiento de los correos electrónicos de los clientes, dirigiendo a los equipos de servicio para que den prioridad a los más relevantes y urgentes.
  • Una empresa de tecnología de medios digitales creó una plataforma de análisis de audiencias que permite a sus clientes ver qué atrae a los telespectadores cuando se les ofrece una gama cada vez mayor de canales digitales. La solución emplea análisis profundos y machine learning para obtener información en tiempo real sobre el comportamiento de los espectadores.
  • Un departamento de policía urbano creó herramientas de análisis estadístico de incidentes para ayudar a los funcionarios a entender cuándo y dónde implementar recursos para evitar delitos. La solución basada en datos crea informes y paneles de control para aumentar el conocimiento de la situación por parte de los agentes sobre el terreno.
  • Shanghai Changjiang Science and Technology Development utilizó la tecnología IBM® watsonx para crear una plataforma de evaluación médica basada en IA que puede analizar los registros médicos existentes para categorizar a los pacientes en función del riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y que puede predecir la tasa de éxito de diferentes tratamientos.

