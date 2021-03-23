Si trabaja en ciencia de datos o análisis, probablemente esté al tanto del debate entre Python y R. Aunque ambos lenguajes están dando vida al futuro (a través de la inteligencia artificial, el machine learning y la innovación basada en datos), hay puntos fuertes y débiles que entran en juego.
En muchos sentidos, los dos lenguajes de código abierto son muy similares. Ambos lenguajes, de descarga gratuita para todos, son muy adecuados para tareas de ciencia de datos, desde la manipulación y automatización de datos hasta el análisis empresarial y la exploración de big data. La principal diferencia es que Python es un lenguaje de programación de propósito general, mientras que R tiene sus raíces en el análisis estadístico. Cada vez más, la pregunta no es cuál elegir, sino cómo hacer el mejor uso de ambos lenguajes de programación para sus casos de uso específicos.
Python es un lenguaje de programación orientado a objetos de propósito general que hace hincapié en la legibilidad del código mediante su generoso uso de espacios en blanco. Lanzado en 1989, Python es fácil de aprender y uno de los favoritos de programadores y desarrolladores. De hecho, Python es uno de los lenguajes de programación más populares del mundo, justo por detrás de Java y C.
Varias bibliotecas de Python admiten tareas de ciencia de datos, incluidas las siguientes:
Además, Python es especialmente adecuado para implementar el machine learning a gran escala. Su conjunto de bibliotecas especializadas de deep learning y machine learning incluye herramientas como scikit-learn, Keras y TensorFlow, que permiten a los científicos de datos desarrollar modelos de datos sofisticados que se conectan directamente a un sistema de producción. Además, los Jupyter Notebooks son una aplicación web de código abierto para compartir fácilmente documentos que contienen su código Python en tiempo real, ecuaciones, visualizaciones y explicaciones de ciencia de datos.
R es un lenguaje de programación de código abierto optimizado para el análisis estadístico y la visualización de datos. Desarrollado en 1992, R tiene un rico ecosistema con modelos de datos complejos y herramientas elegantes para la elaboración de informes de datos. En el último recuento, había más de 13 000 paquetes R disponibles a través de Comprehensive R Archive Network (CRAN) para análisis profundos.
Popular entre los estudiosos e investigadores de la ciencia de datos, R proporciona una amplia variedad de bibliotecas y herramientas para lo siguiente:
R se utiliza habitualmente en RStudio, un entorno de desarrollo integrado (IDE) para simplificar el análisis estadístico, la visualización y la elaboración de informes. Las aplicaciones R pueden utilizarse de forma directa e interactiva en la web a través de Shiny.
La principal distinción entre los dos lenguajes radica en su enfoque de la ciencia de datos. Ambos lenguajes de programación de código abierto cuentan con el apoyo de grandes comunidades, que amplían continuamente sus bibliotecas y herramientas. Pero mientras que R se utiliza principalmente para el análisis estadístico, Python proporciona un enfoque más general para la disputa de datos.
Python es un lenguaje polivalente, muy parecido a C++ y Java, con una sintaxis legible y fácil de aprender. Los programadores utilizan Python para profundizar en el análisis de datos o utilizar el machine learning en entornos de producción escalables. Por ejemplo, puede utilizar Python para incorporar el reconocimiento facial en su API móvil o para desarrollar una aplicación de machine learning.
R, por otro lado, está creado por estadísticos y se inclina en gran medida hacia los modelos estadísticos y la analítica especializada. Los científicos de datos utilizan R para un análisis estadístico profundo, respaldado por solo unas pocas líneas de código y atractivas visualizaciones de datos. Por ejemplo, puede utilizar R para el análisis del comportamiento del cliente o la investigación genómica.
Elegir el lenguaje adecuado depende de su situación. Estas son algunas cosas a tener en cuenta:
Tenga en cuenta que muchas herramientas, como Microsoft Machine Learning Server, son compatibles con R y Python. Es por eso que la mayoría de las organizaciones utilizan una combinación de ambos lenguajes, y el debate R vs. Python es en vano. De hecho, puede realizar análisis y exploración de datos en las primeras etapas en R y luego cambiar a Python cuando sea el momento de enviar algunos productos de datos.
Para los puristas de la informática, Python destaca como el lenguaje de programación adecuado para la ciencia de datos en todo momento. Mientras tanto, R tiene sus propios defensores. Compruébelo usted mismo en comunidades de desarrollo como Stack Overflow. Para más información sobre las posibilidades del análisis de datos mediante Python y R, considere la posibilidad de explorar los siguientes artículos de Learn Hub. También se recomienda echar un vistazo al tutorial sobre lenguajes de la ciencia de datos en el IBM® Developer Hub.
Para más información sobre cómo acelerar el desarrollo de la ciencia de datos con lenguajes y marcos de código abierto, explore IBM® Watson Studio.