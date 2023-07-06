La inteligencia artificial o IA, el término más amplio de los tres, se utiliza para clasificar las máquinas que imitan la inteligencia humana y las funciones cognitivas humanas, como la resolución de problemas y el aprendizaje. La IA utiliza predicciones y automatización para optimizar y resolver tareas complejas que los humanos han realizado históricamente, como el reconocimiento facial y de voz, la toma de decisiones y la traducción.

Categorías de IA



Las tres categorías principales de IA son:

Inteligencia artificial limitada (ANI)

Inteligencia artificial general (AGI)

Superinteligencia artificial (ASI)

La IA se considera IA "débil", mientras que los otros dos tipos se clasifican como IA "fuerte". Definimos la IA débil por su capacidad para completar una tarea específica, como ganar una partida de ajedrez o identificar a un individuo concreto en una serie de fotos. El procesamiento del lenguaje natural y la visión artificial, que permiten a las empresas automatizar tareas y respaldar chatbots y asistentes virtuales como Siri y Alexa, son ejemplos de ANI. La visión artificial es un factor en el desarrollo de los coches autónomos.

Las formas más fuertes de IA, como AGI y ASI, incorporan comportamientos humanos de manera más prominente, como la capacidad de interpretar el tono y la emoción. La IA fuerte se define por su capacidad en comparación con los humanos. La AGI funcionaría a la par que otro humano, mientras que la ASI, también conocida como superinteligencia, superaría la inteligencia y la capacidad de un humano. Todavía no existe ninguna forma de IA fuerte, pero la investigación en este campo está en curso.

Uso de la IA para empresas



Un número cada vez mayor de empresas, alrededor del 35 % en todo el mundo, utiliza la IA, y otro 42 % está explorando la tecnología. El desarrollo de la IA generativa, que utiliza potentes modelos fundacionales que se entrenan con grandes cantidades de datos sin etiquetar, puede adaptarse a nuevos casos de uso y aportar una flexibilidad y escalabilidad que probablemente acelere significativamente la adopción de la IA. En las primeras pruebas, IBM ha observado que la IA generativa aporta el tiempo de obtención de valor hasta un 70 % más rápido que la IA tradicional.

Tanto si utiliza aplicaciones de IA basadas en ML como en modelos fundacionales, la IA puede aportar a su empresa una ventaja competitiva. La integración de modelos de IA personalizados en sus flujos de trabajo y sistemas, y la automatización de funciones como el servicio de atención al cliente, la gestión de la cadena de suministro y la ciberseguridad, pueden ayudar a una empresa a cumplir con las expectativas de los clientes, tanto hoy como a medida que aumenten en el futuro.

La clave es identificar los conjuntos de datos correctos desde el principio para garantizar que utiliza datos de calidad para lograr la ventaja competitiva más sustancial. También deberá crear una arquitectura híbrida preparada para la IA que pueda utilizar con éxito los datos dondequiera que se encuentren, en mainframes, centro de datos, nube pública y privada y en el edge.

Su IA debe ser fiable porque cualquier cosa menos significa arriesgarse a dañar la reputación de una empresa y acarrear multas reglamentarias. Los modelos engañosos y los que contienen sesgos o alucinaciones pueden tener un alto coste para la privacidad, los derechos de los datos y la confianza de los clientes. Su IA debe ser explicable, justa y transparente.