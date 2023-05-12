¿Qué es el Internet de las cosas (IoT)?

Estos dispositivos, también conocidos como "objetos inteligentes", pueden variar desde simples dispositivos de "hogar inteligente" como termostatos inteligentes, dispositivos portátiles como relojes inteligentes y ropa con RFID, hasta complejos sistemas de maquinaria y transporte industriales. Los tecnólogos incluso están imaginando "ciudades inteligentes" enteras basadas en las tecnologías IoT.

El IoT permite que estos dispositivos inteligentes se comuniquen entre sí y con otros dispositivos con acceso a Internet, como teléfonos inteligentes y puertas de enlace, creando una amplia red de dispositivos interconectados que pueden intercambiar datos y realizar diversas tareas de forma autónoma. Por ejemplo:

controlar las condiciones medioambientales en explotaciones agrícolas;

gestionar patrones de tráfico con coches inteligentes y otros dispositivos de automoción inteligentes;

controlar máquinas y procesos en fábricas;

hacer un seguimiento de inventario y envíos en almacenes.

Las aplicaciones potenciales de IoT son vastas y variadas, y su impacto ya se está sintiendo en una amplia gama de sectores, incluidos el sector manufacturero, el transporte, la atención médica y la agricultura. A medida que el número de dispositivos conectados a Internet sigue creciendo, es probable que el IoT desempeñe un papel cada vez más importante para dar forma a nuestro mundo y transformar la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos.

En un contexto empresarial, los dispositivos IoT se utilizan para monitorizar una amplia gama de parámetros, como la temperatura, la humedad, la calidad del aire, el consumo de energía y el rendimiento de las máquinas. Estos datos se pueden analizar en tiempo real para identificar patrones, tendencias y anomalías que pueden ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones y mejorar sus resultados.