¿Qué es un conjunto de datos?

Los conjuntos de datos no estructurados contienen información que no se ajusta a los modelos de datos tradicionales ni a los esquemas rígidos. Aunque estos conjuntos de datos requieren herramientas de procesamiento más sofisticadas, a menudo contienen conocimientos que los formatos de datos estructurados no pueden capturar.

Las organizaciones se basan en conjuntos de datos no estructurados para impulsar los modelos de inteligencia artificial y machine learning. Estos conjuntos de datos proporcionan los diversos datos del mundo real necesarios para entrenar modelos de IA y desarrollar capacidades de análisis más avanzadas.

Algunos ejemplos comunes de conjuntos de datos no estructurados son: