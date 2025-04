¿Qué son los datos?

Los datos no estructurados carecen de un formato estrictamente definido. A menudo se presenta en formas complejas, como documentos de texto, imágenes y vídeos. Los datos no estructurados pueden incluir información cualitativa (como los comentarios de los clientes) y elementos cuantitativos (como los valores numéricos incrustados en el texto).

Algunos ejemplos de datos no estructurados son los correos electrónicos, el contenido de las redes sociales y los archivos multimedia.

Los datos no estructurados no encajan fácilmente en las bases de datos relacionales tradicionales, y las organizaciones suelen utilizar técnicas como el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y el machine learning para agilizar el análisis de datos no estructurados.

Los datos no estructurados suelen desempeñar un papel clave en el análisis de opiniones, el reconocimiento de patrones complejos y otros proyectos de análisis avanzado.