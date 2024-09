¿Qué es el deep learning?

La principal diferencia entre el deep learning y el machine learning es la estructura de la arquitectura de red neuronal subyacente. Los modelos tradicionales de machine learning “no profundos” utilizan redes neuronales simples con una o dos capas computacionales. Los modelos de deep learning utilizan tres o más capas, pero normalmente cientos o miles de capas, para entrenar los modelos.

Mientras que los modelos de aprendizaje supervisado requieren datos de entrada estructurados y etiquetados para obtener resultados precisos, los modelos de deep learning pueden utilizar el aprendizaje no supervisado. Con el aprendizaje no supervisado, los modelos de deep learning pueden extraer las características, los rasgos y las relaciones que necesitan para obtener resultados precisos a partir de datos brutos y no estructurados. Además, estos modelos pueden incluso evaluar y refinar sus resultados para aumentar la precisión.

El deep learning es un aspecto de la ciencia de datos que impulsa muchas aplicaciones y servicios que mejoran la automatización, realizando tareas analíticas y físicas sin intervención humana. Esto permite muchos productos y servicios cotidianos, como asistentes digitales, controles remotos de TV habilitados para voz, detección de fraudes con tarjetas de crédito, automóviles autónomos e IA generativa.