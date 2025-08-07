¿Qué son los parámetros de LLM?

Los pesos son valores numéricos que representan la importancia que el LLM asigna a una entrada específica. No todas las entradas son tratadas por igual por el modelo de inteligencia artificial (IA) cuando se generan respuestas. Cuanto mayor sea el peso de una entrada, más relevante es para el resultado del modelo.

Los ajustes de parámetros entrenables, como los pesos, se configuran mediante el algoritmo de aprendizaje de un modelo durante el proceso de entrenamiento. El algoritmo de aprendizaje mide el rendimiento del modelo de machine learning (ML) con una función de pérdida , que intenta minimizar el error mediante la optimización de los parámetros del modelo .

Dentro de las redes neuronales, los pesos son multiplicadores que determinan la intensidad de la señal de una capa de neuronas a la siguiente. Las señales deben alcanzar el umbral de intensidad de la función de activación para avanzar por la red. Como tal, los pesos afectan directamente a la forma en que una red propaga los datos a través de sus capas.