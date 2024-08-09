IA generativa vs. IA predictiva: ¿cuál es la diferencia?

Autor

Rina Diane Caballar

Staff Writer

IBM Think

Muchas herramientas de IA generativa parecen poseer el poder de la predicción. Los chatbots de IA conversacional como ChatGPT pueden sugerir el siguiente verso de una canción o poema. Software como DALL-E o Midjourney puede crear arte original o imágenes realistas a partir de descripciones en lenguaje natural. Las herramientas de finalización de código como GitHub Copilot pueden recomendar las siguientes líneas de código.

Pero la IA generativa no es una IA predictiva. La IA predictiva es su propia clase de inteligencia artificial y, aunque puede ser un enfoque menos conocido, sigue siendo una herramienta poderosa para las empresas. Examinemos las dos tecnologías y las diferencias clave entre cada una.

¿Qué es la IA generativa?

La IA generativa es una inteligencia artificial que responde a la instrucción de un usuario con contenido original generado, como audio, imágenes, código de software, texto o vídeo.

Los modelos de IA generativa se entrenan con volúmenes masivos de datos sin procesar. A continuación, estos modelos se basan en los patrones codificados y las relaciones de sus datos de entrenamiento para comprender las solicitudes de los usuarios y crear nuevos contenidos relevantes que sean similares, pero no idénticos, a los datos originales.

La mayoría de los modelos de IA generativa comienzan con un modelo fundacional, un tipo de modelo de deep learning que "aprende" a generar resultados estadísticamente probables cuando se le solicita. Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) son un modelo fundacional común para la generación de texto, pero existen otros modelos fundacionales para diferentes tipos de generación de contenido.

Boletín del sector

Las últimas tendencias en IA, presentadas por expertos

Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

¿Qué es la IA predictiva?

La IA predictiva combina el análisis estadístico con algoritmos de machine learning para encontrar patrones de datos y realizar previsiones de resultados futuros. Extrae conocimientos de los datos históricos para realizar predicciones precisas sobre el acontecimiento, el resultado o la tendencia más probables que se avecinan.

Los modelos de IA mejoran la velocidad y precisión de los análisis predictivos y se utilizan normalmente para la previsión empresarial para proyectar ventas, estimar la demanda de productos o servicios, personalizar la experiencia del cliente y optimizar la logística. En resumen, la IA predictiva ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas sobre los próximos pasos a dar para su negocio.

AI Academy

El auge de la IA generativa para empresas

Conozca el auge histórico de la IA generativa y lo que significa para las empresas.
Ir al episodio

¿Cuál es la diferencia entre la IA generativa y la IA predictiva?

Tanto la IA generativa como la IA predictiva entran dentro del paraguas de la IA, pero son distintas. He aquí en qué se diferencian ambas tecnologías de IA:

Datos de entrada o entrenamiento

La IA generativa se entrena en grandes conjuntos de datos que contienen millones de contenido de muestra. La IA predictiva puede utilizar conjuntos de datos más pequeños y específicos como datos de entrada.

Resultado

Aunque ambos sistemas de IA emplean un elemento de predicción para producir sus resultados, la IA generativa crea contenidos novedosos, mientras que la IA predictiva realiza previsiones de acontecimientos y resultados futuros.

Algoritmos y arquitecturas

La mayoría de los modelos de IA generativa se basan en estas arquitecturas:

  • Los modelos de difusión funcionan añadiendo primero ruido a los datos de entrenamiento hasta que sean aleatorios e irreconocibles, y luego entrenando el algoritmo para que difunda iterativamente el ruido y revele el resultado.
  • Las redes generativas adversarias (GAN) constan de dos redes neuronales: un generador que produce nuevos contenidos y un discriminador que evalúa la precisión y la calidad del contenido generado. Estos algoritmos adversarios de IA animan al modelo a generar resultados de calidad cada vez mayor.
  • Los modelos de transformador utilizan el concepto de atención para determinar qué es lo más importante de los datos dentro de una secuencia. A continuación, los transformadores utilizan este mecanismo de autoatención para procesar secuencias enteras de datos de manera simultánea, capturar el contexto de los datos dentro de la secuencia y codificar los datos de entrenamiento en embeddings o hiperparámetros que representan los datos y su contexto.
  • Los autocodificadores variacionales (VAE) son modelos generativos que aprenden representaciones comprimidas de sus datos de entrenamiento y crean variaciones de esas representaciones aprendidas para generar nuevos datos de muestra.

Mientras tanto, muchos modelos de IA predictivos aplican estos algoritmos estadísticos y modelos de machine learning:

  • El clustering clasifica diferentes puntos de datos u observaciones en grupos o clústeres en función de las similitudes para comprender los patrones de datos subyacentes.
  • Los árboles de decisión implementan una estrategia de división de divide y vencerás para una clasificación óptima. Del mismo modo, los algoritmos de bosque aleatorio combinan el resultado de varios árboles de decisión para llegar a un único resultado.
  • Los modelos de regresión determinan las correlaciones entre variables. La regresión lineal, por ejemplo, representa una relación lineal entre dos variables.
  • Los métodos de series temporales modelan los datos históricos como una serie de puntos de datos trazados en orden cronológico para proyectar tendencias futuras.

Explicabilidad e interpretabilidad

La mayoría de los modelos de IA generativa carecen de explicabilidad, ya que a menudo es difícil o imposible comprender los procesos de toma de decisiones detrás de sus resultados. Por el contrario, las estimaciones predictivas de la IA son más explicables porque se basan en números y estadísticas. Pero la interpretación de estas estimaciones sigue dependiendo del juicio humano, y una interpretación incorrecta podría conducir a un curso de acción equivocado.

Casos de uso de IA generativa vs. IA predictiva

La elección de utilizar la IA depende de varios factores. En un vídeo de IBM® AI Academy sobre la selección del caso de uso de IA adecuado para su negocio, Nicholas Renotte, ingeniero jefe de IA de IBM® Client Engineering, señala que "en última instancia, elegir el caso de uso adecuado para la IA generativa, la IA y las herramientas de machine learning requiere prestar atención a numerosas piezas móviles. Hay que asegurarse de que la mejor tecnología resuelve el problema adecuado.

Lo mismo ocurre a la hora de decidir si utilizar IA generativa o IA predictiva. "Si está implementando la IA para su empresa, entonces realmente necesita pensar en su caso de uso y si es adecuado para la IA generativa o si se adapta mejor a otra técnica o herramienta de IA", afirma Renotte. "Por ejemplo, muchas empresas quieren generar previsiones financieras, pero eso no suele requerir una solución de IA generativa, especialmente cuando hay modelos que pueden hacerlo por una fracción del coste".

Casos de uso de la IA generativa

Debido a que sobresale en la creación de contenido, la IA generativa tiene múltiples y variados casos de uso. A medida que avance la tecnología, podrían surgir más. Aquí es donde se pueden implementar aplicaciones de IA generativa en diversos sectores:

  • Servicio de atención al clientelas organizaciones pueden utilizar chatbots con IA generativa y agentes virtuales para ofrecer asistencia en tiempo real, proporcionar respuestas personalizadas e iniciar acciones en nombre de un cliente.

  • Juegos: los modelos de IA generativa pueden ayudar a crear entornos reales, personajes realistas, animaciones dinámicas y efectos visuales vívidos para videojuegos y simulaciones virtuales.

  • Atención sanitaria: la IA generativa puede crear datos sintéticos para entrenar y probar sistemas de imágenes médicas para preservar mejor la privacidad de los pacientes. La IA generativa también puede proponer moléculas completamente nuevas, acelerando el proceso de descubrimiento de fármacos.

  • Marketing y publicidad: la IA generativa puede diseñar imágenes atractivas y crear anuncios y textos de ventas atractivos personalizados para cada público objetivo.

  • Desarrollo de software: las herramientas de generación de código pueden acelerar el proceso de escritura de código nuevo y automatizar las fases de depuración y prueba.

Casos de uso de IA predictiva

La IA predictiva se utiliza principalmente en finanzas, venta minorista, comercio electrónico y fabricación. Estos son algunos ejemplos de aplicaciones de IA predictiva:

  • Previsión financiera: las instituciones financieras utilizan modelos de IA para realizar previsiones de las tendencias del mercado, los precios de las acciones y otros factores económicos.
  • Detección del fraude: los bancos emplean IA predictiva para detectar transacciones sospechosas en tiempo real que significan actividades fraudulentas.
  • Gestión de inventario: al proyectar las ventas y la demanda, la IA predictiva puede ayudar a las empresas a planificar y controlar los niveles de inventario.
  • Recomendaciones personalizadas: los modelos predictivos de IA pueden ayudar a analizar patrones en los datos de comportamiento de los clientes para obtener sugerencias más personalizadas que pueden mejorar la experiencia del cliente.
  • Gestión de la cadena de suministro: la IA predictiva puede ayudar en la optimización de la logística y las operaciones, los planes de producción, la asignación de recursos y la programación de la carga de trabajo.

Descubra cómo la IA generativa y la IA predictiva pueden potenciar su negocio

Elegir entre estas dos tecnologías no tiene por qué ser una opción. Las empresas pueden adoptar tanto la IA generativa como la IA predictiva, utilizándolas estratégicamente en conjunto para obtener un beneficio para su negocio.

Obtenga más información sobre la plataforma IBM® watsonx y cómo puede acelerar sus objetivos de IA. Aproveche las capacidades de IA generativa de los modelos creados en watsonx.ai para descubrir patrones y anomalías, de modo que pueda realizar previsiones y predicciones precisas y adaptadas a sus necesidades.

Recursos

La guía del director general para la IA generativa

Descubra cómo pueden los CEO equilibrar el valor que la IA generativa es capaz de crear frente a la inversión que exige y los riesgos que introduce.
Lleve sus conocimientos sobre IA generativa al siguiente nivel

Aprenda los conceptos fundamentales y desarrolle sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, pruebas y mucho más.
Desbloquee el poder de la IA generativa + ML

Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
Ponga la IA a trabajar: cómo impulsar el ROI con la IA generativa

¿Quiere obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en IA? Descubra cómo escalar la IA generativa en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mentes más brillantes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
IA en Acción 2024

Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Explore IBM Granite

IBM Granite es nuestra familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y salvaguardias.
Cómo elegir el modelo fundacional adecuado

Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Cómo prosperar en la era de la IA con seguridad y confianza

Profundice en los tres elementos cruciales de una estrategia de IA sólida: crear una ventaja competitiva, ampliar la IA en toda la empresa y promover una IA fiable.
Soluciones relacionadas
IBM watsonx.ai

Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.

 Descubra watsonx.ai
Soluciones de inteligencia artificial

Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia líder en IA del sector de IBM y junto a su cartera de soluciones.

 Explore las soluciones de IA
Servicios de IA

Reinvente las operaciones y flujos de trabajo críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.

 Explore los servicios de IA
Dé el siguiente paso

Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida de desarrollo de la IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces intuitivas, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar del sector.

 Explore watsonx.ai Solicite una demostración en directo