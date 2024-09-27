¿Qué es Google Gemini?

Gemini también es el modelo que impulsa el chatbot IA generativa (IA generativa) de Google (antes Bard) del mismo nombre, al igual que Claude de Anthropic recibe su nombre tanto por el chatbot como por la familia de LLM que lo respaldan. Las aplicaciones Gemini, tanto en la web como en el móvil, actúan como una interfaz de chatbot para los modelos subyacentes.

Google está integrando gradualmente el chatbot Gemini en su conjunto de tecnologías. Por ejemplo, Gemini es el asistente de inteligencia artificial (IA) predeterminado en los últimos teléfonos Google Pixel 9 y Pixel 9 Pro, en sustitución de Google Assistant. En Google Workspace, Gemini está disponible en el panel lateral de Docs para ayudar a escribir y editar contenido, y en el panel lateral de Gmail para ayudar a redactar correos electrónicos, sugerir respuestas y buscar información en la bandeja de entrada de un usuario.

Otras aplicaciones de Google también están incorporando Gemini. Google Maps, por ejemplo, se basa en las capacidades del modelo Gemini para proporcionar resúmenes de lugares y áreas.