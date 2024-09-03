10 peligros y riesgos de la IA y cómo gestionarlos

La inteligencia artificial (IA) tiene un enorme beneficio, pero aprovechar todos los beneficios de la IA significa afrontar y manejar sus posibles escollos. Los mismos sistemas sofisticados que se utilizan para descubrir nuevos fármacos, detectar enfermedades, hacer frente al cambio climático, conservar la vida silvestre y proteger la biodiversidad también pueden producir algoritmos sesgados que causen daños y tecnologías que amenacen la seguridad, la privacidad e incluso la existencia humana.

He aquí un análisis más detallado de los 10 peligros de la IA y de las estrategias de gestión de riesgos que se pueden ejecutar. Muchos de los riesgos de IA aquí enumerados pueden mitigarse, pero los expertos en IA, desarrolladores, empresas y gobiernos aún deben afrontarlos.