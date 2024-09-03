10 peligros y riesgos de la IA y cómo gestionarlos

La inteligencia artificial (IA) tiene un enorme beneficio, pero aprovechar todos los beneficios de la IA significa afrontar y manejar sus posibles escollos. Los mismos sistemas sofisticados que se utilizan para descubrir nuevos fármacos, detectar enfermedades, hacer frente al cambio climático, conservar la vida silvestre y proteger la biodiversidad también pueden producir algoritmos sesgados que causen daños y tecnologías que amenacen la seguridad, la privacidad e incluso la existencia humana.
He aquí un análisis más detallado de los 10 peligros de la IA y de las estrategias de gestión de riesgos que se pueden ejecutar. Muchos de los riesgos de IA aquí enumerados pueden mitigarse, pero los expertos en IA, desarrolladores, empresas y gobiernos aún deben afrontarlos.
Los humanos somos innatamente sesgados y la IA que desarrollamos puede reflejar nuestros prejuicios. Estos sistemas aprenden inadvertidamente sesgos que podrían estar presentes en los datos de entrenamiento y exhibirse en los algoritmos de machine learning (ML) y en los modelos de deep learning que sustentan el desarrollo de la IA. Esos prejuicios aprendidos podrían perpetuarse durante la implementación de la IA, generando resultados sesgados.
El sesgo de la IA puede tener consecuencias imprevistas con resultados potencialmente perjudiciales. Algunos ejemplos incluyen sistemas de seguimiento de candidatos que discriminan por género, sistemas de diagnóstico sanitario que demuestran resultados de menor precisión para poblaciones históricamente desatendidas, y herramientas de política predictiva que apuntan de forma desproporcionada a comunidades sistémicamente marginadas, entre otros.
Pase a la acción:
Los malos actores pueden explotar la IA para lanzar ciberataques. Manipulan herramientas de IA para clonar voces, generar identidades falsas y crear correos electrónicos de phishing convincentes, todo ello con la intención de estafar, piratear, robar la identidad de una persona o comprometer su privacidad y seguridad.
Y aunque las organizaciones aprovechan los avances tecnológicos, como la IA generativa, solo el 24 % de las iniciativas de IA generativa están protegidas. Esta falta de seguridad amenaza con exponer los datos y los modelos de IA a violaciones, cuyo coste medio global es de 4,88 millones de dólares en 2024.
Pase a la acción:
Estas son algunas de las formas en que las empresas pueden proteger su flujo de IA, según lo recomendado por el IBM Institute for Business Value (IBM IBV):
Los grandes modelos de lenguaje (LLMs) son los modelos de IA subyacentes para muchas aplicaciones de IA generativa, como asistentes virtuales y chatbots de IA conversacional. Como su nombre indica, estos modelos de lenguaje requieren un inmenso volumen de datos de entrenamiento.
Pero los datos que ayudan a entrenar a los LLM suelen proceder de rastreadores web que extraen y recopilan información de sitios web. Estos datos a menudo se obtienen sin el consentimiento de los usuarios y pueden contener información de identificación personal (PII). Otros sistemas de IA que ofrecen experiencias personalizadas a los clientes también podrían recopilar datos personales.
Pase a la acción:
La IA se basa en cálculos que consumen mucha energía y tienen una importante huella de carbono. El entrenamiento de algoritmos en grandes conjuntos de datos y la ejecución de modelos complejos requieren grandes cantidades de energía, lo que contribuye a aumentar las emisiones de carbono. Un estudio estima que entrenar un solo modelo de procesamiento del lenguaje natural emite más de 272 000 kg de dióxido de carbono; casi cinco veces las emisiones promedio de un automóvil durante su vida útil.1
El consumo de agua es otra preocupación. Muchas aplicaciones de IA se ejecutan en servidores de centros de datos, que generan un calor considerable y necesitan grandes volúmenes de agua para su refrigeración. Un estudio encontró que entrenar modelos GPT-3 en los centros de datos de Microsoft en EE. UU. consume 5,4 millones de litros de agua, y gestionar de 10 a 50 instrucciones usa aproximadamente 500 mililitros, lo que equivale a una botella de agua estándar.2
Pase a la acción:
En marzo de 2023, solo 4 meses después de que OpenAI presentara ChatGPT, una carta abierta de líderes tecnológicos pedía una pausa inmediata de 6 meses en "el entrenamiento de sistemas de IA más potentes que GPT-4".3 Dos meses después, Geoffrey Hinton, conocido como uno de los "padrinos de la IA", advirtió que la rápida evolución de la IA pronto podría superar a la inteligencia humana.4 Siguió otra declaración de científicos de IA, expertos en informática y otras figuras notables en la que instaban a tomar medidas para mitigar el riesgo de extinción a causa de la IA, equiparándolo a los riesgos que representan la guerra nuclear y las pandemias.5
Si bien estos peligros existenciales suelen considerarse menos inmediatos en comparación con otros riesgos de la IA, siguen siendo importantes. IA fuerte o inteligencia general artificial, es una máquina teórica con una inteligencia similar a la humana, mientras que la superinteligencia artificial se refiere a un hipotético sistema de IA avanzado que trasciende la inteligencia humana.
Tomar medidas:
Aunque la IA fuerte y la IA superinteligente pueden parecer ciencia ficción, las organizaciones pueden prepararse para estas tecnologías:
La IA generativa se ha convertido en una hábil imitación de los creativos, generando imágenes que capturan la forma de un artista, la música que evoca la voz de un cantante o los ensayos y poemas similares al estilo de un escritor. Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿quién posee los derechos de autor del contenido generado por IA, ya sea generado íntegramente por IA o creado con su ayuda?
Los problemas de propiedad intelectual (IP) relacionados con las obras generadas por la IA siguen desarrollándose y la ambigüedad en torno a la propiedad presenta desafíos para las empresas.
Pase a la acción:
Se espera que la IA altere el mercado laboral, incitando el temor de que la automatización con IA desplace a los trabajadores. Según un informe del Foro Económico Mundial, casi la mitad de las organizaciones encuestadas esperan que la IA cree nuevos puestos de trabajo, mientras que casi una cuarta parte la considera una causa de pérdida de puestos de trabajo.6
Aunque la IA impulsa el crecimiento en roles como especialistas en machine learning, ingenieros en robótica y especialistas en transformación digital, también está impulsando el declive de puestos en otros campos. Estas incluyen funciones de oficina, secretaría, entrada de datos y servicio de atención al cliente, por nombrar algunas. La mejor manera de mitigar estas pérdidas es adoptar un enfoque proactivo que tenga en cuenta cómo los empleados pueden utilizar las herramientas de IA para mejorar su trabajo; centrándose en el aumento en lugar de la sustitución.
Tome medidas:
vuelva a capacitar y mejore las habilidades de los empleados para que utilicen la IA de forma eficaz es esencial a corto plazo. Sin embargo, IBM IBV recomienda un enfoque a largo plazo en tres vertientes:
Uno de los riesgos más inciertos y cambiantes de la IA es su falta de responsabilidad. ¿Quién es responsable cuando un sistema de IA falla? ¿Quién es responsable de las consecuencias de las decisiones perjudiciales de una herramienta de IA?
Estas preguntas están en primer plano en los casos de choques mortales y colisiones peligrosas con vehículos autónomos y de arrestos injustos basados en sistemas de reconocimiento facial. Si bien los responsables políticos y las agencias reguladoras aún están resolviendo estas cuestiones, las empresas pueden incorporar la responsabilidad en su estrategia de gobierno de la IA para mejorarla.
Pase a la acción:
Los algoritmos y modelos de IA a menudo se perciben como cajas negras cuyos mecanismos internos y procesos de toma de decisiones son un misterio, incluso para los investigadores de IA que trabajan estrechamente con la tecnología. La complejidad de los sistemas de IA plantea desafíos a la hora de comprender por qué llegaron a una determinada conclusión e interpretar cómo llegaron a una predicción concreta.
Esta opacidad e incomprensibilidad erosionan la confianza y ocultan los posibles peligros de la IA, lo que dificulta la adopción de medidas proactivas contra ellos.
"Si no tenemos esa confianza en esos modelos, realmente no podemos obtener el beneficio de esa IA en las empresas", dijo Kush Varshney, distinguido científico de investigación y director sénior de IBM Research en un vídeo de IBM AI Academy sobre la confianza, la transparencia y el gobierno en IA.
Pase a la acción:
Al igual que con los ciberataques, los actores maliciosos explotan las tecnologías de IA para difundir información errónea y desinformación, influyendo y manipulando las decisiones y acciones de las personas. Por ejemplo, se realizaron llamadas automáticas generadas por IA que imitaban la voz del presidente Joe Biden para disuadir a varios votantes estadounidenses de acudir a las urnas.11
Además de la desinformación relacionada con las elecciones, la IA puede generar deepfakes, que son imágenes o vídeos alterados para tergiversar a alguien diciendo o haciendo algo que nunca hizo. Estos deepfakes pueden propagarse a través de las redes sociales, amplificando la desinformación, dañando la reputación y acosando o extorsionando a las víctimas.
Las alucinaciones de la IA también contribuyen a la desinformación. Estos resultados inexactos pero plausibles van desde inexactitudes fácticas menores hasta información inventada que puede causar daño.
Pase a la acción:
La IA es muy prometedora, pero también conlleva posibles peligros. Comprender los riesgos potenciales de la IA y tomar medidas proactivas para minimizarlos puede dar a las empresas una ventaja competitiva.
Con IBM watsonx.governance, las organizaciones pueden dirigir, gestionar y supervisar las actividades de la IA en una plataforma integrada. IBM watsonx.governance puede gobernar modelos de IA de cualquier proveedor, evaluar la precisión del modelo y monitorizar la imparcialidad, el sesgo y otras métricas.
