El gráfico generación aumentada por recuperación (Graph RAG) es una técnica potente para las aplicaciones de IA generativa para utilizar conocimientos específicos del dominio e información relevante. Graph RAG es una alternativa a los métodos de búsqueda vectorial que utilizan una base de datos vectorial.

Los gráficos de conocimiento son sistemas de conocimiento en los que bases de datos de gráficos como Neo4j o Amazon Neptune pueden representar datos estructurados. En un gráfico de conocimiento, las relaciones entre puntos de datos, llamadas aristas, son tan significativas como las conexiones entre puntos de datos, llamadas vértices o, a veces, nodos. Un gráfico de conocimiento facilita atravesar una red y procesar consultas complejas sobre datos conectados. Los gráficos de conocimiento son especialmente adecuados para casos de uso relacionados con chatbots, resolución de identidades, análisis de redes, motores de recomendación, cliente 360 y detección del fraude.

Un enfoque Graph RAG aprovecha la naturaleza estructurada de las bases de datos de gráficos para dar mayor profundidad y contexto a la información recuperada sobre redes o relaciones complejas. una base de datos de gráficos se empareja con un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM), un desarrollador puede automatizar partes significativas del proceso de creación de gráficos a partir de datos no estructurados como texto. Un LLM puede procesar datos de texto e identificar entidades, comprender sus relaciones y representarlas en una estructura gráfica.

Hay muchas formas de crear una aplicación Graph RAG, por ejemplo, GraphRAG de Microsoft, o emparejar GPT4 con LlamaIndex. En este tutorial, utilizará Memgraph, una solución de base de datos de gráficos de código abierto para crear un sistema rag utilizando Llama-3 de Meta en watsonx. Memgraph utiliza Cypher, un lenguaje de consulta declarativo. Comparte algunas similitudes con SQL pero se centra en nodos y relaciones en lugar de tablas y filas. Llama 3 creará y rellenará su base de datos de gráficos a partir de texto no estructurado y consultará la información de la base de datos.