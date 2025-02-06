El gráfico generación aumentada por recuperación (Graph RAG) es una técnica potente para las aplicaciones de IA generativa para utilizar conocimientos específicos del dominio e información relevante. Graph RAG es una alternativa a los métodos de búsqueda vectorial que utilizan una base de datos vectorial.
Los gráficos de conocimiento son sistemas de conocimiento en los que bases de datos de gráficos como Neo4j o Amazon Neptune pueden representar datos estructurados. En un gráfico de conocimiento, las relaciones entre puntos de datos, llamadas aristas, son tan significativas como las conexiones entre puntos de datos, llamadas vértices o, a veces, nodos. Un gráfico de conocimiento facilita atravesar una red y procesar consultas complejas sobre datos conectados. Los gráficos de conocimiento son especialmente adecuados para casos de uso relacionados con chatbots, resolución de identidades, análisis de redes, motores de recomendación, cliente 360 y detección del fraude.
Un enfoque Graph RAG aprovecha la naturaleza estructurada de las bases de datos de gráficos para dar mayor profundidad y contexto a la información recuperada sobre redes o relaciones complejas. una base de datos de gráficos se empareja con un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM), un desarrollador puede automatizar partes significativas del proceso de creación de gráficos a partir de datos no estructurados como texto. Un LLM puede procesar datos de texto e identificar entidades, comprender sus relaciones y representarlas en una estructura gráfica.
Hay muchas formas de crear una aplicación Graph RAG, por ejemplo, GraphRAG de Microsoft, o emparejar GPT4 con LlamaIndex. En este tutorial, utilizará Memgraph, una solución de base de datos de gráficos de código abierto para crear un sistema rag utilizando Llama-3 de Meta en watsonx. Memgraph utiliza Cypher, un lenguaje de consulta declarativo. Comparte algunas similitudes con SQL pero se centra en nodos y relaciones en lugar de tablas y filas. Llama 3 creará y rellenará su base de datos de gráficos a partir de texto no estructurado y consultará la información de la base de datos.
Aunque puede elegir entre varias herramientas, este tutorial le muestra cómo configurar una cuenta de IBM para utilizar un Jupyter Notebook.
Inicie sesión en watsonx.ai con su cuenta de IBM Cloud.
Cree un proyecto watsonx.ai.
Usted obtiene su ID de proyecto desde dentro de su proyecto. Haga clic en la pestaña Administrar. A continuación, copie el ID del proyecto de la sección Detalles de la página General. Necesita este ID de proyecto para este tutorial.
A continuación, asocie su proyecto con el tiempo de ejecución de watsonx.ai
a. Cree una instancia de servicio watsonx.ai Runtime (elija el plan Lite, que es una instancia sin coste).
b. Genere una clave de API en watsonx.ai Runtime. Guarde esta clave de API para utilizarla en este tutorial.
c. Vaya a su proyecto y seleccione la pestaña Administrar
d. En la pestaña izquierda, seleccione Servicios e integraciones
e. Seleccione los servicios de IBM
f. Seleccione Servicio asociado y elija watsonx.ai Runtime.
g. Asocie el tiempo de ejecución de watsonx.ai al proyecto que ha creado en watsonx.ai
Ahora, deberá instalar Docker.
Una vez que haya instalado Docker, instale Memgraph utilizando su contenedor Docker. En OSX o Linux, puede utilizar este comando en un terminal:
En un ordenador con Windows, utilice:
Siga los pasos de instalación para poner en marcha el motor Memgraph y el laboratorio Memgraph.
En su ordenador, cree un virtualenv nuevo para este proyecto:
En el entorno de Python para su cuaderno, instale las siguientes bibliotecas de Python:
Ahora está listo para conectarse a Memgraph.
Si ha configurado Memgraph para usar un nombre de usuario y una contraseña, configúrelos aquí; de lo contrario, puede usar los valores predeterminados de no tener ninguno. No es una buena práctica para una base de datos de producción, pero para un entorno de desarrollo local que no almacena datos confidenciales, no es un problema.
Ahora cree una cadena de muestra que describa un conjunto de datos de relaciones que pueda utilizar para probar las capacidades de generación de gráficos de su sistema LLM. Puede utilizar fuentes de datos más complejas, pero este sencillo ejemplo nos ayuda a demostrar el algoritmo.
Introduzca la clave de API de watsonx que creó en el primer paso:
Ahora configure una instancia de watsonxLLM para generar texto. La temperatura debería ser bastante baja y el número de tokens alto para animar al modelo a generar tantos detalles como sea posible sin alucinar entidades o relaciones que no están presentes.
El LLMGraphTransformer le permite establecer qué tipos de nodos y relaciones desea que genere el LLM. En su caso, el texto describe a los empleados de una empresa, los grupos en los que trabajan y los títulos de sus puestos. Restringir el LLM solo a esas entidades hace que sea más probable que obtenga una buena representación del conocimiento en un gráfico.
La llamada a convert_to_graph_documents hace que LLMGraphTransformer cree un gráfico de conocimiento a partir del texto. Este paso genera la sintaxis correcta de Neo4j para insertar la información en la base de datos de gráficos para representar el contexto relevante y las entidades relevantes.
Ahora borre todos los datos antiguos de la base de datos Memgraph e inserte los nuevos nodos y aristas.
La sintaxis Cypher generada se almacena en los objetos graph_documents. Puede inspeccionarlo simplemente imprimiéndolo como una cadena.
El esquema y los tipos de datos creados por Cypher se pueden ver en la propiedad 'get_schema' de los gráficos.
Esto imprime:
También puede ver la estructura del gráfico en el visor de Memgraph Labs:
El LLM ha hecho un trabajo razonable al crear los nodos y las relaciones correctos. Ahora es el momento de consultar el gráfico de conocimiento.
Solicitar correctamente el LLM requiere cierta Prompt Engineering. LangChain proporciona una FewShotPromptTemplate que se puede utilizar para dar ejemplos al LLM en la instrucción para garantizar que escribe la sintaxis Cypher correcta y concisa. El siguiente código ofrece varios ejemplos de preguntas y consultas que debe utilizar el LLM. También muestra la restricción del output del modelo solo a la consulta. Un LLM demasiado hablador podría añadir información adicional que daría lugar a consultas Cypher no válidas, por lo que la plantilla de instrucción pide al modelo que salga solo la consulta en sí.
Añadir un prefijo instructivo también ayuda a restringir el comportamiento del modelo y hace que sea más probable que el LLM proporcione la sintaxis Cypher correcta.
A continuación, creará una instrucción para controlar cómo el LLM responde a la pregunta con la información devuelta por Memgraph. Le daremos al LLM varios ejemplos e instrucciones sobre cómo responder una vez que tenga información de contexto de la base de datos de gráficos.
Ahora es el momento de crear la cadena de preguntas y respuestas. MemgraphQACain le permite establecer qué LLM le gustaría utilizar, el esquema gráfico que se utilizará e información sobre la depuración. El uso de una temperatura de 0 y una penalización de longitud anima al LLM a mantener la instrucción de Cypher breve y directa.
Ahora puede invocar la cadena con una pregunta en lenguaje natural (tenga en cuenta que sus respuestas pueden ser ligeramente diferentes porque los LLM no son puramente deterministas).
Esto generará:
> Entering new MemgraphQAChain chain... Generated Cypher: MATCH (p:Person {id: 'John'})-[:TITLE]->(t:Title) RETURN t.id Full Context: [{'t.id': 'Director of the Digital Marketing Group'}] > Finished chain. {'query': 'What is Johns title?', 'result': ' \nAnswer: Director of the Digital Marketing Group.', 'intermediate_steps': [{'query': " MATCH (p:Person {id: 'John'})-[:TITLE]->(t:Title) RETURN t.id"}, {'context': [{'t.id': 'Director of the Digital Marketing Group'}]}]}
En la siguiente pregunta, formule a la cadena una pregunta un poco más compleja:
Esto debería devolver:
La respuesta correcta está contenida en la respuesta. En algunos casos, puede haber texto adicional que desee eliminar antes de devolver la respuesta a un usuario final.
Puede preguntar a la cadena Memgraph sobre las relaciones del grupo:
Esto devolverá:
Esta es la respuesta correcta.
Por último, haga una pregunta a la cadena con dos salidas:
Esto debería generar:
La cadena identifica correctamente a ambos colaboradores.
En este tutorial, ha creado una aplicación Graph RAG utilizando Memgraph y watsonx para generar las estructuras de datos de gráficos y consultarlas. Usando un LLM a través de watsonx, extrajo información de nodos y Edge del texto fuente en lenguaje natural y generó la sintaxis de consulta Cypher para rellenar una base de datos de gráficos. A continuación, utilizó watsonx para convertir preguntas en lenguaje natural sobre ese texto de origen en consultas Cypher que extraían información de la base de datos de gráficos. Mediante la ingeniería de prompts, el LLM convirtió los resultados de la base de datos Memgraph en respuestas en lenguaje natural.
