¿Qué es la comprensión del lenguaje natural (CLN)?

La CLN permite a las organizaciones extraer conocimientos de datos no estructurados, como el lenguaje hablado o las entradas escritas en lenguaje natural. A través de las CLN, los ordenadores también pueden comunicarse con usuarios no entrenados sin el uso de lenguajes de programación.

Debido a que el lenguaje humano es tan matizado, complejo y lleno de ambigüedades, la CLN es un reto exigente de machine learning para informáticos e ingenieros que trabajan con modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Los sistemas de CLN hacen posible que los ordenadores capten las complejidades del lenguaje escrito y hablado: matices sutiles, estructuras de oraciones complejas, usos de palabras potencialmente confusos, jerga y dialectos y otros.

Debido al auge de la IA generativa y su uso en chatbots de consumo, respuesta a preguntas, traducción automática y otras aplicaciones, la CLN recibe una inversión comercial considerable. Sin CLN, los chatbots interactivos como ChatGPT podrían no existir. La CLN es la razón por la que los chatbots de IA generativa pueden mantener una conversación con los usuarios que se sienta realista y natural.