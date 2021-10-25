¿Qué es la automatización del flujo de trabajo?

Existen dos tipos de automatización de flujos de trabajo: flujos de trabajo de procesos empresariales (BP) y flujos de trabajo de procesos robóticos (RP).

Flujos de trabajo de procesos empresariales

La metodología de gestión de procesos empresariales (BPM) es la forma en que las empresas estructuran los procesos para prestar un mejor servicio a los clientes. Impulsa los flujos de trabajo de los procesos empresariales hacia una mayor eficacia para alcanzar los objetivos empresariales de misión crítica. En muchos casos, el software de automatización del flujo de trabajo está diseñado con la filosofía BPM. El software automatiza los flujos de trabajo de los procesos empresariales para optimizar las tareas que históricamente se realizaban de forma manual. Las características de autocompletar y macros de Excel son ejemplos tempranos de automatización del flujo de trabajo.

Flujos de trabajo de procesos robóticos

Hoy en día, el software automatiza los procesos robóticos (lo que se conoce como automatización de procesos robóticos o RPA) y está diseñado para que los robots realicen un trabajo similar al de los humanos. En muchos casos, los bots trabajan junto con TI (así como en otros campos) para respaldar los procesos administrativos. Los bots pueden identificar y sugerir la información más relevante para resolver errores de procesamiento. Los bots también pueden mitigar las consultas al help desk, las autenticaciones de inicio de sesión e intervenir en los errores de procesamiento.

La automatización del flujo de trabajo es un término técnico para una práctica que se ha utilizado durante cientos de años. Las cadenas de montaje y la fabricación durante la Revolución Industrial y la agricultura, posteriormente, fueron algunos de los primeros sectores en utilizar los flujos de trabajo de RPA. Sin embargo, estos se basaban en máquinas, no en software.