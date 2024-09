En lugar de trabajar en normas personalizadas y separadas para cada región, Sue Rynn y Wei Loong optaron por una visión de conjunto. Antes de desarrollar cualquier automatización, trabajaron colectivamente con las partes interesadas para reevaluar los procesos existentes y diseñar un flujo de trabajo óptimo que pudiera aplicarse globalmente. En palabras de Springman: "La automatización se convirtió en una fuerza normalizadora".



Como es lógico, las conversaciones con los equipos locales no siempre fueron fáciles. "Cuando intentas añadir o eliminar procesos, te encuentras con reticencias", explica Wei Loong. "Pero escuchamos atentamente antes de sugerir nuevos procesos. Es la etapa cero".



"La automatización es siempre el último paso", añade Tan. No tiene sentido automatizar algo que no sirve para nada".



El equipo detectó oportunidades para automatizar muchas tareas más de las que habían automatizado inicialmente en la ASEAN. Al asociarse con el Centro de Excelencia, ha obtenido acceso de autoservicio al software IBM® Robotic Process Automation (RPA) a través de una plataforma centralizada basada en IBM® Cloud, lo que garantiza que las soluciones de RPA tengan acceso a los recursos informáticos necesarios. "El Centro de Excelencia proporciona la plataforma de automatización que permite a los equipos prosperar", explica Ana Gerin, Directora del Centro de Excelencia (o CoE). "Supervisamos la formación, la certificación y el mantenimiento de la plataforma para que puedan concentrarse en encontrar oportunidades de automatización".



A continuación, el equipo elaboró sus planes de automatización. En lugar de contratar nuevos desarrolladores, mantuvo la fórmula ganadora aplicada en la ASEAN, a saber, dejar que los expertos en procesos se ocuparan de la automatización. "No es que la automatización sea física cuántica", dice Chong. "Se puede empezar a diseñar un bot con dos o tres meses de aprendizaje. Los expertos en procesos que dominan la RPA combinan todas las habilidades necesarias para identificar los puntos problemáticos y corregirlos ellos mismos."



Los primeros sistemas automatizados de tarificación utilizados en todo el mundo copiaban los números de pieza del presupuesto en el archivo de verificación, calculaban los precios y enumeraban los posibles descuentos."RPA realiza todas estas comprobaciones por nosotros y genera un único PDF", explica Josh Atencio. "Luego podemos aprobarlo o recomendar cambios". Ha sido algo muy importante para nosotros. Ahorramos siete minutos en cada oferta. Si lo vamos sumando, el resultado es que recuperamos entre media hora y una hora al día. De esta forma, las ofertas van mucho más rápido y eso nos permite trabajar en más ofertas. La automatización facilitó nuestro trabajo y el de nuestro personal de ventas, y significó que nuestros clientes podían recibir sus presupuestos aprobados más rápidamente que antes."