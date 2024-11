¿Qué es el GPT (transformador generativo preentrenado)?

Los modelos GPT han acelerado el desarrollo de la IA generativa gracias a su arquitectura transformadora, un tipo de red neuronal introducido en 2017 en el documento de Google Brain Attention Is All You Need2. Los modelos de transformación, incluidos GPT y BERT, han impulsado muchos desarrollos notables en la IA generativa desde entonces, con el chatbot ChatGPT de OpenAI como protagonista.

Además de OpenAI, otras empresas han lanzado sus propios modelos de IA generativa, como Claude de Anthropic, Pi de Inflection y Gemini de Google, anteriormente conocido como Bard. Mientras tanto, OpenAI impulsa el servicio Copilot AI de Microsoft.