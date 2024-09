¿Qué es la IA generativa?

2017: Ashish Vaswani, un equipo de Google Brain y un grupo de la Universidad de Toronto publican "Attention is All You Need" [La atención es todo lo que necesitas], un documento que recoge los principios de los modelos transformadores, ampliamente reconocidos como los que permiten crear los modelos fundacionales y las herramientas de IA generativa más potentes que se desarrollan en la actualidad.