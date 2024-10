¿Qué es el ajuste de hiperparámetros?

C es la relación entre el margen de error aceptable y el número resultante de errores cuando un modelo actúa como clasificador de datos. Un valor C más bajo establece un límite de decisión suave con una mayor tolerancia al error y un rendimiento más genérico, pero con un riesgo de clasificación incorrecta de los datos. Por otra parte, un valor C alto crea un límite de decisión claro para obtener resultados de entrenamiento más precisos, pero con un posible sobreajuste.