Le damos la bienvenida al pódcast Mixture of Experts, su resumen semanal de las noticias del sector de la IA. El presentador Tim Hwang se reúne con un panel de primer nivel formado por ingenieros, investigadores, líderes de producto y otros expertos que ayudan a distinguir las noticias reales de la IA del ruido que las rodea.

Desde investigaciones innovadoras hasta aplicaciones prácticas, cada episodio ofrece una combinación equilibrada de análisis de expertos y opiniones sobre hacia dónde se dirige la industria. Explore cómo la IA está transformando la empresa, impulsando la eficiencia y desbloqueando nuevas oportunidades de crecimiento. Tanto si es un profesional experimentado que busca mantenerse a la vanguardia como un entusiasta que siente curiosidad por el futuro de la tecnología, Mixture of Experts ofrece tanto ideas como conocimientos prácticos.

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