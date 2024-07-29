Mixture of Experts

Escuche análisis de expertos sobre las últimas noticias, tendencias e innovaciones en IA y su impacto en los negocios

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Acerca de Mixture of Experts

Le damos la bienvenida al pódcast Mixture of Experts, su resumen semanal de las noticias del sector de la IA. El presentador Tim Hwang se reúne con un panel de primer nivel formado por ingenieros, investigadores, líderes de producto y otros expertos que ayudan a distinguir las noticias reales de la IA del ruido que las rodea.

Desde investigaciones innovadoras hasta aplicaciones prácticas, cada episodio ofrece una combinación equilibrada de análisis de expertos y opiniones sobre hacia dónde se dirige la industria. Explore cómo la IA está transformando la empresa, impulsando la eficiencia y desbloqueando nuevas oportunidades de crecimiento. Tanto si es un profesional experimentado que busca mantenerse a la vanguardia como un entusiasta que siente curiosidad por el futuro de la tecnología, Mixture of Experts ofrece tanto ideas como conocimientos prácticos.

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La modernización del mainframe explicada: COBOL e IA

La IA como constructora frente a herramienta, la modernización del mainframe con COBOL, las barreras globales para la adopción de la IA y la protección de los agentes de IA mediante operaciones de agentes.

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El centro de IA de la India, valorado en 200 000 millones de dólares, y Claude crean un compilador C.

El acuerdo de infraestructura de IA de Google por valor de 200 000 millones de dólares en la India, Claude crea un compilador de C en dos semanas, las vulnerabilidades de seguridad de los agentes de IA y el problema del ROI empresarial.
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El uso de Copilot revela patrones de adopción de la IA

El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de temas como el prompting de Ralph Wiggum, la cumbre de la IA en la India y lel despliegue publicitario de la IA durante la Super Bowl.
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Anthropic vs OpenAI: Claude Opus 4.6 & GPT-5.3-Codex

Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI cayeron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.

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Lanzamiento de Codex y caos con OpenClaw/Moltbook: esta semana en agentes de IA

Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de codificación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de esta semana de Mixture of Experts!
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OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): Los agentes de código abierto se generalizan

Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, Dario Amodei analiza la “adolescencia” de la IA, IBM presenta Grammy IQ y Microsoft desvela su chip Maia 200.
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La nueva carrera de la IA: innovación empresarial en 2026

OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code vive su momento de gloria y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el Mixture of Experts de hoy!

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Análisis de Claude Cowork y Apple elige a Gemini

Claude Cowork lleva los agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds se suma al vibe coding. ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!
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Lo más destacado de la IA en el CES 2026: NVIDIA Rubin y dispositivos extravagantes

NVIDIA Rubin promete cinco veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2000 millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
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AI year in review: Trends shaping 2026

Nuestros expertos analizan los avances de IA de 2025 y anticipan las tendencias de 2026. Se debate sobre la escasez de hardware de IA, los triunfos del código abierto, los superagentes y la evolución multimodal.

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Descubranuestra serie de podcasts sobre IA, donde encontrará episodios sobre agentes de IA, modelos de machine learning, chatbots y mucho más. Con solo un clic, explore nuestros episodios mensuales, diseñados para ayudarle a encontrar fácilmente debates en profundidad sobre LLM, SLM, gobierno de la IA e IA generativa.

 

3 de enero | Episodio 36 OpenAI o3, DeepSeek-v3 y la apuesta por la IA de Brundage/Marcus Vea el episodio 36 10 de enero | Episodio 37 CES 2025, NVIDIA DIGITS, fallos de Apple Intelligence y reflexiones de Sam Altman Vea el episodio 37 17 de enero | Episodio 38 Rumores sobre la valoración de Anthropic, Microsoft CoreAI, mejoras de NotebookLM y agentes de IA en finanzas Vea el episodio 38 24 de enero | Episodio 39 DeepSeek-R1, la salida a bolsa de Mistral, la controversia de FrontierMath y el informe de IDC sobre asistentes de código Vea el episodio 39 31 de enero | Episodio 40 DeepSeek: hechos frente a exageraciones, la destilación de modelos y la competencia del código abierto Vea el episodio 40 7 de febrero | Episodio 41 Deep Research de OpenAI, o3-mini, la AI Action Summit y los Constitutional Classifiers de Anthropic Vea el episodio 41 14 de febrero | Episodio 42 Paris AI Summit, “Three Observations” de Altman y el Índice Económico de Anthropic Vea el episodio 42 21 de febrero | Episodio 43 Deep Research, el chip de inferencia de OpenAI, los VLM pequeños y una oferta de empleo para agentes de IA Vea el episodio 43 27 de febrero | Episodio 44 Claude 3.7 Sonnet, los agentes de BeeAI, Granite 3.2 y la desalineación emergente Vea el episodio 44 7 de marzo | Episodio 45 Quantum leap, Model Context Protocol, la salida a bolsa de CoreWeave y un asistente de voz con IA Vea el episodio 45 14 de marzo | Episodio 46 Claude 3.7 Sonnet, los agentes de BeeAI, Granite 3.2 y la desalineación emergente Vea el episodio 46 21 de marzo | Episodio 47 NVIDIA GTC, los modelos de razonamiento de Baidu y la generación de imágenes con Gemini AI Vea el episodio 47 28 de marzo | Episodio 48 Generación de imágenes DeepSeek-V3-0324, Gemini Canvas y GPT-4o Ver el episodio 48
3 de mayo | Episodio 1 Los contratiempos de Rabbit AI, el chatbot GPT-2, OpenAI y el Financial Times Ver episodio 1 10 de mayo | Episodio 2 El estado del código abierto, InspectorRAGet y qué está pasando con las Kolmogorov-Arnold Networks Ver episodio 2 17 de mayo | Episodio 3 GPT-4o, AI overviews y nuestro futuro multimodal Ver episodio 3 24 de mayo | Episodio 4 Scarlett Johansson, FMTI y Think 2024 Ver episodio 4 31 de mayo | Episodio 5 Reseñas de IA de Google, Golde Gate Claude, el “ordenador ballena” y leyes de escalado Vea el episodio 5 7 de junio | Episodio 6 Seguridad de la IA, evaluación comparativa de RAG e IA responsable en la conferencia ACM FAccT Ver episodio 6 14 de junio | Episodio 7 Las reacciones a la WWDC24 de Apple e interpretabilidad mecanicista Ver episodio 7 21 de junio | Episodio 8 Modelos Nemotron-4 340B de NVIDIA, Safe Superintelligence Inc. y agentes de IA Vea el episodio 8 28 de junio | Episodio 9 Claude 3.5 Sonnet, BIRD-SQL y lo último en IA slop Ver el episodio 9 3 de julio | Episodio 10 Hardware de IA: entrenamiento, inferencia, optimización de dispositivos y modelos Ver episodio 10 12 de julio | Episodio 11 IA en Wimbledon, ChatGPT para programar y la escalabilidad con personas de IA Ver episodio 11 19 de julio | Episodio 12 Informe de Goldman Sachs sobre IA generativa, Claude 2.0 Engineer y las demandas de la RIAA Ver episodio 12 26 de julio | Episodio 13 Llama 3.1 de Meta, Mistral Large 2 y el gran interés por los modelos pequeños Ver episodio 13 2 de agosto | Episodio 14 SAM 2, friend.com y ¿se abandonarán los proyectos de IA generativa? Ver episodio 14 9 de agosto | Episodio 15 OpenAI Structured Outputs, la ‘adquisición’ de character.ai y ¿estamos ante una burbuja de la IA? Vea el episodio 15 16 de agosto | Episodio 16 “Cost of a Data Breach 2024” y el proyecto Strawberry de OpenAI Ver el episodio 16 23 de agosto | Episodio 17 Agente Q, el ‘no-IA’ en el arte y la adquisición de ZT Systems por parte de AMD Vea el episodio 17 30 de agosto | Episodio 18 Cursor hype, Perplexity introduce anuncios e IA en el US Open Ver episodio 18 6 de septiembre | Episodio 19 Robot NEO 1X, los chips de OpenAI, The AI Scientist y el futuro de la prompt engineering Ver episodio 19 13 de septiembre | Episodio 20 Apple Intelligence, Reflection 70B, agentes de IA de código abierto e ideas de investigación de LLM Ver el episodio 20 20 de septiembre | Episodio 21 OpenAI o1 preview, Agentforce, IA en el Fútbol Fantasy y machine unlearning Vea el episodio 21 27 de septiembre | Episodio 22 Llama 3.2, Snake Oil de IA e IA generativa para la sostenibilidad Vea el episodio 22 4 de octubre | Episodio 23 NotebookLM, OpenAI DevDay y ¿evitará la IA los ataques de phishing? Vea el episodio 23 11 de octubre | Episodio 24 La IA en los Nobel, la llegada de DGX B200 y la ronda de financiación de 40 millones de dólares de Unstructured Vea el episodio 24 18 de octubre | Episodio 25 18 de octubre | Episodio 25 Machines of Loving Grace, Entropix, la IA y las elecciones, y GSM8K Vea el episodio 25 25 de octubre | Episodio 26 IBM Granite 3.0, el modelo de IA Nemotron de NVIDIA y la ronda de financiación de Perplexity Vea el episodio 26 1 de noviembre | Episodio 27 El futuro de los agentes, el consumo energético de la IA, el uso computacional de Anthropic y la marca de agua de Google en la IA Vea el episodio 27 8 de noviembre | Episodio 28 SearchGPT, desde Naptime hasta Big Sleep y las novedades de GitHub Octoverse Vea el episodio 28 15 de noviembre | Episodio 29 Escalar la IA, el futuro dirigido por agentes de IA y la carrera hacia la AGI Vea el episodio 29 22 de noviembre | Episodio 30 “Memoria casi infinita”, Microsoft Ignite, FrontierMath y AlphaFold3 Vea el episodio 30 27 de noviembre | Episodio 31 IA en educación: seguridad, alfabetización y predicciones Vea el episodio 31 6 de diciembre | Episodio 32 Dentro de AWS re:Invent 2024, LLM Flowbreaking y David Mayer Vea el episodio 32 13 de diciembre | Episodio 33 12 días de OpenAI, NeurIPS, el premio ARC y Llama 3.3 70B Vea el episodio 33 20 de diciembre | Episodio 34 IBM Granite 3.1, NVIDIA Jetson, el robo de modelos de IA y ¿ha terminado la era del preentrenamiento?? Vea el episodio 34 27 de diciembre | Episodio 35 2024 Rewind: Breakthroughs in AI models, agents, hardware and products (Rewind de 2024: avances en modelos de IA, agentes, hardware y productos) Vea el episodio 35

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