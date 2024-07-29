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Le damos la bienvenida al pódcast Mixture of Experts, su resumen semanal de las noticias del sector de la IA. El presentador Tim Hwang se reúne con un panel de primer nivel formado por ingenieros, investigadores, líderes de producto y otros expertos que ayudan a distinguir las noticias reales de la IA del ruido que las rodea.
Desde investigaciones innovadoras hasta aplicaciones prácticas, cada episodio ofrece una combinación equilibrada de análisis de expertos y opiniones sobre hacia dónde se dirige la industria. Explore cómo la IA está transformando la empresa, impulsando la eficiencia y desbloqueando nuevas oportunidades de crecimiento. Tanto si es un profesional experimentado que busca mantenerse a la vanguardia como un entusiasta que siente curiosidad por el futuro de la tecnología, Mixture of Experts ofrece tanto ideas como conocimientos prácticos.
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La IA como constructora frente a herramienta, la modernización del mainframe con COBOL, las barreras globales para la adopción de la IA y la protección de los agentes de IA mediante operaciones de agentes.
Episodio 96: La modernización del mainframe explicada: COBOL e IA
Claude Opus 4.6 de Anthropic y el GPT-5.3-Codex de OpenAI cayeron en menos de una hora. Desglosamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Episodio Bonus: Anthropic vs. OpenAI: Claude Opus 4.6 y GPT-5.3-Codex
La IA como constructora frente a herramienta, la modernización del mainframe con COBOL, las barreras globales para la adopción de la IA y la protección de los agentes de IA mediante operaciones de agentes.
El acuerdo de infraestructura de IA de Google por valor de 200 000 millones de dólares en la India, Claude crea un compilador de C en dos semanas, las vulnerabilidades de seguridad de los agentes de IA y el problema del ROI empresarial.
El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de temas como el prompting de Ralph Wiggum, la cumbre de la IA en la India y lel despliegue publicitario de la IA durante la Super Bowl.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI cayeron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de codificación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de esta semana de Mixture of Experts!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, Dario Amodei analiza la “adolescencia” de la IA, IBM presenta Grammy IQ y Microsoft desvela su chip Maia 200.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code vive su momento de gloria y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva los agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds se suma al vibe coding. ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!
NVIDIA Rubin promete cinco veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2000 millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
Descubranuestra serie de podcasts sobre IA, donde encontrará episodios sobre agentes de IA, modelos de machine learning, chatbots y mucho más. Con solo un clic, explore nuestros episodios mensuales, diseñados para ayudarle a encontrar fácilmente debates en profundidad sobre LLM, SLM, gobierno de la IA e IA generativa.
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