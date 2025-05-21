Cuando decidimos crear un modelo de ML para un problema empresarial específico, queremos elegir una arquitectura de modelo que minimice los errores y capture las señales subyacentes. El sesgo y la varianza representan dos fuentes de error de predicción. El sesgo mide lo lejos que están las predicciones de los valores reales debido a suposiciones demasiado simplistas. Sin embargo, la varianza captura cuánto fluctúan las predicciones en función de diferentes datos de entrenamiento.

Comprender y gestionar esta compensación es crucial para construir modelos que generalicen bien a datos no vistos. Los modelos con alto sesgo son propensos a un ajuste insuficiente, y pasan por alto patrones importantes, mientras que los modelos con alta varianza son propensos al sobreajuste, y capturan el ruido como si fuera una señal. Lograr el equilibrio adecuado es la base de un diseño eficaz de machine learning y ayuda a explicar por qué los modelos que funcionan bien con datos de entrenamiento pueden fallar en el mundo real.

En este artículo explicativo, profundizamos en los detalles técnicos del equilibrio entre sesgo y varianza y el error de predicción, describiendo cómo construir el modelo adecuado para un conjunto de datos.