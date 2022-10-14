¿Qué es la inspección visual?

La inspección visual es una técnica para detectar defectos a simple vista para garantizar que el equipo funciona correctamente o que los productos fabricados se fabrican según las especificaciones. Esto puede incluir inspecciones visuales realizadas en persona o de forma remota mediante el uso de imágenes digitales.
Inspeccionar el equipo, los productos y los materiales fiándose del ojo humano es la forma más antigua y sencilla de inspección visual. Todavía se utiliza hoy en día en la fabricación, la industria energética y el campo médico porque es eficaz para detectar defectos a nivel superficial.
En la era predigital, los inspectores estaban capacitados para identificar defectos, a veces a simple vista y, en otros casos, utilizando las herramientas más simples, como luces y lupas. Con el avance de las cámaras y drones portátiles de alta calidad, la inspección visual ha evolucionado a una nueva etapa.
Hoy en día, las empresas recopilan imágenes digitales y vídeos de maquinaria, productos manufacturados y otros aspectos de las operaciones físicas para realizar inspecciones visuales. Las inspecciones con secuencias de vídeo e imágenes pueden realizarse en tiempo real desde una ubicación remota o revisarse más tarde, una vez recuperadas las imágenes recopiladas por la cámara.
El software que utiliza inteligencia artificial (IA) también se utiliza hoy en día para la automatización de la inspección visual. Al "enseñar" a un ordenador a leer imágenes y determinar cuándo cumplen los estándares aceptables, las empresas pueden automatizar el proceso de inspección visual, ahorrando tiempo y, a veces, mejorando la precisión. Esto puede ir desde la identificación de la corrosión en la parte superior de las turbinas eólicas hasta la identificación de conectores defectuosos en los componentes electrónicos de los productos.
Un ejemplo de integración de la IA en los sistemas de inspección visual se encuentra en la industria de la automoción. Los fabricantes de automóviles actuales utilizan las imágenes y el deep learning para identificar los defectos de forma rápida y coherente en las primeras etapas del proceso de producción.
Con esta tecnología, también conocida como inspecciones visuales inteligentes, las organizaciones pueden realizar inspecciones de forma más rápida, precisa y rentable en una amplia gama de entornos. Al emplear máquinas para realizar pruebas visuales, las empresas pueden mantener a las personas fuera de áreas peligrosas y espacios confinados, como tanques de almacenamiento, protegiendo la seguridad de los trabajadores sin sacrificar los beneficios de la inspección visual.
La inspección visual es una forma de ensayo no destructivo (NDT). Los métodos no destructivos permiten a los inspectores evaluar un sistema o componente sin modificarlo permanentemente. Además de las inspecciones visuales, los NDT también incluyen técnicas de inspección como emisiones, radiografías, rayos X e infrarrojos y pruebas ultrasónicas.
NDT es un término que se utiliza a menudo en operaciones de fabricación o industriales; sin embargo, puede aplicarse a otras industrias. Por ejemplo, una radiografía para evaluar si una persona tiene un hueso roto o un corrector de pruebas que revisa un documento e indica errores que necesitan revisiones también serían tipos de NDT.
Dado que las inspecciones visuales solo se centran en la superficie, las organizaciones suelen utilizarlas junto con otros métodos de prueba.
Cada sector y organización tiene su propio proceso para realizar inspecciones visuales. Sin embargo, hay puntos en común dentro de los flujos de trabajo de inspección que a menudo se encuentran en los procesos de inspección visual. Entre ellas figuran:
Una vez establecido un proceso, las organizaciones pueden utilizar varios métodos para realizar inspecciones visuales, entre ellos:
La inspección visual se ha utilizado durante muchos años para garantizar la calidad y la seguridad. Además, también ofrece estos beneficios:
Cuando el control de calidad y la seguridad son primordiales, se utiliza la inspección visual, que puede ser necesaria, incluso en estos casos de uso:
Hasta hace poco, la inspección visual era un proceso difícil de automatizar. Los ordenadores aún no se habían puesto al día con el ojo humano. Sin embargo, los últimos avances en capacidades de IA han hecho que las funciones de inspección visual automatizadas sean más eficientes y precisas.
Un obstáculo importante que los ingenieros tuvieron que superar es la incapacidad del ordenador para procesar el contenido de una imagen. La computer vision contribuyó a resolver este problema. Este proceso permite a los ordenadores obtener información significativa a partir de imágenes digitales, vídeos y otros datos visuales. Los ordenadores no solo pueden procesar la imagen ahora, sino que también pueden generar información de datos que se puede utilizar para tomar medidas correctivas o hacer recomendaciones.
Estas son algunas de las capacidades que ofrece computer vision:
