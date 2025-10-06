¿Qué es el mantenimiento predictivo?

Las estrategias de mantenimiento y la madurez dependen de factores como el costo de los activos/reemplazo, la criticidad del activo, los patrones de uso y el impacto de la falla en la seguridad, el medio ambiente, las operaciones, las finanzas y la imagen pública. El mantenimiento predictivo es una de las tres principales estrategias de mantenimiento utilizadas por las empresas, el resto del mantenimiento reactivo que corrige los fallos cuando se producen y el mantenimiento preventivo, que se basa en un programa de mantenimiento predefinido para identificar fallos. Debido a que el mantenimiento predictivo es proactivo, mejora el mantenimiento preventivo proporcionando información continua sobre el estado real del equipo en lugar de depender del estado esperado del equipo basado en una referencia histórica. Con el mantenimiento predictivo, el mantenimiento correctivo solo se lleva a cabo cuando es necesario, por lo que evita los costes de mantenimiento innecesarios y el tiempo de inactividad de la máquina. El mantenimiento predictivo utiliza series temporales históricas y datos de fallos para predecir el estado potencial futuro del equipo y así anticipar los problemas por adelantado. Esto permite a las empresas optimizar la programación del mantenimiento y mejorar la fiabilidad.

El mantenimiento predictivo también difiere del mantenimiento preventivo en la diversidad y amplitud de los datos en tiempo real utilizados en la monitorización del equipo. Varias técnicas de monitorización del estado, como sonido (acústica ultrasónica), temperatura (térmica), lubricación (aceite, fluidos) y análisis de vibraciones, pueden identificar anomalías y proporcionar advertencias anticipadas de posibles problemas. Un aumento de temperatura en un componente, por ejemplo, podría indicar bloqueos en el flujo de aire o desgaste, vibraciones inusuales podrían indicar desalineación de piezas móviles, los cambios en el sonido pueden proporcionar advertencias tempranas de defectos que el oído humano no puede detectar.