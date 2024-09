El término GMAO suele confundirse o utilizarse indistintamente con EAM o gestión de activos empresariales. Ambos comparten funciones y objetivos muy similares, aunque son esencialmente diferentes. Para discernir las diferencias clave entre GMAO y EAM, es útil repasar brevemente la historia de GMAO y la relación entre GMAO, EAM y APM.

A medida que el GMAO evolucionó, sentó las bases para EAM. Esencialmente, EAM contiene la funcionalidad de GMAO,³ y sus funciones pueden solaparse. Lo que el EAM aporta al GMAO, en parte debido a una mayor conectividad e intercambio de información, es la capacidad de abarcar centros, fomentar la colaboración entre departamentos y proporcionar una integración más profunda con otros sistemas como la planificación de recursos empresariales (ERP).⁴

Estas capacidades dotan a las soluciones EAM de un contexto empresarial más amplio que tiene en cuenta el ciclo de vida global de los activos y su impacto en el análisis financiero, las adquisiciones, la gestión de procesos, el riesgo y la conformidad, la eliminación de activos y mucho más. Las soluciones de GMAO tienden a centrarse en la disponibilidad y el tiempo de actividad de los activos fijos mediante la automatización de las órdenes de trabajo y los flujos de trabajo, la programación de la mano de obra, la gestión de los materiales... y la elaboración de informes y auditorías sobre esas tareas.

¿Por qué es tan importante el tiempo de actividad?



GMAO, y EAM, son esenciales porque facilitan y hacen más eficaz que los gestores y departamentos de mantenimiento cumplan su objetivo principal: un tiempo de actividad fiable.

Cuanto más tiempo se mantengan en funcionamiento los activos y los equipos físicos, mayor será el valor que aporten. En su post "The complete guide to the benefits of CMMS", la bloguera de IBM Sarah Dudley señala: "Cuanto más tiempo podamos mantener un equipo en funcionamiento sin reparaciones importantes, más dinero ahorraremos a largo plazo".

Ofrecer un tiempo de actividad fiable significa que las empresas pueden aceptar y cumplir los pedidos, satisfacer las demandas de los clientes, dar forma a las experiencias de los clientes y tomar con confianza una serie de decisiones que dependen de los activos. IBM señala que, según una encuesta realizada entre gestores de activos, el 75% cita la fiabilidad del sistema como la principal razón para invertir en EAM.