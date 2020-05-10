Hoy en día, el mantenimiento se ha convertido tanto en un arte como en una ciencia. Invertimos mucha energía en diseñar enfoques y técnicas únicos para hacer algo que debería ser bastante simple. El objetivo principal es mantener las máquinas en condiciones casi nuevas, hasta que se rompan sin posibilidad de reparación o se vuelvan obsoletas. No suena muy difícil, ¿verdad? Debido a que el panorama de enfoques y soluciones se ha vuelto complejo, muchas personas se han confundido por una aparente divergencia del pilar de la gestión de activos en muchas cosas muy diferentes. ¡Escuchamos términos como CMMS, EAM, APM y OMG! Este último está reservado para averías importantes.

La buena noticia es que la base de la gestión de activos es más sólida que nunca. Los trabajos en los ámbitos del mantenimiento, la fiabilidad y la gestión financiera han perseguido el objetivo de ayudar a la empresa a comprender cómo puede colaborar para maximizar el valor de sus activos. Echemos un vistazo a la evolución y dónde utilizar cada uno para un éxito óptimo.