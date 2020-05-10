Una de las decisiones más importantes que tiene un sector intensivo en activos es cómo gestionar y cuidar sus activos (es decir, equipos, edificios y maquinaria). Esta es una decisión que afecta a todos en la organización, desde los operarios hasta los ingenieros y el equipo directivo. Hay muchas teorías (algunas que se remontan al carro romano) sobre cómo sacar el máximo partido de las máquinas de una organización. Sin embargo, la solución será diferente en función de las necesidades de la empresa y de cómo cada una utilice sus activos. En este post, exploraremos todo el espectro de la gestión de activos y cómo hacer la elección correcta para su organización.
Hoy en día, el mantenimiento se ha convertido tanto en un arte como en una ciencia. Invertimos mucha energía en diseñar enfoques y técnicas únicos para hacer algo que debería ser bastante simple. El objetivo principal es mantener las máquinas en condiciones casi nuevas, hasta que se rompan sin posibilidad de reparación o se vuelvan obsoletas. No suena muy difícil, ¿verdad? Debido a que el panorama de enfoques y soluciones se ha vuelto complejo, muchas personas se han confundido por una aparente divergencia del pilar de la gestión de activos en muchas cosas muy diferentes. ¡Escuchamos términos como CMMS, EAM, APM y OMG! Este último está reservado para averías importantes.
La buena noticia es que la base de la gestión de activos es más sólida que nunca. Los trabajos en los ámbitos del mantenimiento, la fiabilidad y la gestión financiera han perseguido el objetivo de ayudar a la empresa a comprender cómo puede colaborar para maximizar el valor de sus activos. Echemos un vistazo a la evolución y dónde utilizar cada uno para un éxito óptimo.
Podemos empezar poco a poco en el espectro de la gestión de activos con los CMMS (sistemas computarizados de gestión del mantenimiento). El CMMS existe desde hace algunas décadas. Nació de la necesidad de gestionar las tediosas tareas asociadas a la programación, la gestión y la presentación de informes sobre las actividades de mantenimiento. Las soluciones CMMS son un excelente punto de partida para las organizaciones. Su principal valor reside en la automatización para los equipos de mantenimiento o de servicio sobre el terreno. Ayudan a gestionar los flujos de trabajo, los recursos y las rutas, proporcionan orientación operativa y de reparación y crean un registro para la elaboración de informes y auditorías.
Los usuarios de CMMS a menudo también poseen plataformas EAM o Enterprise Asset Management, para dar soporte a las necesidades más amplias de gestión de activos de la organización. Los sistemas EAM proporcionan la visibilidad y el soporte adecuados en toda la empresa y las operaciones. Es el motor vital de industrias intensivas en activos, como energía, manufactura, transporte, etc. Las soluciones EAM utilizan datos de todo el ciclo de vida del activo: desde el diseño y construcción, pasando por la operación, el mantenimiento y la sustitución de plantas, equipos e instalaciones. Van más allá del mantenimiento y ayudan a las organizaciones a gestionar las necesidades auxiliares en torno a los activos, como la seguridad, las consideraciones medioambientales, los inventarios, la formación de los trabajadores y muchas otras necesidades de las organizaciones que utilizan los activos para ofrecer su valor empresarial.
Por último, las organizaciones que hacen un uso intensivo de activos suelen tener grandes presupuestos de capital asociados a sus equipos. Estas organizaciones continúan trabajando para conectar mejor sus activos con el valor organizativo con el fin de aumentar su retorno sobre los activos. Buscan implementar análisis más potentes asociados al Internet de las cosas (IoT) y a la inteligencia artificial (IA) a través de soluciones como asset performance management (APM) y la planificación de la inversión en activos (AIP). Estas soluciones conectan la planta de producción con el balance general utilizando datos en tiempo real sobre el estado y la producción de los activos. Lo hacen modelando continuamente el valor y los riesgos de las operaciones, inventarios y resultados de producción actuales. Al ser capaces de gestionar, predecir y optimizar mejor sus activos, las operaciones pueden desempeñar un papel más importante en los resultados financieros de la empresa. La integración con datos externos, de fabricantes, desgaste e incluso reparación de equipos suele ser más sencilla debido a la apertura de las plataformas asociadas con APM y AIP.
Navegar por el espectro de la gestión de activos puede ser un reto. La elección de la solución de gestión de activos adecuada para su empresa dependerá de factores como el tamaño, el sector, los tipos de activos, los objetivos empresariales y la inversión.
