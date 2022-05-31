Seis razones por las que necesita ahora una estrategia inteligente de gestión de activos

Existe una explosión de datos en torno a los procesos de gestión de activos. Estos datos son inestimables, pero solo se pueden utilizar si se pueden analizar correctamente. Hoy en día,más de dos tercios de los datos no se utilizan debido a la complejidad de integrar múltiples plataformas, dispositivos y activos, y a los procesos lentos y laboriosos necesarios para hacerlos consumibles. ¿El resultado? Problemas de rendimiento operativo y fiabilidad mediocres, que se hacen especialmente evidentes en los tiempos de inactividad y los defectos.
Aquí es donde entra en juego Intelligent Asset Management.
Las soluciones de Intelligent Asset Management (IAM) ponen los datos y la IA a trabajar para optimizar el rendimiento crítico de los activos y automatizar las operaciones empresariales.
Aquí tiene seis razones por las que su empresa necesita una gestión inteligente de activos hoy mismo:
Intelligent Asset Management se centra en la automatización de los procesos operativos. Esto agiliza el mantenimiento y la gestión de activos para reducir cuellos de botella y trabajo manual, mejorando el tiempo de actividad, la productividad y los costes.
En el mundo de la gestión de edificios y espacios, las empresas utilizan soluciones integradas de gestión del lugar de trabajo que emplean datos, IoT e IA. Estas soluciones ayudan a las organizaciones a diseñar un lugar de trabajo seguro y flexible, aumentar el compromiso de los empleados e impulsar la eficiencia operativa.
La gestión inteligente de activos ayuda a aumentar los ingresos gracias a una mayor disponibilidad y fiabilidad de los activos.
Las empresas mineras, por ejemplo, utilizan vehículos autónomos para determinadas tareas. El equipo se puede monitorizar de forma remota, a veces desde el otro lado del mundo, para comprobar la presión o la temperatura adecuadas del aceite y mantener el activo en buen funcionamiento. Los robots que trabajan en minas subterráneas pueden operar sin tiempo de inactividad, mitigando los riesgos de seguridad de condiciones peligrosas como incendios, inundaciones, colapsos o contaminantes atmosféricos tóxicos.
Intelligent Asset Management facilita la implementación de buenas prácticas del sector, como operaciones más sostenibles.
Las soluciones de IAM pueden incorporar IA, datos meteorológicos, análisis de riesgos climáticos y capacidades de contabilidad del carbono, lo que permite a las organizaciones gastar menos recursos en la conservación de estos datos complejos y más en analizarlos para obtener información y tomar medidas.
Intelligent Asset Management significa construir un sistema de operaciones empresariales que rija las operaciones comerciales, las finanzas y la producción en todos los niveles de una organización, desde el equipo directivo hasta la primera línea, y a lo largo de la cadena de suministro.
Las cambiantes condiciones económicas y normativas retan a las empresas de petróleo y gas a encontrar constantemente mejores formas de monitorizar, gestionar y mantener los activos y, al mismo tiempo, mantener la seguridad de los empleados.
Kuwait Oil Company necesitaba una solución de gestión de activos que pudiera integrar esta amplia gama de procesos bajo un único paraguas. La empresa mejoró sus objetivos de producción mediante la mejora de la eficiencia con la implementación de una solución IBM Maximo for Oil and Gas, no solo en sus operaciones de extracción y perforación de petróleo, sino en todas las operaciones, incluidas las operaciones marinas y el hospital de empleados.
Intelligent Asset Management integra los datos de activo en aplicaciones no-code y low-code para la inspección visual, el remote asset monitoring y el mantenimiento predictivo, eliminando los silos de contenido para proporcionar visibilidad a través de la organización, todo ello sin necesidad de científicos de datos.
El año pasado, IBM ayudó a Toyota a pasar del mantenimiento reactivo basado en ciclos al mantenimiento proactivo y centrado en la fiabilidad. Ahora la empresa automovilística puede detectar anomalías y medir el estado de los equipos en todo momento, al tiempo que predice y corrige los fallos antes de que se produzcan.
Intelligent Asset Management equivale a una arquitectura de datos sencilla y segura, con una plataforma de gestión de activos abierta y extensible, capaz de actuar sobre cualquier dato, en cualquier nube, en cualquier lugar.
