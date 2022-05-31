Seis razones por las que necesita ahora una estrategia inteligente de gestión de activos

Existe una explosión de datos en torno a los procesos de gestión de activos. Estos datos son inestimables, pero solo se pueden utilizar si se pueden analizar correctamente. Hoy en día,más de dos tercios de los datos no se utilizan debido a la complejidad de integrar múltiples plataformas, dispositivos y activos, y a los procesos lentos y laboriosos necesarios para hacerlos consumibles. ¿El resultado? Problemas de rendimiento operativo y fiabilidad mediocres, que se hacen especialmente evidentes en los tiempos de inactividad y los defectos.

Aquí es donde entra en juego Intelligent Asset Management.

Las soluciones de Intelligent Asset Management (IAM) ponen los datos y la IA a trabajar para optimizar el rendimiento crítico de los activos y automatizar las operaciones empresariales.

Aquí tiene seis razones por las que su empresa necesita una gestión inteligente de activos hoy mismo: