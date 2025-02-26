Con los rápidos avances en visión artificial y la IA, las empresas y los investigadores están aprovechando las tecnologías para una amplia gama de aplicaciones. Desde la clasificación de imágenes y el OCR (reconocimiento óptico de caracteres) hasta la segmentación y el análisis de vídeo, las herramientas con IA están transformando la forma en que extraemos y analizamos la información visual.

En sectores como las redes sociales, la IA mejora la moderación del contenido al analizar las imágenes a nivel de píxel, garantizar el cumplimiento y mejorar la participación. Las empresas también pueden utilizar Vision API para el procesamiento automatizado de documentos, convirtiendo archivos escaneados, Excel e informes en datos estructurados. Estas aplicaciones agilizan los flujos de trabajo, mejoran la eficacia y permiten a las organizaciones extraer conocimientos significativos de conjuntos de datos visuales a gran escala.

Estos casos de uso ponen de manifiesto el papel creciente del análisis de imágenes con IA en diferentes sectores. En este tutorial, nos centramos en aplicar estas capacidades a las presentaciones de PowerPoint, permitiendo preguntas y respuestas interactivas sobre texto e imágenes utilizando modelos avanzados de visión artificial y modelos de IA