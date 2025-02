¿Qué es la regresión logística?

Las probabilidades logarítmicas pueden ser difíciles de entender en un análisis de datos de regresión logística. Como resultado, es habitual exponenciar las estimaciones beta para transformar los resultados en un cociente de probabilidades (OR), lo que facilita la interpretación de los resultados. El OR representa las probabilidades de que se produzca un resultado dado un evento en particular, en comparación con las probabilidades de que el resultado ocurra en ausencia de ese evento. Si el OR es mayor que 1, el evento se asocia con probabilidades más altas de generar un resultado específico. Por el contrario, si el OR es inferior a 1, el evento se asocia con una probabilidad más baja de que se produzca ese resultado. Según la ecuación anterior, la interpretación de un cociente de probabilidades puede ser la siguiente: las probabilidades de éxito cambian exp(cB_1) veces por cada aumento de c unidades en x. Para poner un ejemplo, supongamos que tuviéramos que estimar las probabilidades de supervivencia en el Titanic en el caso de que una persona fuera varón, siendo el cociente de probabilidades para los varones de 0,0810. Interpretaríamos el cociente de probabilidades como que las probabilidades de supervivencia de los varones disminuyen en un factor de 0,0810 en comparación con las mujeres, manteniendo todas las demás variables constantes.