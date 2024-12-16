Para ver cómo afecta la temperatura a la salida de un LLM, observe las salidas creadas por el modelo de dos billones de parámetros IBM® Granite 3.1. La instrucción proporcionada aquí fue: "Escriba una historia sobre un científico de datos que ama Python".
Con una temperatura de 0,1 Granite genera:
Érase una vez, en la bulliciosa ciudad de San Francisco, un brillante científico de datos llamado Alex. Alex era conocido por sus habilidades excepcionales en programación Python y análisis de datos. Pasaron sus días y noches inmersos en el mundo de los datos, utilizando Python para extraer conocimientos y hacer predicciones.
Un día, a Alex se le encargó analizar la pérdida de clientes de un popular servicio de streaming. Utilizaron la biblioteca scikit-learn de Python para crear un modelo de machine learning que pudiera predecir qué clientes eran propensos a cancelar sus suscripciones.
Con una temperatura de 0,75 Granite genera:
Érase una vez, en la bulliciosa ciudad de San Francisco, un brillante científico de datos llamado Alex. Alex era conocido por su profundo amor por Python, un lenguaje de programación que creían que era la herramienta perfecta para el análisis de datos y el machine learning.
Todos los días, Alex se levantaba temprano, preparaba una taza de café y se sentaba en su escritorio. Pasaba horas escribiendo código en Python, explorando conjuntos de datos y construyendo modelos predictivos. Su amor por Python no se debía solo al lenguaje en sí, sino también a la comunidad que había crecido a su alrededor.
Con una temperatura de 1,25 Granite genera:
Érase una vez, en una bulliciosa ciudad llena de imponentes rascacielos y luces de neón, un científico de datos que amaba Python más que a nada en el mundo. El científico de datos tiene un ayudante felino llamado Suki. Suki es una gata curiosa y juguetona, siempre ansiosa por explorar cada rincón de la casa.
Un día, el científico de datos está trabajando en un complejo problema de codificación. Suki sigue maullando en voz alta como si estuviera tratando de decirle algo al científico de datos. El científico de datos se da cuenta de que el fuerte maullido suele producirse cuando están cerca de una solución al complejo problema de codificación.
Tenga en cuenta que, aunque cada historia comienza con un comienzo similar, aumentar la temperatura aumenta la variabilidad del texto y los detalles que se generan.