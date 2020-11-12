La comprensión del lenguaje natural es un subconjunto del procesamiento del lenguaje natural, que utiliza el análisis sintáctico y semántico del texto y el habla para determinar el significado de una oración. La sintaxis se refiere a la estructura gramatical de una oración, mientras que la semántica alude a su significado previsto. La CLN también establece una ontología relevante: una estructura de datos que especifica las relaciones entre palabras y frases. Aunque los humanos hacen esto de forma natural en una conversación, la combinación de estos análisis es necesaria para que una máquina comprenda el significado previsto de diferentes textos.



Nuestra capacidad para distinguir entre homónimos y homófonos ilustra bien los matices del lenguaje. Por ejemplo, tomemos las siguientes dos oraciones:

Alice está nadando contra la corriente. La versión actual del informe está en la carpeta.

En la primera oración, la palabra actual es un sustantivo. El verbo que lo precede, nadar, proporciona un contexto adicional al lector, lo que nos permite concluir que nos referimos al flujo de agua en el océano. La segunda frase utiliza la palabra actual, pero como adjetivo. El sustantivo que describe, versión, denota múltiples iteraciones de un informe, lo que nos permite determinar que nos referimos al estado más actualizado de un archivo.

Estos enfoques también se utilizan comúnmente en la minería de datos para comprender las actitudes de los consumidores. En particular, el análisis de sentimiento permite a las marcas controlar más de cerca su feedback, lo que les permite clúster los comentarios positivos y negativos en las redes sociales y realizar un seguimiento de las puntuaciones netas de los promotores. Al revisar las reseñas con sentimiento negativo, las empresas pueden identificar y abordar posibles áreas problemáticas dentro de sus productos o servicios con mayor rapidez.