¿Qué es la experiencia del cliente (CX)?

El primer paso esencial para que una empresa se centre en la experiencia del cliente es situar las percepciones y los sentimientos del cliente en el centro de la relación. Esto incluye basar la promesa de marca de la empresa en la comprensión de las necesidades y emociones de sus clientes. Llegar ahí significa adquirir una comprensión lo más profunda posible de lo que busca cada cliente potencial y existente en cada etapa, o incluso en cada interacción, de la relación.

Para muchas empresas, se trata de una transición significativa. Por lo general, requiere el apoyo de los directivos y ejecutivos, así como de los empleados. Puede ser un ajuste difícil para los ejecutivos y directivos cuyas carreras no se han centrado en el cliente o que históricamente han tenido éxito centrándose primero en las métricas transaccionales o los KPI financieros. Y, como se ha señalado anteriormente, implica una inversión sustancial en nuevas tecnologías, desde aplicaciones móviles hasta procesamiento de pagos, pasando por análisis avanzados e inteligencia artificial (IA).

Una mala experiencia del cliente, una entrega tardía, un malentendido con el servicio de atención al cliente o el centro de contacto, o cualquier otro problema, puede hacer que los clientes se sientan, aunque sea de manera irracional, como si hubieran sido seleccionados intencionalmente para recibir un mal trato.

Por el contrario, una experiencia de cliente positiva puede hacer que los clientes sientan que la empresa existe sólo para ellos y, lo que es más importante, puede hacer que se sientan generosos. Según PwC, el 65 % de los consumidores cree que una experiencia positiva con una marca es más importante que una buena publicidad. La misma encuesta reveló que los clientes pagarían hasta un 16 % por una gran experiencia5.