¿Qué es la automatización?

La automatización es cada vez más omnipresente en el mundo moderno y tiene innumerables aplicaciones, entre ellas: aplicaciones empresariales como la automatización de procesos empresariales (BPA), AIOps y automatización empresarial, aplicaciones de automatización industrial como la robótica utilizada en la fabricación de automóviles y aplicaciones de consumo como la domótica.



El software y las tecnologías de automatización se utilizan en una amplia gama de sectores, desde las finanzas a la sanidad, pasando por los servicios públicos y la defensa, y prácticamente en todos los demás. La automatización puede utilizarse en todos los aspectos de las funciones empresariales, y las organizaciones que la utilizan con mayor eficacia pueden obtener una ventaja competitiva significativa.

Las organizaciones utilizan la automatización para aumentar la productividad y la rentabilidad, mejorar el servicio de atención al cliente y su satisfacción, reducir los costes y los errores operativos, adherirse a las normas de conformidad, optimizar la eficiencia operativa y mucho más. La automatización es un componente clave de la transformación digital y tiene un valor incalculable para ayudar a las empresas a escalar.