¿Qué es el mapeo de procesos?

El mapeo de procesos es un método que promueve una mejor comprensión de los procesos y ayuda a las organizaciones a identificar áreas por mejorar.
El mapeo de procesos representa visualmente un flujo de trabajo, lo que permite al equipo comprender un proceso y sus componentes con mayor claridad. Existe una gran variedad de mapas de procesos, y es posible que conozca alguno con un nombre diferente, como diagrama de flujo, mapa de procesos detallado, mapa de documentos, mapa de procesos de alto nivel, mapa de procesos renderizado, swimlane, diagrama de cadena de valor añadido, mapa de flujo de valor, diagrama de flujo, flujograma de procesos, modelo de procesos o diagrama de flujo de trabajo. Estos diagramas visuales suelen ser un componente de la gestión de procesos empresariales (BPM) de una empresa.
Un mapa de procesos describe los pasos individuales de un proceso, identifica a los responsables de las tareas y detalla los plazos previstos. Son especialmente útiles para comunicar los procesos entre las partes interesadas y revelar áreas susceptibles de mejora. La mayoría de los mapas de procesos empiezan en un nivel macro y luego van dando más detalles según sea necesario.
Existen varios tipos de mapas de procesos. Algunas de las técnicas de mapeo incluyen:
Los mapas de procesos utilizan representaciones visuales, como símbolos básicos para describir cada elemento del proceso. Algunos de los símbolos más comunes son flechas, círculos, rombos, cuadrados, óvalos y rectángulos. Estos símbolos pueden proceder del Business Process Model and Notation (BPMN) o del Unified Modeling Language (UML) (enlace externo a IBM), que son métodos gráficos de notación para mapas de procesos.
La mayoría de las organizaciones necesitarán utilizar sólo algunos de los símbolos más comunes para completar un mapa de procesos. Algunos de estos símbolos son:
Al elaborar su propio mapa de procesos empresariales, le conviene aplicar esta metodología:
El objetivo principal del mapeo de procesos de negocio es ayudar a las organizaciones a ser más eficientes y eficaces en la consecución de una tarea u objetivo específico. Para ello, proporciona una mayor transparencia en torno a la toma de decisiones y el flujo de procesos, lo que a su vez ayuda a detectar redundancias y cuellos de botella dentro de los procesos y entre ellos. Dado que los mapas de procesos aprovechan las pistas visuales y los símbolos, facilitan la comunicación de un proceso a un público amplio. Esto puede aumentar la participación, ya que la documentación extensa puede resultar más tediosa tanto para los propietarios como para los usuarios finales.
Al aprovechar las plantillas prediseñadas del software de mapeo de procesos, los equipos pueden colaborar fácilmente y aportar ideas para racionalizar los procesos de trabajo, lo que permite mejorar los procesos empresariales. De este modo, las empresas también pueden afrontar mejor retos específicos, como la incorporación y retención de empleados o el descenso de las ventas.
Algunos de los beneficios específicos del mapeo de procesos son:
Deshágase de las notas adhesivas para ver y comprender mejor los procesos empresariales.
IBM Cloud Pak for Business Automation es un conjunto modular de componentes de software integrados diseñados para automatizar el trabajo y acelerar el crecimiento empresarial.
Comience su proceso de automatización con IBM Robotic Process Automation (RPA). Es una solución impulsada por IA que le ayuda a automatizar más procesos empresariales y de TI a escala con la facilidad y la velocidad de RPA tradicional.