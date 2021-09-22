¿Qué es el mapeo de procesos?

El mapeo de procesos representa visualmente un flujo de trabajo, lo que permite al equipo comprender un proceso y sus componentes con mayor claridad. Existe una gran variedad de mapas de procesos, y es posible que conozca alguno con un nombre diferente, como diagrama de flujo, mapa de procesos detallado, mapa de documentos, mapa de procesos de alto nivel, mapa de procesos renderizado, swimlane, diagrama de cadena de valor añadido, mapa de flujo de valor, diagrama de flujo, flujograma de procesos, modelo de procesos o diagrama de flujo de trabajo. Estos diagramas visuales suelen ser un componente de la gestión de procesos empresariales (BPM) de una empresa.

Un mapa de procesos describe los pasos individuales de un proceso, identifica a los responsables de las tareas y detalla los plazos previstos. Son especialmente útiles para comunicar los procesos entre las partes interesadas y revelar áreas susceptibles de mejora. La mayoría de los mapas de procesos empiezan en un nivel macro y luego van dando más detalles según sea necesario.