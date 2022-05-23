Etiquetas
Cloud

Low-code vs. no-code: ¿cuál es la diferencia?

Autopista que cruza el océano

El low-code y el no-code son dos nuevas soluciones de desarrollo de software. ¿Cómo se comparan?

La demanda de hiperautomatización y modernización de la TI ha crecido, pero las empresas tienen dificultades para adaptarse a estas tendencias debido a la limitada disponibilidad actual de talento para desarrolladores. Muchos proyectos de TI quedan relegados al archivo "pendiente" debido a la escasez de recursos con habilidades técnicas especializadas. Como resultado, las ineficiencias operativas continúan existiendo y el tiempo de comercialización, un factor crucial para que las empresas sigan siendo competitivas, se ve comprometido.

Para hacer frente a estos retos, las soluciones de desarrollo de software low-code y no-code (enlace externo a ibm.com) han surgido como alternativas viables y convenientes al proceso de desarrollo tradicional.

 

¿Qué es el bajo código?

Low-code es un enfoque de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) que permite la generación automática de código a través de componentes visuales, como interfaces de menú desplegable y de arrastrar y soltar. Esta automatización permite a los usuarios de low-code centrarse en el diferenciador en lugar de en el denominador común de la programación. Low-code es un punto medio equilibrado entre la codificación manual y el no-code, ya que sus usuarios pueden añadir código sobre el código generado automáticamente.

Entre los ejemplos de aplicaciones que se prestan al desarrollo low-code se incluyen las plataformas de gestión de procesos empresariales, el desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles, las herramientas interdepartamentales, como el software de gestión de valoraciones, la Integración con complementos externos y las tecnologías basadas en la nube, como las bibliotecas de machine learning, la automatización robótica de procesos y la modernización de aplicaciones heredadas.

Jamil Spain tiene algunos vídeos estupendos sobre low-code y no-code que incluiremos para profundizar en el tema.

¿Qué es sin código?

No-code también es un enfoque RAD y, a menudo, se trata como un subconjunto del enfoque de desarrollo modular plug-and-play y low-code. Mientras que en el low-code los desarrolladores realizan cierta intervención en forma de scripting o codificación manual, el no-code tiene un enfoque completamente no intervencionista, con una dependencia del 100 % de las herramientas visuales.

Ejemplos de aplicaciones adecuadas para el desarrollo no-code incluyen aplicaciones de autoservicio para usuarios empresariales, paneles de control, aplicaciones móviles y aplicaciones web, plataformas de gestión de contenido y creadores de pipelines de datos. No-code es ideal para aplicaciones de creación rápida independientes, IU sencillas y automatización simples, y se utiliza en herramientas de planificación de calendarios, gestión de instalaciones y aplicaciones de informes de BI con columnas y filtros configurables.

Automatización low-code y no-code

Una plataforma de aplicaciones low-code (LCAP), también llamada plataforma de desarrollo low-code (LCDP), contiene un entorno de desarrollo integrado (IDE) con características integradas como API, plantillas de código, módulos de complemento reutilizables y conectores gráficos para automatizar un porcentaje significativo del proceso de desarrollo de la aplicación. Las LCAP suelen estar disponibles como soluciones de plataforma como servicio (PaaS) basadas en la nube.

Una plataforma low-code se basa en el principio de reducir la complejidad mediante el uso de herramientas y técnicas visuales, como el modelado de procesos, en el que los usuarios emplean herramientas visuales para definir los flujos de trabajo, las reglas empresariales, interfaces de usuario y similares. Entre bastidores, todo el flujo de trabajo se convierte automáticamente en código. Las LCAP las utilizan sobre todo los desarrolladores profesionales para automatizar los aspectos genéricos de la codificación y redirigir el esfuerzo a la última milla del desarrollo.

Ejemplos de tales plataformas de automatización son las plataformas de aplicaciones low-code, las suites de gestión de procesos empresariales, las plataformas de desarrollo ciudadano y otras herramientas RAD similares.

En una plataforma de desarrollo sin código (NCDP), también llamada a veces plataforma de desarrollo y automatización ciudadana (CADP), todo el código se genera a través de interfaces de arrastrar y soltar o apuntar y hacer clic. Las NCDP son utilizadas tanto por desarrolladores profesionales como por desarrolladores ciudadanos (usuarios no técnicos o no desarrolladores con habilidades de codificación limitadas o nulas).

Low-code y no-code: similitudes y beneficios

Tanto el low-code como el no-code son similares en el sentido de que pretenden abstraer los aspectos complejos de la codificación mediante el uso de interfaces visuales y plantillas preconfiguradas. Ambas plataformas de desarrollo están disponibles como soluciones PaaS y adoptan un diseño basado en flujos de trabajo para definir la progresión lógica de los datos. Comparten muchos beneficios debido al enfoque común:

  • Democratización de la tecnología: tanto las soluciones low-code como las no-code se construyen con el objetivo de empoderar a diferentes tipos de usuarios. Esto reduce la dependencia de especialistas y tecnólogos caros y difíciles de contratar.
  • Facilitadores de productividad: el low-code/no-code aumenta la velocidad del desarrollo (enlace se externo a ibm.com), eliminando los retrasos de TI, reduciendo los plazos de los proyectos de meses a días y facilitando implementaciones de productos más rápidas.
  • Feedback rápido de los clientes con menos riesgo: antes de invertir recursos significativos en un proyecto, el low code/no-code permite a los desarrolladores obtener feedback de los clientes mostrando prototipos fáciles de construir. Esto cambia la decisión de continuar o no continuar antes en el cronograma del proyecto, minimizando el riesgo y el coste.
  • Más construir que comprar: si bien los productos comerciales listos para usar (COTS) pueden ser costosos y tienen un enfoque único para todos, el low-code y el no-code incentivan la personalización interna, cambiando la aguja hacia "construir" en el dilema comprar vs. construir.
  • Coherencia arquitectónica: para módulos transversales como la información de registro y la auditoría, una plataforma centralizada low-code/no-code garantiza la coherencia del diseño y el código. Esta uniformidad también es beneficiosa a la hora de depurar las aplicaciones, ya que los desarrolladores pueden dedicar su tiempo a solucionar problemas en lugar de a entender los marcos.
  • Rentabilidad: el low-code/no-code es más rentable que el desarrollo manual desde cero debido a equipos más pequeños, menos recursos, menores costes de infraestructura y costes de mantenimiento más bajos. También da como resultado un mejor ROI con lanzamientos ágiles más rápidos.
  • Colaboración entre la empresa y la TI: los equipos empresariales y de desarrollo han compartido tradicionalmente una relación de tira y afloja. Sin embargo, con más usuarios empresariales que participan en el desarrollo a través del movimiento de low-code/no-code, hay un mejor equilibrio y comprensión entre los dos mundos aparentemente diferentes.
Desarrollo de aplicaciones

Suba a bordo: desarrollo de aplicaciones empresariales en la nube

En este vídeo, el Dr. Peter Haumer explica cómo se desarrollan las aplicaciones empresariales modernas en la nube híbrida mediante la demostración de diferentes componentes y prácticas, como IBM Z Open Editor, IBM Wazi y Zowe. 
Explore el desarrollo de aplicaciones en la nube

¿En qué se diferencia el low-code del no-code?

Hay mucha superposición entre los dos enfoques (agravada por la confusa posición de los proveedores de plataformas low-code y no-code), a pesar de las sutiles diferencias de características entre sus soluciones. Sin embargo, hay diferencias importantes a tener en cuenta:

Usuarios objetivo

El low-code está dirigido a los desarrolladores profesionales para evitar replicar el código básico y crear espacio para los aspectos más complejos del desarrollo que conducen a la innovación y la riqueza de los conjuntos de características. Al automatizar los aspectos estándar de la codificación y adoptar un enfoque agnóstico de la sintaxis, permite la reconversión de los desarrolladores y la ampliación de la reserva de talentos.

El no-code, por otro lado, está dirigido a usuarios empresariales que tienen un amplio conocimiento del dominio y también pueden ser un poco expertos en tecnología, pero carecen de la capacidad de escribir código manualmente. También es bueno para equipos híbridos con usuarios empresariales y desarrolladores de software o propietarios de pequeñas empresas y equipos que no son de TI, como los de RR. HH., finanzas y legal.

Casos de uso

El no-code se presta bien a aplicaciones front-end que pueden diseñarse rápidamente mediante interfaces de arrastrar y soltar. Buenos candidatos son las aplicaciones IU que extraen datos de fuentes e informan, analizan, importan y exportan datos.

Además, el no-code es ideal para sustituir tareas administrativas monótonas como los informes basados en Excel que utilizan los equipos empresariales. Estos proyectos no se priorizan fácilmente en TI, pero podrían ser un salvavidas para los equipos empresariales. También es adecuado para aplicaciones internas que no soportan la carga de funcionalidades extensas y para aplicaciones empresariales a pequeña escala con menos presupuesto de desarrollo.

El low-code, con una biblioteca de componentes exhaustiva, puede extenderse a aplicaciones con lógica empresarial pesada y escalarse a nivel empresarial. Además, para integrarse con otras aplicaciones y API externas, conectarse a múltiples fuentes de datos y crear sistemas con barreras de seguridad que necesitan la lente de TI, el low-code es una mejor alternativa que el no-code.

Velocidad

El low-code requiere más formación y tiempo para incorporarlo, desarrollarlo e implementarlo, ya que ofrece más oportunidades de personalización. Pero sigue siendo considerablemente más rápido que el desarrollo tradicional.

El no-code, al ser altamente configurable y todo plug-and-play, se tarda menos tiempo en construir en comparación con el low-code. El tiempo de prueba también se reduce porque existe un riesgo mínimo de posibles errores que normalmente introduce la codificación manual. Aquí, se trata de garantizar que las configuraciones y el flujo de datos estén configurados correctamente.

Sistemas abiertos vs. sistemas cerrados

El low-code es un sistema abierto que permite a sus usuarios ampliar la funcionalidad a través del código. Esto significa más flexibilidad y reutilización. Por ejemplo, los usuarios pueden crear complementos personalizados y conectores de fuentes de datos para adaptarse a sus casos de uso y reutilizarlos más tarde. Pero vale la pena señalar que las actualizaciones y parches más nuevos de la LCAP deben probarse con el código introducido manualmente.

El no-code es un sistema más cerrado que solo se puede extender mediante conjuntos de características con plantillas. Esto significa casos de uso restringidos y acceso a complementos e integraciones repetitivos, pero es más fácil garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, ya que no hay código escrito manualmente que pueda romper futuras versiones de la NCDP.

Riesgo de TI invisible

Aunque esto ha sido una preocupación tanto para las plataformas low-code como para las no-code, el riesgo de la TI invisible es mayor con la no-code, que requiere poca o casi ninguna intervención de los equipos de TI. Esto podría dar lugar a una infraestructura paralela que no se supervisa de cerca, lo que daría lugar a vulnerabilidades de seguridad y deuda técnica.

Sin embargo, el hecho de que el low-code siga estando bajo el control de los equipos de TI puede ayudar a garantizar un mejor gobierno y control.

Gama arquitectónica

El low-code puntúa por encima del no-code en su apoyo a la escalabilidad y la compatibilidad entre plataformas. La adición de complementos personalizados y código personalizado abre la posibilidad de una gama más amplia de implementaciones y de trabajar con múltiples plataformas.

El no-code tiene menos extensibilidad y un potencial limitado para conectarse a sistemas heredados o integrarse con otras plataformas. Por lo tanto, aborda un conjunto reducido de casos de uso y tiene una capacidad de escalar reducida.

Cuándo usar low-code vs. cuándo usar no-code

Tanto el low-code como el no-code tienen sus puntos fuertes individuales. Las similitudes entre los dos tampoco hacen que esta sea una decisión fácil. La mejor manera de avanzar es evaluar los requisitos actuales y tomar una decisión en consecuencia.

Estas son algunas preguntas para determinar las necesidades de los usuarios:

  • ¿Cuáles son los objetivos de utilizar el software low-code o no-code?
  • ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cuál es su experiencia en programación?
  • ¿Cuál es el alcance y la escala del problema a resolver?
  • ¿La versión requiere integraciones personalizadas con aplicaciones externas e internas?
  • ¿Cuál es el tiempo de entrega necesario?
  • ¿Cuánto control quieren mantener los usuarios sobre el código?
  • ¿Necesita la aplicación tratar datos confidenciales o tener en cuenta consideraciones de seguridad?

Las dos preguntas clave aquí son: ¿para qué sirve la aplicación y quién la va a crear? Si bien ambas son preguntas importantes, es mejor utilizar un enfoque centrado en los objetivos que un enfoque centrado en el usuario, es decir, el qué es más importante que el quién.

Si los casos de uso son complejos, requieren integraciones con otras aplicaciones locales o en la nube, tienen requisitos críticos para el cliente o para el negocio o necesitan implementarse en toda la empresa, el low-code es la opción preferida. En este caso, incluso si los usuarios no tienen la experiencia necesaria en lenguajes de programación, las asociaciones con equipos de TI o programas de formación pueden resolver los desafíos.

Low-code y no-code con IBM

Al trabajar con IBM, tendrá acceso a capacidades de automatización inteligente con low-code y no-code que permitirán a los expertos en la materia automatizar los procesos sin depender de la IT.

Soluciones no-code:

Soluciones low-code:

  • Permita a los usuarios empresariales construir sus propios bots mediante el uso de IBM Robotic Process Automation, como lo hizo Lojacorr Network, aumentando la eficiencia de la ejecución de procesos en un 80 % sin contratar personal y sin experiencia previa en lenguajes de programación.
  • Integre aplicaciones utilizando herramientas sencillas y basadas en web con IBM AppConnect.
  • Configure pipelines de procesamiento de archivos que interconecten unidades de negocio y socios externos con Aspera Orchestrator.

