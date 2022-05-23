Low-code vs. no-code: ¿cuál es la diferencia?

Hay mucha superposición entre los dos enfoques (agravada por la confusa posición de los proveedores de plataformas low-code y no-code), a pesar de las sutiles diferencias de características entre sus soluciones. Sin embargo, hay diferencias importantes a tener en cuenta:

Usuarios objetivo

El low-code está dirigido a los desarrolladores profesionales para evitar replicar el código básico y crear espacio para los aspectos más complejos del desarrollo que conducen a la innovación y la riqueza de los conjuntos de características. Al automatizar los aspectos estándar de la codificación y adoptar un enfoque agnóstico de la sintaxis, permite la reconversión de los desarrolladores y la ampliación de la reserva de talentos.

El no-code, por otro lado, está dirigido a usuarios empresariales que tienen un amplio conocimiento del dominio y también pueden ser un poco expertos en tecnología, pero carecen de la capacidad de escribir código manualmente. También es bueno para equipos híbridos con usuarios empresariales y desarrolladores de software o propietarios de pequeñas empresas y equipos que no son de TI, como los de RR. HH., finanzas y legal.

Casos de uso

El no-code se presta bien a aplicaciones front-end que pueden diseñarse rápidamente mediante interfaces de arrastrar y soltar. Buenos candidatos son las aplicaciones IU que extraen datos de fuentes e informan, analizan, importan y exportan datos.

Además, el no-code es ideal para sustituir tareas administrativas monótonas como los informes basados en Excel que utilizan los equipos empresariales. Estos proyectos no se priorizan fácilmente en TI, pero podrían ser un salvavidas para los equipos empresariales. También es adecuado para aplicaciones internas que no soportan la carga de funcionalidades extensas y para aplicaciones empresariales a pequeña escala con menos presupuesto de desarrollo.

El low-code, con una biblioteca de componentes exhaustiva, puede extenderse a aplicaciones con lógica empresarial pesada y escalarse a nivel empresarial. Además, para integrarse con otras aplicaciones y API externas, conectarse a múltiples fuentes de datos y crear sistemas con barreras de seguridad que necesitan la lente de TI, el low-code es una mejor alternativa que el no-code.

Velocidad

El low-code requiere más formación y tiempo para incorporarlo, desarrollarlo e implementarlo, ya que ofrece más oportunidades de personalización. Pero sigue siendo considerablemente más rápido que el desarrollo tradicional.

El no-code, al ser altamente configurable y todo plug-and-play, se tarda menos tiempo en construir en comparación con el low-code. El tiempo de prueba también se reduce porque existe un riesgo mínimo de posibles errores que normalmente introduce la codificación manual. Aquí, se trata de garantizar que las configuraciones y el flujo de datos estén configurados correctamente.

Sistemas abiertos vs. sistemas cerrados

El low-code es un sistema abierto que permite a sus usuarios ampliar la funcionalidad a través del código. Esto significa más flexibilidad y reutilización. Por ejemplo, los usuarios pueden crear complementos personalizados y conectores de fuentes de datos para adaptarse a sus casos de uso y reutilizarlos más tarde. Pero vale la pena señalar que las actualizaciones y parches más nuevos de la LCAP deben probarse con el código introducido manualmente.

El no-code es un sistema más cerrado que solo se puede extender mediante conjuntos de características con plantillas. Esto significa casos de uso restringidos y acceso a complementos e integraciones repetitivos, pero es más fácil garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, ya que no hay código escrito manualmente que pueda romper futuras versiones de la NCDP.

Riesgo de TI invisible

Aunque esto ha sido una preocupación tanto para las plataformas low-code como para las no-code, el riesgo de la TI invisible es mayor con la no-code, que requiere poca o casi ninguna intervención de los equipos de TI. Esto podría dar lugar a una infraestructura paralela que no se supervisa de cerca, lo que daría lugar a vulnerabilidades de seguridad y deuda técnica.

Sin embargo, el hecho de que el low-code siga estando bajo el control de los equipos de TI puede ayudar a garantizar un mejor gobierno y control.

Gama arquitectónica

El low-code puntúa por encima del no-code en su apoyo a la escalabilidad y la compatibilidad entre plataformas. La adición de complementos personalizados y código personalizado abre la posibilidad de una gama más amplia de implementaciones y de trabajar con múltiples plataformas.

El no-code tiene menos extensibilidad y un potencial limitado para conectarse a sistemas heredados o integrarse con otras plataformas. Por lo tanto, aborda un conjunto reducido de casos de uso y tiene una capacidad de escalar reducida.