Son varios los sectores que aprovechan la tecnología de RPA para agilizar sus operaciones. Se pueden encontrar implantaciones de RPA en los siguientes sectores:

Banca y servicios financieros: en el informe de Forrester "The RPA Services Market Will Grow To Reach USD 12 Billion By 2023" ("El mercado de servicios de RPA aumentará hasta alcanzar los 12 millones de dólares en 2023"), el 36 % de todos los casos de uso correspondían al espacio financiero y contable. En la actualidad, más de 1 de cada 3 bots se encuentran en el sector financiero, lo cual no es de extrañar dada la adopción temprana de la automatización por parte de la banca. Hoy en día, muchos bancos importantes utilizan soluciones de automatización de RPA para automatizar tareas, como la investigación de clientes, la apertura de cuentas, el procesamiento de consultas y la lucha contra el blanqueo de capitales. Un banco despliega miles de bots para automatizar la entrada manual de datos de gran volumen. Estos procesos implican una gran cantidad de tareas tediosas y basadas en reglas que la automatización agiliza.

Seguros: el sector de los seguros está lleno de procesos repetitivos que se prestan a la automatización. Por ejemplo, se puede aplicar la RPA a las operaciones de procesamiento de reclamaciones, el cumplimiento normativo, la gestión de pólizas y las tareas de suscripción.

Venta al por menor: el auge del comercio electrónico ha hecho de la RPA un componente integral del sector minorista moderno, que ha mejorado las operaciones administrativas y la experiencia del cliente. Entre las aplicaciones más populares se encuentran la gestión de las relaciones con los clientes, la gestión de almacenes y pedidos, el procesamiento de comentarios de los clientes y la detección del fraude.

Atención médica: la precisión y el cumplimiento son fundamentales en el sector sanitario. Algunos de los hospitales más grandes del mundo utilizan software de automatización de procesos robóticos para optimizar la gestión de la información, la gestión de recetas, el procesamiento de reclamaciones de seguros y los ciclos de pago, entre otros procesos.

