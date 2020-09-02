Realidad vs. ficción: Los usuarios empresariales pueden crear fácilmente robots de software con herramientas RPA

Las herramientas de automatización de procesos robóticos (RPA) a menudo se describen como software de automatización no-code o de low-code. Aunque esto puede ser cierto, no significa necesariamente que sean fáciles (o rápidas) de usar para que los empresarios creen robots que automaticen los procesos empresariales. Decidimos validar la noción de que "cualquiera puede usarlos" pidiendo a un puñado de nuestros expertos en automatización y socios comerciales que respondieran a esta pregunta: ¿Pueden los usuarios empresariales crear fácilmente robots de software utilizando herramientas de RPA?
Las siguientes siete perspectivas, de personas que trabajan habitualmente con empresas que utilizan diversas herramientas de RPA, pueden ayudar a establecer las expectativas adecuadas sobre lo que se necesita para garantizar que los usuarios empresariales puedan crear fácilmente los robots de software que necesitan para trabajar de forma más eficiente y eficaz.
Primero, no todos los usuarios empresariales son iguales. Nuestro trabajo con los clientes lo confirma. Algunos usuarios empresariales, como los analistas financieros, utilizan regularmente software avanzado, por lo que crear un robot de RPA para ayudar a automatizar tareas repetitivas que consumen mucho tiempo puede ser más fácil que trabajar con algunas de las hojas de cálculo que he visto flotando en los departamentos financieros. Otros que provienen de sectores que recién comienzan su viaje hacia la digitalización pueden descubrir que escalar el Monte Everest es más fácil que construir un robot de software.
La segunda dimensión a considerar es lo que desea que hagan los robots de software. Los robots de RPA pueden realizar todo tipo de tareas de front y back office, desde casos de uso simples hasta casos de uso complejos. Determinar qué quieres que haga su robot tendrá un gran impacto en la experiencia que necesita para construirlo. ¿Quiere que haga algo sencillo como extraer datos de una hoja de cálculo y cargarlos en su sistema CRM? ¿O prefiere que haga algo más avanzado, como clasificar correos entrantes, enrutar trabajos o tomar decisiones complejas?
Hemos descubierto que los robots de RPA simples son una excelente manera de presentar este software de automatización a la mayoría de los empresarios. A medida que las personas ganan experiencia, pueden abordar la automatización de tareas de oficina más complejas con capacidades de automatización robótica de procesos más avanzadas. En términos generales, un buen barómetro para conocer el tipo de usuario empresarial que puede construir fácilmente un robot de software es este: si utiliza regularmente funciones en hojas de cálculo o si ha configurado una rutina simple de automatización en el hogar, entonces construir un robot de RPA debería ser relativamente fácil.
Jim Casey, Director, IBM Digital Business Automation
Sí, los usuarios avanzados de la empresa (aquellos que conocen los sistemas, procesos y herramientas a fondo) pueden crear robots de software de RPA desatendidos simples y RDA (automatización robótica de escritorio) asistidos después de un par de semanas de formación en RPA. Sin embargo, el departamento de TI siempre debe participar en la reutilización, el diseño y las pruebas (especialmente para los robots desatendidos) y debe incluirse en el alojamiento y el mantenimiento de los bots. El departamento de TI también mantendría y mejoraría la plataforma subyacente que ejecuta los robots de RPA y RDA. En otras palabras, los usuarios empresariales no pueden realizar el ciclo de vida completo e integral de RPA sin el soporte de TI, pero pueden diseñar y construir robots de software y colaborar con TI para sumar valor significativo a lo largo del ciclo de vida.
Ben Chance, socio, IBM Automation, líder de ofertas
Normalmente la respuesta a esta pregunta es no, y lo digo por dos razones:
Zach Silverstein, IBM Cloud Technical Engagement, Worldwide RPA Tech Lead
Sí, en teoría, los usuarios empresariales pueden crear robots de RPA. Cada vez es más fácil hacerlo con las herramientas de RPA disponibles. Sin embargo, corren algunos riesgos al automatizar procesos empresariales sin TI. Construir robots de software es más que poder programar o escribir un script. Las funciones de TI cuentan con profundos conocimientos y años de experiencia en la gestión del cumplimiento, especialmente en sectores muy regulados. Un cliente bancario me dijo recientemente que sus usuarios empresariales podían desarrollar con éxito docenas de robots de RPA, pero que carecían de una comprensión completa de las restricciones de acceso en torno a la información personal sensible y la información personal, lo que requería que TI reelaborara algunas de las automatizaciones para cumplir con ellas.
Los usuarios empresariales también pueden beneficiarse de una perspectiva más amplia a la hora de priorizar casos de uso, lo que requiere un buen entendimiento del panorama del sistema y de lo que es factible. Aunque los usuarios empresariales están bien posicionados para escribir scripts para las transacciones que ejecutan regularmente, una nueva perspectiva de TI podría encontrar y proponer una forma de rediseñar radicalmente todo el proceso empresarial. Con un enfoque de “carta blanca”, las tareas repetitivas que el usuario de negocio desea automatizar podrían eliminarse por completo.
No me malinterpreten, los desarrolladores de a pie son un recurso valioso para cualquier programa de automatización de procesos empresariales, pero les recomiendo que cuenten con el apoyo de TI y un equipo de estrategia o transformación para obtener la automatización con el menor riesgo y el mayor rendimiento. implementaciones de software.
Katie Sotheran, Estrategia, Marketing y Comunicaciones, IBM Automation
Aquí tiene una respuesta clásica de ingeniería de sistemas: depende. Podría ser útil comenzar con algunas definiciones en el contexto de la automatización:
Sin código se refiere a herramientas de automatización un tanto míticas que no requieren lenguaje de programación (código) para crear artefactos relevantes, como aplicaciones, robots, procesos, decisiones, chatbots, etc. Cualquier software de automatización sin código suele ser difícil de implementar, operar o ampliar más adelante.
En términos generales, un entorno sin código es limitado en alcance y, por tanto, bueno en resolución vertical u horizontal específica de problemas, pero no debería aplicarse a áreas fuera de su alcance. A menudo, con cualquier herramienta de automatización, pero especialmente con herramientas sin código, veo que los equipos se entusiasman al ampliar el alcance de una herramienta desde lo que mejor hace (por ejemplo, gestionar tareas de proyectos para equipos de dos a seis personas) hasta un área adyacente que no encaja bien (por ejemplo, integrar tareas de proyecto con hoja de ruta para la trazabilidad).
Low-code se refiere a herramientas de automatización más realistas que generalmente no requieren código para comenzar a construir artefactos relevantes, que luego pueden ser ampliados por los desarrolladores sin tener que empezar de nuevo.
Robot de RPA se refiere a un tipo de artefacto de automatización que a menudo combina automatización low-code y basada en la interfaz de usuario para interactuar con aplicaciones como lo hacen los humanos.
¿Qué significa esto para los usuarios empresariales que desean crear robots de software utilizando herramientas de RPA low-code? Para aumentar las oportunidades de éxito, los usuarios empresariales necesitan una buena orientación de un equipo práctico de expertos que pueda proporcionar lo siguiente: buenas prácticas documentadas, ejemplos de robots de plantilla, refuerzo positivo que fomente la innovación y soporte receptivo para la creación de robots. Con este tipo de orientación y soporte, los usuarios empresariales pueden crear fácilmente robots de software útiles al tiempo que garantizan que su implementación y mantenimiento no superen los beneficios.
Por último, es importante ejecutar los robots de RPA a través de controles de calidad como lo haría con cualquier desarrollo de código. Aunque un robot de software puede funcionar para un usuario en una máquina en un caso de uso, puede que no funcione para todos. Hoy en día se espera que el software en la nube incluya medidas de fortalecimiento de seguridad, registro (logging) y calidad de servicio (por ejemplo, reintentos en caso de error); y, en la mayoría de los casos, nada de esto es automático ni de low-code. Si planea reforzar sus proyectos de software RPA, el éxito será significativamente mayor.
Jeff Goodhue, especialista ejecutivo mundial en TI, automatización empresarial
Casi todos los proveedores de RPA comercializan hoy en día una plataforma de RPA low-code y fácil de usar pensada para usuarios empresariales. Pero, de manera realista, ¿cuántos usuarios empresariales pueden utilizar la plataforma a escala para automatizar los procesos empresariales?
Estoy de acuerdo en que, con una semana de formación, los usuarios empresariales podrían crear un robot de RPA sencillo. Sin embargo, cuando se trata de procesos empresariales complejos o automatización a escala, ese esencial contar con alguien con experiencia en TI y experiencia previa en desarrollar software de automatización.
Actualmente, sería difícil encontrar una solución RPA independiente. Las capacidades de automatización robótica de procesos (RPA) formarán parte de los flujos de trabajo y se combinarán con tecnologías como la Gestión de Procesos de Negocio (BPM), el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), el machine learning (ML) y la Inteligencia Artificial (IA). Reunir estas tecnologías requiere fuertes habilidades arquitectónicas. Esto no significa que los usuarios empresariales no tengan, o no deban, poseer programas de RPA. Los programas de RPA más exitosos son propiedad del área de negocio y se ejecutan mediante una combinación de usuarios de negocio y de TI.
Divya Rajagopal, líder de la línea de servicios de automatización de IBM, India
Estamos constantemente debatiendo esta cuestión. Esta es mi opinión: ¿es posible? ¡Absolutamente! (Con suficiente tiempo y esfuerzo).
Las herramientas de RPA han recorrido un largo camino para permitir a los usuarios empresariales automatizar tareas simples y repetitivas. Y son un buen comienzo. Para nosotros, el valor real y el ROI se obtienen a través de una automatización integrada e inteligente en todo el ecosistema empresarial. Aunque estas automatizaciones pueden ser más complejas, no eliminan la necesidad de la participación de los usuarios empresariales. El usuario empresarial desempeña un papel importante en la concepción del arte de lo posible. Pero yo vigilaría este espacio (la automatización robótica de procesos), dado que las herramientas y las plataformas evolucionan rápidamente para ser más fáciles de usar para las empresas.
Chett Carmichael, desarrollo empresarial, RPA, en i1solutions, Sudáfrica
Basándose en las perspectivas anteriores, es válido afirmar que los usuarios de negocio pueden crear robots de software fácilmente mediante herramientas de RPA, siempre y cuando también se explique que se requiere cierto nivel de apoyo; desde capacitación hasta gobernanza; para hacerlo de forma sencilla, rápida y segura, especialmente si se construye algo más que un bot RPA básico y se pretende escalar la solución de automatización.
¿Mi conclusión? Es una situación de comprador consciente en la que hacer las preguntas adecuadas a los proveedores de RPA desde el principio puede aumentar la probabilidad de reducir el coste total de propiedad y alcanzar el ROI esperado. Con más de 50 proveedores de RPA entre los que elegir, las habilidades de toma de decisiones del equipo podrían verse puestas a prueba o incluso sobrecargadas.
Preguntar a un posible proveedor de RPA las siguientes ocho preguntas puede ayudarle a asegurarse de contar con el colaborador adecuado.
Estas preguntas se extraen de la Robotic Process Automation: una guía del comprador sin exageraciones.
IBM adquirió una solución RPA (enlace externo a ibm.com) en julio de 2020. Al igual que otras herramientas de RPA, IBM RPA as a Service with WDG automatización (IBM RPAaaS) es una solución de automatización low-code para crear, ejecutar y monitorizar robots de software. Incluye algunas características únicas, como chatbots inteligentes y ejecución concurrente de robots (es decir, puede ejecutar varios robots de software en el mismo host virtual).
Con un espíritu de total transparencia, le pregunté a Zach, uno de nuestros líderes técnicos que hemos mencionado anteriormente, si pensaba que los usuarios empresariales podían crear robots fácilmente con esta solución de RPA. Esta fue su respuesta:
IBM RPAaaS superó mis expectativas en su capacidad para proporcionar un entorno de desarrollo potente y, al mismo tiempo, mantener el contexto necesario para que los usuarios empresariales comprendan e implementen automatizaciones. Todas las características, que van desde la vista dual de script/diseñador, los chatbots fáciles de crear y usar, y el impresionante recuento de comandos (más de 600 comandos listos para usar), lo convierten en una plataforma sólida para las partes interesadas de alto nivel y desarrolladores experimentados de TI y RPA.
Un usuario empresarial con una aptitud técnica de moderada a alta y sin experiencia previa en RPA podría comprender el software de automatización en aproximadamente dos semanas, para comenzar a desarrollarlo y lograr que el bot funcione de manera eficaz. Hacer que un bot de RPA esté listo para producción; resiliente, desplegable y robusto; es justamente donde los equipos de TI aportan un gran valor, gracias a su profundo conocimiento de esos conceptos de desarrollo.
En realidad, independientemente de la herramienta RPA, es la empresa la que a menudo asigna herramientas a un recurso de desarrollador porque suele ser más fácil y rápido enseñar a un recurso técnico un sistema empresarial que enseñar a un usuario empresarial prácticas y conceptos de desarrollo. Además, los usuarios empresariales suelen emplear y utilizar software RPA para oportunidades específicas de dominio. Técnicamente, mejorar las habilidades de un usuario empresarial solo para uno o dos casos de uso de RPA no siempre es una idea logísticamente sólida. Sin embargo, esa tendencia está empezando a cambiar con el crecimiento de la hiperautomatización, ya que las empresas se dan cuenta del valor de abordar procesos empresariales completos, frente a partes de procesos, con soluciones RPA mejoradas.
Por último, el desarrollo de un Centro de Excelencia en Automatización de RPA (COE) puede permitir la mejora nativa de las habilidades, la mejora continua y el crecimiento de la experiencia a medida que la RPA se adquiere en toda la empresa. Esto permite a los usuarios empresariales aumentar orgánicamente su nivel de comodidad y habilidad con el software de automatización a medida que crece en importancia y prioridad empresarial.
Si está intentando decidir por dónde empezar con IBM RPAaaS, o cómo garantizar una implementación exitosa, o dónde encontrar formación específica para cubrir las carencias de habilidades, estos cuatro servicios pueden ayudarle.
IBM Robotic Process Automation es un software cuyo objetivo es automatizar las tareas administrativas repetitivas y que consumen mucho tiempo mediante el uso de robots de software que emulan las acciones humanas en un ordenador. Forma parte de la solución de IBM para la automatización empresarial.