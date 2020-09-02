Realidad vs. ficción: Los usuarios empresariales pueden crear fácilmente robots de software con herramientas RPA

Aquí tiene una respuesta clásica de ingeniería de sistemas: depende. Podría ser útil comenzar con algunas definiciones en el contexto de la automatización:

Sin código se refiere a herramientas de automatización un tanto míticas que no requieren lenguaje de programación (código) para crear artefactos relevantes, como aplicaciones, robots, procesos, decisiones, chatbots, etc. Cualquier software de automatización sin código suele ser difícil de implementar, operar o ampliar más adelante.

En términos generales, un entorno sin código es limitado en alcance y, por tanto, bueno en resolución vertical u horizontal específica de problemas, pero no debería aplicarse a áreas fuera de su alcance. A menudo, con cualquier herramienta de automatización, pero especialmente con herramientas sin código, veo que los equipos se entusiasman al ampliar el alcance de una herramienta desde lo que mejor hace (por ejemplo, gestionar tareas de proyectos para equipos de dos a seis personas) hasta un área adyacente que no encaja bien (por ejemplo, integrar tareas de proyecto con hoja de ruta para la trazabilidad).

Low-code se refiere a herramientas de automatización más realistas que generalmente no requieren código para comenzar a construir artefactos relevantes, que luego pueden ser ampliados por los desarrolladores sin tener que empezar de nuevo.

Robot de RPA se refiere a un tipo de artefacto de automatización que a menudo combina automatización low-code y basada en la interfaz de usuario para interactuar con aplicaciones como lo hacen los humanos.

¿Qué significa esto para los usuarios empresariales que desean crear robots de software utilizando herramientas de RPA low-code? Para aumentar las oportunidades de éxito, los usuarios empresariales necesitan una buena orientación de un equipo práctico de expertos que pueda proporcionar lo siguiente: buenas prácticas documentadas, ejemplos de robots de plantilla, refuerzo positivo que fomente la innovación y soporte receptivo para la creación de robots. Con este tipo de orientación y soporte, los usuarios empresariales pueden crear fácilmente robots de software útiles al tiempo que garantizan que su implementación y mantenimiento no superen los beneficios.

Por último, es importante ejecutar los robots de RPA a través de controles de calidad como lo haría con cualquier desarrollo de código. Aunque un robot de software puede funcionar para un usuario en una máquina en un caso de uso, puede que no funcione para todos. Hoy en día se espera que el software en la nube incluya medidas de fortalecimiento de seguridad, registro (logging) y calidad de servicio (por ejemplo, reintentos en caso de error); y, en la mayoría de los casos, nada de esto es automático ni de low-code. Si planea reforzar sus proyectos de software RPA, el éxito será significativamente mayor.

Jeff Goodhue, especialista ejecutivo mundial en TI, automatización empresarial