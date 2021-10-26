El futuro de la automatización de procesos robóticos (RPA)

El mercado de la automatización de procesos robóticos (RPA) ha ayudado a muchos clientes a aumentar la velocidad, ofrecer una mayor precisión, lograr mayores niveles de coherencia, reducir costes, proporcionar escala y mejorar la calidad. Constellation investigación estima que el tamaño del mercado en 2021 alcanzará los 2200 millones de dólares en ingresos, con una CAGR del 18,8 % y un crecimiento hasta los 5070 millones de dólares en 2026.

La RPA es una tecnología de sistema transaccional que permite la automatización de procesos empresariales mediante robots de software ("bots"). Las herramientas de RPA observan a los usuarios y luego repiten tareas similares en la interfaz gráfica de usuario (GUI). La RPA es diferente de las herramientas de automatización de flujos de trabajo porque se trata de reglas y acciones explícitas escritas para automatizar acciones de forma poco inteligente.

Las herramientas de RPA han llegado a su límite en términos de capacidad porque la automatización transaccional requiere una gran sobrecarga de gestión. En pocas palabras, la automatización transaccional es difícil de gestionar. Por lo tanto, han surgido unas nuevas aplicaciones empresariales conocidas como aplicaciones autónomas, que proporcionan automatización inteligente, capacidades cognitivas e inteligencia artificial a las organizaciones en funciones empresariales como finanzas, cadena de suministro, experiencia del cliente, recursos humanos y planificación.