El futuro de la automatización de procesos robóticos (RPA)

El éxito requiere que cada líder de RPA considere dónde y cuándo aplicar el análisis, la automatización y la IA en su diseño. Las marcas y organizaciones que puedan mejorar la velocidad de decisión lograrán anticiparse a las necesidades de los clientes, cumplir la promesa de marca y reducir el riesgo normativo y de cumplimiento.
Descubra cómo los futuros líderes pueden dar sus primeros pasos en las tres A de la RPA (análisis, automatización e IA):
El mercado de la automatización de procesos robóticos (RPA) ha ayudado a muchos clientes a aumentar la velocidad, ofrecer una mayor precisión, lograr mayores niveles de coherencia, reducir costes, proporcionar escala y mejorar la calidad. Constellation investigación estima que el tamaño del mercado en 2021 alcanzará los 2200 millones de dólares en ingresos, con una CAGR del 18,8 % y un crecimiento hasta los 5070 millones de dólares en 2026.
La RPA es una tecnología de sistema transaccional que permite la automatización de procesos empresariales mediante robots de software ("bots"). Las herramientas de RPA observan a los usuarios y luego repiten tareas similares en la interfaz gráfica de usuario (GUI). La RPA es diferente de las herramientas de automatización de flujos de trabajo porque se trata de reglas y acciones explícitas escritas para automatizar acciones de forma poco inteligente.
Las herramientas de RPA han llegado a su límite en términos de capacidad porque la automatización transaccional requiere una gran sobrecarga de gestión. En pocas palabras, la automatización transaccional es difícil de gestionar. Por lo tanto, han surgido unas nuevas aplicaciones empresariales conocidas como aplicaciones autónomas, que proporcionan automatización inteligente, capacidades cognitivas e inteligencia artificial a las organizaciones en funciones empresariales como finanzas, cadena de suministro, experiencia del cliente, recursos humanos y planificación.
La realidad es que las aplicaciones transaccionales tradicionales han seguido su curso. La presión para reducir los márgenes, la deuda técnica y la inversión en sistemas centrales crea enormes incentivos para la empresa automatizada. Los clientes buscan enfoques basados en la cognición para construir la verdadera base de la automatización y la inteligencia artificial: decisiones de precisión. Los beneficios incluyen menos personal, menos errores, decisiones más inteligentes y seguridad a escala. La búsqueda de una empresa autónoma comienza con el deseo de considerar qué decisiones requieren automatización inteligente frente a juicio humano. Estas aplicaciones no pueden depender de reglas codificadas para tener éxito. Deben adoptar un enfoque cognitivo, aplicar técnicas de IA y machine learning (ML) y volverse autónomos.
Vendedores de varios frentes tienen la intención de cumplir esta promesa. Los proveedores tradicionales de planificación de recursos empresariales, los proveedores de servicios en la nube, las soluciones de gestión de procesos empresariales, los productos de automatización robótica de procesos, los proveedores de minería de procesos y las empresas de servicios de TI con soluciones de software compiten con los proveedores especializados por la cuota de mercado y por el dominio de este mercado, que Constellation Research prevé que alcance los 10 350 millones de dólares en 2030.Constellation cree que todas las empresas diseñarán para la autoconducción, el autoaprendizaje y la autorreparación de la sensibilidad.
IBM Robotic Process Automation es un software cuyo objetivo es automatizar las tareas administrativas repetitivas y que consumen mucho tiempo mediante el uso de robots de software que emulan las acciones humanas en un ordenador. Forma parte de la solución de IBM para la automatización empresarial.