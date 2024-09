¿Qué son las reglas de negocio?

Las reglas de negocio se pueden clasificar de distintas formas, y pueden variar en su clasificación en función de la fuente de información. Sin embargo, independientemente de su categorización, las reglas de negocio suelen expresarse mediante calificadores lógicos formales, tales como: "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN", etc. Esta sintaxis se utiliza en los siguientes tipos de reglas de negocio:

Las reglas de restricción establecen condiciones que colocan restricciones a las estructuras de objetos. Estas se puede dividir en tres subconjuntos diferentes de reglas, que incluyen estímulo y respuesta, restricciones de funcionamiento y restricciones de estructura. Las reglas de estímulo y respuesta requieren que las condiciones sean verdaderas antes de que se tome una acción, mientras que las reglas de restricción de funcionamiento imponen restricciones antes y después de una operación determinada. Finalmente, las reglas de restricción de estructura establecen políticas en torno a las clases, los objetos y las relaciones entre ellos que no deben ser desestimadas.





Las reglas de derivación definen las condiciones bajo las cuales los hechos pueden ser inferidos de otra información. Estas reglas se desglosan en dos subconjuntos, que incluyen reglas de inferencia y reglas de cálculo. Las reglas de inferencia especifican que si ciertos hechos son verdaderos, se puede determinar una conclusión concreta, mientras que las reglas de cálculo utilizan algoritmos para hacer estas inferencias.

Este tipo de reglas son la base de los motores de reglas, que permiten a las organizaciones automatizar las decisiones de negocio para acelerar diversos procesos, como pedidos de clientes y envíos. Mejoran los procesos de negocio porque proporcionan directrices sobre cuándo deben iniciarse, detenerse o modificarse estos procesos para aplicar políticas de forma coherente en todo el negocio.