IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) facilita la migración de aplicaciones empresariales Java a la nube.Mejora la escalabilidad, la seguridad y el rendimiento, lo que permite una transición fluida a entornos en la nube y elimina la complejidad de la gestión de la infraestructura y el middleware. Al reducir la carga cognitiva, los equipos de desarrollo pueden mejorar las aplicaciones Java heredadas e innovar en la era de la nube.