IBM Enterprise Application Service for Java

Cree, implemente y ejecute aplicaciones empresariales Java en la nube con facilidad.

Servicio de aplicaciones empresariales para el panel de control de la IU de Java

Modernice y cree nuevas aplicaciones Java de forma eficaz

IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) facilita la migración de aplicaciones empresariales Java a la nube.Mejora la escalabilidad, la seguridad y el rendimiento, lo que permite una transición fluida a entornos en la nube y elimina la complejidad de la gestión de la infraestructura y el middleware. Al reducir la carga cognitiva, los equipos de desarrollo pueden mejorar las aplicaciones Java heredadas e innovar en la era de la nube.

    Rendimiento

    Experimente la escalabilidad, la seguridad y la velocidad que necesita para modernizarse, ya sea mediante la migración de aplicaciones, la adopción de microservicios o la incorporación de nuevas características.
    Capacitación

    EASeJ se integra con los principales entornos de desarrollo integrados (IDE) y pipelines de integración continua/entrega continua (CI/CD) gestionados, para que su equipo pueda centrarse en entregar código, no en la infraestructura.
    Eficiencia

    Reduzca los gastos generales operativos pasando a una plataforma de aplicaciones totalmente gestionada, que se encargará de la infraestructura, el tiempo de ejecución y el mantenimiento continuo.
    Conocimiento

    Evalúe su infraestructura Java y descubra oportunidades de modernización con herramientas integradas que admiten la planificación basada en datos y una migración más rápida a la nube.
    Modernice su entorno de aplicaciones de forma segura

    Migre las aplicaciones empresariales a la nube con un coste y un riesgo mínimos utilizando IBM® Enterprise Application Service for Java.

    Demostración interactiva

    Capacidades destacadas

    Dos personas en la sala de servidores, una con un ordenador portátil y otra tocando el rack del servidor
    IBM® MQ como servicio
    Disfrute de una mayor fiabilidad, seguridad y rendimiento en la mensajería, diseñados para un mundo de cloud híbrido y totalmente gestionados para usted.
    Ingeniero de TI parado junto a un armario de servidores abierto
    IBM® Db2 as a Service
    Aproveche una base de datos en la nube totalmente gestionada, diseñada para modernizar las aplicaciones existentes en la nube o crear nuevas aplicaciones nativas de la nube.
    Dos personas en el evento THINK
    IBM Enterprise Application Runtimes
    Mantenga, modernice y desarrolle la flexibilidad de las aplicaciones empresariales redefinida.
    Especialista que inspecciona datos de redes neuronales en la sala de control
    IBM watsonx Code Assistant
    Acelere el ciclo de vida de sus aplicaciones Java con la IA generativa y la automatización.

    Clientes reales. Resultados reales.

    Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co.

    Ilmarinen eliminó las limitaciones de desarrollo al asociarse con Tieto, IBM® Business Partner, para contenerizar sus procesos y adoptar IBM WebSphere Liberty e IBM® Cloud Private.

    Logotipo de Ilmarinen
    Cómo IBM redujo el tiempo de modernización de Java en un 70 %

    Modernizar un sistema con 20 años de antigüedad no es tarea fácil, especialmente cuando alimenta uno de los sistemas más complejos del portfolio de IBM® Financing.

    Dos desarrolladores en una oficina moderna, uno sentado y otro de pie

    Explore Enterprise Application Service for Java

    Construya, implemente y ejecute aplicaciones Java empresariales en la nube con facilidad
    Anuncio
    EASeJ: el botón fácil para aplicaciones Java empresariales
    Anuncio
    Modernización de aplicaciones Java: una forma más inteligente, sencilla y fácil con IBM Enterprise Application Services for Java (EASeJ)
    Java a gran escala: modernice las aplicaciones heredadas sin necesidad de reescribirlas, sin riesgos y con resultados garantizados
    Dé el siguiente paso

    Únase a nuestra lista de espera y sea uno de los primeros en probar IBM® Enterprise Application Service for Java

