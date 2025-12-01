Cree, implemente y ejecute aplicaciones empresariales Java en la nube con facilidad.
IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) facilita la migración de aplicaciones empresariales Java a la nube.Mejora la escalabilidad, la seguridad y el rendimiento, lo que permite una transición fluida a entornos en la nube y elimina la complejidad de la gestión de la infraestructura y el middleware. Al reducir la carga cognitiva, los equipos de desarrollo pueden mejorar las aplicaciones Java heredadas e innovar en la era de la nube.
Experimente la escalabilidad, la seguridad y la velocidad que necesita para modernizarse, ya sea mediante la migración de aplicaciones, la adopción de microservicios o la incorporación de nuevas características.
EASeJ se integra con los principales entornos de desarrollo integrados (IDE) y pipelines de integración continua/entrega continua (CI/CD) gestionados, para que su equipo pueda centrarse en entregar código, no en la infraestructura.
Reduzca los gastos generales operativos pasando a una plataforma de aplicaciones totalmente gestionada, que se encargará de la infraestructura, el tiempo de ejecución y el mantenimiento continuo.
Evalúe su infraestructura Java y descubra oportunidades de modernización con herramientas integradas que admiten la planificación basada en datos y una migración más rápida a la nube.
Migre las aplicaciones empresariales a la nube con un coste y un riesgo mínimos utilizando IBM® Enterprise Application Service for Java.
Arquitecto de sistemas en una gran empresa automovilística estadounidense
Trabajar con IBM en la prueba de concepto del Servicio de aplicaciones empresariales para Java ha supuesto un cambio radical. El acelerador de modernización de aplicaciones ha agilizado nuestra planificación de la migración y, tras evaluar nuestro patrimonio, está claro que la mayoría de nuestras aplicaciones están listas para migrar sin problemas. Este conocimiento ha aclarado nuestros próximos pasos, permitiéndome liderar con confianza a mi equipo hacia una estrategia rentable de Java con EASeJ. ”
Ilmarinen eliminó las limitaciones de desarrollo al asociarse con Tieto, IBM® Business Partner, para contenerizar sus procesos y adoptar IBM WebSphere Liberty e IBM® Cloud Private.
Modernizar un sistema con 20 años de antigüedad no es tarea fácil, especialmente cuando alimenta uno de los sistemas más complejos del portfolio de IBM® Financing.
