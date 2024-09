Haga que cada mensaje cuente Conecte aplicaciones y microservicios en centros de datos privados, en entornos híbridos o multinube y en el edge de su empresa. Aproveche el valor de sus datos de misión crítica existentes para obtener información casi en tiempo real. Solo IBM® MQ protege a su empresa de los datos incorrectos y los errores en las aplicaciones con la entrega de mensajes una sola vez. Descubra las novedades de MQ y descargue la última versión Más información Información para desarrolladores Más información

Miles de empresas de todo el mundo confían en IBM MQ 90 % El 90% de las 100 principales empresas en la lista Forbes Global 2000 de 2022 Ver la lista 70% El 70% de las 10 principales empresas del sector sanitario en la lista Forbes Global 2000 de 2022 Ver la lista 80 % El 80% de las 10 principales empresas de petróleo y gas en la lista Forbes Global 2000 de 2022 Ver la lista 60 % El 60% de las 10 principales empresas de medios de comunicación en la lista Forbes Global 2000 de 2022 Ver la lista

Beneficios Proteja su negocio de los riesgos A diferencia de sus competidores, IBM MQ nunca pierde un mensaje ni lo entrega más de una vez. Varios estilos de mensajería sencillos Conecte diversos sistemas gracias a la compatibilidad con colas de mensajes, eventos o PubSub, y transacciones. Soporte técnico ininterrumpido Un equipo dedicado de IBM MQ y una gran comunidad de usuarios están a su disposición para ayudarle en todo momento. Mensajería líder del mercado disponible en todas partes Obtenga la misma solución de mensajería probada, sumamente segura y de alto rendimiento independientemente de dónde y cómo la implemente. Mensajería nativa de la nube "siempre activa" Su infraestructura mínima y su tamaño reducido hacen que MQ sea ideal para implementaciones nativas de la nube y de alta disponibilidad. Conectividad segura en toda la empresa Mantenga sus datos seguros mediante comunicaciones protegidas con TLS, gestión del acceso a identidades, seguridad en cada mensaje y mucho más.

Características de conectividad Opciones de implementación flexibles Implemente en nubes públicas o privadas en máquinas virtuales o contenedores en Docker, Kubernetes/Cri-O o Red Hat® OpenShift®. Clústeres uniformes El equilibrio automatizado e inteligente de las cargas de trabajo le permite diseñar aplicaciones a escala. Alta disponibilidad fácil de usar Mantenga su negocio en funcionamiento con una alta disponibilidad que permite una configuración sencilla y una rápida recuperación. Una forma de desbloquear el valor de los datos existentes Aproveche los datos de misión crítica que circulan por su empresa para potenciar las herramientas de análisis y la IA. Diseño seguro Proteja los datos de las amenazas a través de la gestión del acceso de los usuarios, mediante comunicaciones protegidas con TLS y mucho más. Libertad de desarrollo Utilice una amplia variedad de lenguajes, API y protocolos de mensajería (como AMQP), así como herramientas de gestión sencillas.

Conecte, proteja y simplifique Conectividad universal sencilla Implemente gestores de colas de forma rápida y fácil. Conecte sus aplicaciones para beneficiarse de una transferencia de datos fiable en toda la empresa. Vista de 360° de su entorno Vea y gestione todos sus gestores de colas desde una única consola web de IBM MQ, independientemente de dónde estén implementados. Gestión sencilla Administre y monitorice MQ de la manera que mejor se adapte a sus habilidades. Utilice las API REST, la consola web, la interfaz de línea de comandos (CLI) y mucho más. Proteja los datos de la empresa Mantenga sus datos protegidos con mecanismos de seguridad rigurosos, incluidos la gestión de acceso, certificados TLS y opciones de auditoría. Precios adaptados a cada presupuesto Utilice el plan Lite gratuito todo el tiempo que quiera y actualice en cualquier momento al modelo de implementación que mejor se adapte a sus necesidades.

Reseñas

Las instituciones financieras usan mucho MQ porque es muy eficaz. Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon Lea el caso de éxito

Casos de éxito Minorista de comestibles Un minorista de comestibles transfiere fácilmente 50 millones de mensajes en todo el país cada día. The Professional Provident Society El cliente experimentó una reducción del 80% en las acciones correctivas necesarias como resultado de auditorías y logró eliminar el 90% del código del sistema con IBM MQ Advanced.