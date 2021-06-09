¿Qué es la gestión de documentos?

Explore la solución de gestión de documentos de IBM Regístrese para recibir actualizaciones sobre IA
Ilustración con collage de pictogramas de nubes, gráfico circular, pictogramas gráficos
¿Qué es la gestión de documentos?

La gestión de documentos es un sistema o proceso utilizado para capturar, rastrear y almacenar documentos electrónicos como PDF, archivos de procesamiento de textos e imágenes digitales de contenido en papel.

La gestión de documentos puede ahorrarle tiempo y dinero. Proporciona seguridad de documentos, control de acceso, almacenamiento centralizado, registros de auditoría y búsqueda y recuperación optimizadas.

 ¿Por qué es importante la gestión de documentos?

El almacenamiento de papel puede requerir un espacio físico significativo. Una plataforma de gestión de documentos puede integrar documentos dispares para un mayor control, acceso y eficiencia de los procesos. Ofrece ventajas en términos de recuperación de información, seguridad, gobierno y menor coste de operaciones. Además, la gestión adecuada de los registros se está convirtiendo en un imperativo legal.
Mejor servicio de atención al cliente

Reduzca los costes y mejore las relaciones
Descubra cómo Turkcell Global Bilgi ha puesto a trabajar la captura de documentos. Al utilizar una solución que puede leer escritura a mano, formularios y números, han reducido los costes operativos y han aumentado la satisfacción del cliente.
 
Aspectos esenciales de la gestión documental
Menos papel, más funcionalidad

La gestión de documentos ha pasado del papel digitalizado a incluir seguridad, auditoría y más.
Más capacidad de almacenamiento

La capacidad de almacenamiento de un servidor es mayor que la de un archivador o almacén físico.  
Atributos comunes

Los sistemas varían en alcance pero comparten atributos como indexación, control de versiones y más.  
Desafíos comunes en la gestión de documentos
Plantillas para nuevos tipos de documentos

Los servicios de captura compatibles con la IA eliminan la necesidad de plantillas.
Fondos adicionales para implementar servidores

El procesamiento basado en la nube reduce los costes de implementación y gestión.
Gestión de datos sensibles

Las herramientas pueden marcar los datos protegidos para que se censuren o redirijan.
Falta de análisis

Muchas soluciones ofrecen valiosas estrategias de extracción de datos.  
Soluciones de gestión documental
IBM Cloud Pak for Business Automation

Logre un mejor rendimiento aplicando la automatización inteligente para transformar las operaciones principales.

 Más información
IBM Content Manager onDemand

Capture y almacene grandes volúmenes de documentos, incluidos conjuntos de datos XML, declaraciones de salida y mucho más.

 Explore IBM Content Manager OnDemand
IBM Datacap on Cloud

Agilice la captura, el reconocimiento y la clasificación de documentos para los usuarios y en las aplicaciones.

 Explore IBM Datacap on Cloud
IBM FileNet Image Services

Gestione grandes volúmenes de información fija con un acceso rápido y seguro al contenido empresarial.

Explore IBM FileNet Image Services
IBM FileNet Content Manager

Utilice herramientas y capacidades low-code para ayudar a crear aplicaciones empresariales significativas en cualquier nube.

 Explore IBM FileNet Content Manager
Dé el siguiente paso

Diseñe automatizaciones basadas en IA con herramientas low code y no code, asigne tareas a bots y realice un seguimiento del rendimiento con IBM Cloud Pak for Business Automation. Compatible con cualquier nube híbrida, este conjunto modular de componentes de software integrados se ha creado para transformar los flujos de trabajo fragmentados y acelerar el crecimiento empresarial.

 Explorar IBM Cloud Pak para la automatización empresarial Pruébelo gratis durante 30 días