¿Qué es la gestión de documentos?

La gestión de documentos es un sistema o proceso utilizado para capturar, rastrear y almacenar documentos electrónicos como PDF, archivos de procesamiento de textos e imágenes digitales de contenido en papel.
La gestión de documentos puede ahorrarle tiempo y dinero. Proporciona seguridad de documentos, control de acceso, almacenamiento centralizado, registros de auditoría y búsqueda y recuperación optimizadas.
El almacenamiento de papel puede requerir un espacio físico significativo. Una plataforma de gestión de documentos puede integrar documentos dispares para un mayor control, acceso y eficiencia de los procesos. Ofrece ventajas en términos de recuperación de información, seguridad, gobierno y menor coste de operaciones. Además, la gestión adecuada de los registros se está convirtiendo en un imperativo legal.
Reduzca los costes y mejore las relaciones
Descubra cómo Turkcell Global Bilgi ha puesto a trabajar la captura de documentos. Al utilizar una solución que puede leer escritura a mano, formularios y números, han reducido los costes operativos y han aumentado la satisfacción del cliente.
La gestión de documentos ha pasado del papel digitalizado a incluir seguridad, auditoría y más.
La capacidad de almacenamiento de un servidor es mayor que la de un archivador o almacén físico.
Los sistemas varían en alcance pero comparten atributos como indexación, control de versiones y más.
Los servicios de captura compatibles con la IA eliminan la necesidad de plantillas.
El procesamiento basado en la nube reduce los costes de implementación y gestión.
Las herramientas pueden marcar los datos protegidos para que se censuren o redirijan.
Muchas soluciones ofrecen valiosas estrategias de extracción de datos.
Logre un mejor rendimiento aplicando la automatización inteligente para transformar las operaciones principales.
Capture y almacene grandes volúmenes de documentos, incluidos conjuntos de datos XML, declaraciones de salida y mucho más.
Agilice la captura, el reconocimiento y la clasificación de documentos para los usuarios y en las aplicaciones.
Gestione grandes volúmenes de información fija con un acceso rápido y seguro al contenido empresarial.
Utilice herramientas y capacidades low-code para ayudar a crear aplicaciones empresariales significativas en cualquier nube.
Diseñe automatizaciones basadas en IA con herramientas low code y no code, asigne tareas a bots y realice un seguimiento del rendimiento con IBM Cloud Pak for Business Automation. Compatible con cualquier nube híbrida, este conjunto modular de componentes de software integrados se ha creado para transformar los flujos de trabajo fragmentados y acelerar el crecimiento empresarial.