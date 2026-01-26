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Aspectos esenciales de la calidad de los datos

¿Cómo pueden las organizaciones confiar realmente en los datos que impulsan sus decisiones? Esta semana en Techsplainers, analizamos los fundamentos de la calidad de los datos, desde la fiabilidad y observabilidad hasta los datos oscuros y las dimensiones que definen la información de confianza, para mostrar cómo las prácticas de datos más inteligentes se traducen en mejores resultados empresariales.

Calidad de los datos:

  • Episodio 81: ¿Qué es la calidad de los datos?
  • Episodio 82: ¿Qué son las dimensiones de la calidad de los datos?
  • Episodio 82: ¿Qué es la fiabilidad de los datos?
  • Episodio 84: ¿Qué es la observabilidad de los datos?
  • Episodio 85: ¿Qué son los datos oscuros?

Calidad de los datos

Episodio 81 |

¿Qué es la calidad de los datos?

Voz: Mimi Sun Longo

Más información

Lea los artículos explicativos de IBM
Código azul sobre fondo negro
¿Qué es la calidad de los datos?
Foto de 1948 de una serie rectangular de componentes eléctricos de la calculadora electrónica de secuencia selectiva
¿Qué son las dimensiones de la calidad de los datos?
Servidores en una sala
¿Qué es la fiabilidad de los datos?
Patrón geométrico de cuadrados en colores oscuros
¿Qué es la observabilidad de datos?
Hombre con gafas que reflejan gráficos
¿Qué son los datos oscuros?
Representación 3D de varias formas planas con el logo "Think" alineado

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Programación con IA:

  • Episodio 80: ¿Qué significan los LLM de código para el futuro del desarrollo de software?
  • Episodio 79: ¿Qué es la modernización de COBOL?
  • Episodio 78: ¿Qué es el código heredado?
  • Episodio 77: Documentación del código de IA: beneficios y consejos clave
  • Episodio 76: ¿Qué es la refactorización de código?

Integración:

  • Episodio 75: Ejemplos y casos de uso de iPaaS
  • Episodio 74: ¿Qué es iPaaS (plataforma de integración como servicio)?
  • Episodio 73: ¿Qué es la integración de aplicaciones empresariales?
  • Episodio 72: ¿Qué es la integración EDI?
  • Episodio 71: ¿Qué es el intercambio electrónico de datos (EDI)?

 
¿Qué significan los LLM de código para el futuro del desarrollo de software?

Voz: Erika Russi | Autores: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
¿Qué es la modernización de COBOL?

Voz: Erika Russi | Autores: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
¿Qué es el código heredado?

Voz: Erika Russi | Autores: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Documentación del código de IA: beneficios y consejos clave

Voz: Erika Russi | Autores: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
¿Qué es la refactorización de código?

Voz: Erika Russi

Ejemplos y casos de uso de iPaaS

Voz: Dan Segal | Autores: Nick Gallagher, Michael Goodwin
¿Qué es iPaaS (plataforma de integración como servicio)?

Voz: Dan Segal | Autores: Chrystal R. China, Nick Gallagher, Michael Goodwin
¿Qué es la integración de aplicaciones empresariales?

Voz: Dan Segal | Autores: Nick Gallagher, Michael Goodwin
¿Qué es la integración EDI?

Voz: Dan Segal | Autores: Jim Holdsworth, Michael Goodwin
¿Qué es el intercambio electrónico de datos (EDI)?

Voz: Dan Segal | Autores: Dan Nosowitz, Michael Goodwin

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IA agéntica

Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la IA agéntica?
Voz: Alice Gomstyn | Autores: Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué son los agentes de IA?
Voz: Alice Gomstyn | Autores: Anna Gutowska
Miniatura de Techsplainers: Agentes de IA vs. asistentes de IA
Voz: Alice Gomstyn | Autores: Charlotte Hu, Amanda Downie, Matthew Finio,
Miniatura de Techsplainers: Tipos de agentes de IA
Voz: Alice Gomstyn | Autores: Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la arquitectura agéntica?
Voz: Alice Gomstyn
Miniatura del pódcast IBM® Think del episodio 7031: ¿Qué es un sistema multiagente?
Voz: Alice Gomstyn | Autores: Anna Gutowska
Miniatura del pódcast IBM Think del episodio 7032: “¿Qué es la colaboración multiagente?”
Voz: Alice Gomstyn | Autores: Shalini Harkar

Componentes de un agente de IA

¿Cuáles son los componentes de los agentes de IA?
Voz: Selma Pacheco | Autores: Cole Stryker
¿Qué son la percepción y la planificación en los agentes de IA?
Voz: Selma Pacheco | Autores: Cole Stryker
¿Qué son la memoria de los agentes de IA y el razonamiento agéntico?
Voz: Selma Pacheco | Autores: Cole Stryker, Rina Diane Caballar
¿Qué son las llamadas a herramientas?
Voz: Selma Pacheco | Autores: Cole Stryker
¿Qué son la comunicación y el aprendizaje de los agentes de IA?
Voz: Selma Pacheco | Autores: Cole Stryker, Ivan Belcic
¿Qué es un agente reflejo simple?
Voz: Matt Finio | Autores: Cole Stryker
¿Qué es un agente reflejo basado en modelos?
Voz: Matt Finio | Autores: Cole Stryker, Ivan Belcic
¿Qué es un agente basado en objetivos?
Voz: Matt Finio | Autores: David Zax
¿Qué es un agente basado en utilidades?
Voz: Matt Finio | Autores: Cole Stryker, Ivan Belcic
¿Qué son los agentes de IA jerárquicos?
Voz: Matt Finio | Autores: Ivan Belcic, Cole Stryker

Integración

¿Qué es el intercambio electrónico de datos (EDI)?
Voz: Dan Segal | Autores: Dan Nosowitz, Michael Goodwin
¿Qué es la integración EDI?
Voz: Dan Segal | Autores: Jim Holdsworth, Michael Goodwin
¿Qué es la integración de aplicaciones empresariales?
Voz: Dan Segal | Autores: Nick Gallagher, Michael Goodwin
¿Qué es iPaaS (plataforma de integración como servicio)?
Voz: Dan Segal | Autores: Chrystal R. China, Nick Gallagher, Michael Goodwin
Ejemplos y casos de uso de iPaaS
Voz: Dan Segal | Autores: Nick Gallagher, Michael Goodwin

Cloud híbrido

¿Qué es la nube híbrida?
Voz: Daniela Baez | Autores: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
¿Qué es la infraestructura en la nube?
Voz: Daniela Baez | Autores: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
¿Qué es la virtualización?
Voz: Daniela Baez | Autores: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
¿Qué es multinube?
Voz: Daniela Baez
¿Qué es el almacenamiento en la nube?
Voz: Daniela Baez | Autores: Stephanie Susnjara, Ian Smalley

Programación con IA:

¿Qué significan los LLM de código para el futuro del desarrollo de software?
Voz: Erika Russi | Autores: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
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¿Qué es el código heredado?
Voz: Erika Russi | Autores: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Documentación del código de IA: beneficios y consejos clave
Voz: Erika Russi | Autores: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
¿Qué es la refactorización de código?
Voz: Erika Russi

Ciberseguridad

Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es una vulneración de datos?
Voz: Bryan Clark | Autores: Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la ingeniería social?
Voz: Bryan Clark
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el phishing?
Voz: Bryan Clark | Autores: Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers - Parte 1: ¿Qué es el ransomware?
Voz: Bryan Clark | Autores: Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers - Parte 2: ¿Qué es el ransomware?
Voz: Bryan Clark | Autores: Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la autenticación?
Voz: Bryan Clark | Autores: Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la gestión de accesos?
Voz: Bryan Clark | Autores: Matthew Kosinski, Jim Holdsworth

Datos para IA

Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es una arquitectura de datos?
Voz: Matt Finio | Autores: Tom Krantz, Alexandra Jonker
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es un data lake?
Voz: Matt Finio | Autores: Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es un lakehouse de datos?
Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Alice Gomstyn
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el tejido de datos?
Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Tom Krantz
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la gestión de la calidad de los datos?
Voz: Matt Finio
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la integridad de los datos?
Voz: Matt Finio | Autores: Tim Mucci, Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la precisión de los datos?
Voz: Matt Finio

DevOps

Miniatura de Techsplainers - Parte 1: ¿Qué es DevOps?
Voz: Dan Segal | Autores: Gregg Lindemulder, Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers - Parte 2: ¿Qué es DevOps?
Voz: Dan Segal | Autores: Gregg Lindemulder, Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la integración continua?
Voz: Dan Segal | Autores: Chrystal R. China, Michael Goodwin
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la entrega continua?
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Miniatura de Techsplainers: ¿Qué son las pruebas continuas?
Voz: Dan Segal

Más episodios

IA generativa

Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la IA generativa?
Voz: Amanda Downie | Autores: Cole Stryker, Mark Scapicchio
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué son los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM)?
Voz: Amanda Downie | Autores: Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué son los modelos de lenguaje visual (VLM)?
Voz: Amanda Downie
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la generación aumentada por recuperación (RAG)?
Voz: Amanda Downie | Autores: Ivan Belcic
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el vibe coding?
Voz: Amanda Downie

Aprendizaje automático

Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el machine learning?
Voz: Anna Gutowska | Autores: Dave Bergmann
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el aprendizaje supervisado?
Voz: Anna Gutowska | Autores: Ivan Belcic, Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el aprendizaje no supervisado?
Voz: Anna Gutowska
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el aprendizaje semisupervisado?
Voz: Anna Gutowska | Autores: Dave Bergmann
Miniatura de Techsplainers: - ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo?
Voz: Anna Gutowska | Autores: Jacob Murel, Eda Kavlakoglu

IA MLOps

Miniatura de Techsplainers - Parte 1: ¿Qué es MLOps?
Voz: Ian Smalley | Autores: Tim Mucci, Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers - Parte 2: ¿Qué es MLOps?
Voz: Ian Smalley | Autores: Tim Mucci, Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es un pipeline de machine learning?
Voz: Ian Smalley | Autores: Ivan Belcic, Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la gestión del ciclo de vida de la IA?
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Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la implementación de modelos?
Voz: Ian Smalley | Autores: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el etiquetado de datos?
Voz: Ian Smalley
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es AutoML?
Voz: Ian Smalley | Autores: Ivan Belcic, Cole Stryker

Observabilidad

Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la observabilidad?
Voz: PJ Hagerty
Techsplainers thumbnail: Tres pilares de la observabilidad
Voz: PJ Hagerty | Autores: Chrystal R. China
Miniatura de Techsplainers: Observabilidad vs. monitorización
Voz: PJ Hagerty | Autores: Chrystal R. China
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la observabilidad de la red?
Voz: PJ Hagerty | Autores: Chrystal R. China, Sanchita Chakraborti
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la observabilidad de la red?
Voz: PJ Hagerty | Autores: Chrystal R. China, Sanchita Chakraborti
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la observabilidad del SRE?
Voz: PJ Hagerty | Autores: Chrystal R. China
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la observabilidad full-stack?
Voz: PJ Hagerty | Autores: Jim Holdsworth, Annie Badman

Computación cuántica

Miniatura de Techsplainers - Parte 1: ¿Qué es la computación cuántica?
Voz: Ian Smalley | Autores: Josh Schneider, Ian Smalley
Miniatura de Techsplainers - Parte 2: ¿Qué es la computación cuántica?
Voz: Ian Smalley | Autores: Josh Schneider, Ian Smalley
Miniatura de Techsplainers - Parte 3: ¿Qué es la computación cuántica?
Voz: Ian Smalley | Autores: Josh Schneider, Ian Smalley
Miniatura de Techsplainers - Parte 1: ¿Qué es un qubit?
Voz: Ian Smalley | Autores: Josh Schneider, Ian Smalley
Miniatura de Techsplainers - Parte 2: ¿Qué es un qubit?
Voz: Ian Smalley | Autores: Josh Schneider, Ian Smalley

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