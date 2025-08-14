¿Qué es AgentOps?

No existe un medio universalmente acordado para llevar a cabo AgentOps, con múltiples herramientas y enfoques disponibles. (De hecho, incluso el término precursor mucho más establecido, DevOps, tiene significados ligeramente diferentes para cada persona). En junio, en la conferencia IBM® Think, IBM® Research dio a conocer su propio enfoque de AgentOps, especificando tres áreas de enfoque principales que cree que son cruciales para respaldar la observabilidad con casos de uso de IA agéntica empresarial.
En primer lugar, IBM Research construyó su solución AgentOps sobre los estándares OpenTelemetry (OTEL), un kit de desarrollo de software (SDK) de código abierto, que permite instrumentaciones automáticas y manuales en varios marcos de trabajo agénticos. En segundo lugar, creó una plataforma de análisis abierta sobre OTEL, lo que brinda a los usuarios un alto nivel de resolución al mirar bajo el capó el comportamiento de sus agentes. La plataforma es extensible, lo que significa que se pueden añadir fácilmente nuevas métricas. Y en tercer lugar, estos análisis están impulsados por IA, lo que permite perspectivas únicas que incluyen vistas de flujo de trabajo de seguimiento múltiple y exploraciones de trayectoria.
IBM Research utilizó su enfoque AgentOps para ayudar a crear varios productos de automatización de IBM, incluidos Instana, Concert y Apptio. A medida que IBM ha lanzado al mercado sus propias soluciones de agencia, los aspectos de AgentOps se han convertido en características del estudio de desarrolladores watsonx.ai y del kit de herramientas watsonx.governance para escalar la IA de confianza.
Sin embargo, existen muchos enfoques para AgentOps, y el campo está evolucionando rápidamente para satisfacer las necesidades de una industria que adopta flujos de trabajo a una velocidad vertiginosa.