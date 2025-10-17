Para potenciar estos agentes, integramos la interfaz de programación de aplicaciones (API) IBM watsonx.ai como backend modelo. Aprovechando una integración de watsonx.ai con Hugging Face, configuramos el marco para utilizar Llama-4-Maverick para generar una solución de software sencilla. Este ejemplo sirve como base para explorar ChatChain y otros mecanismos internos de comunicación de agentes que guían el comportamiento y la toma de decisiones de los agentes a lo largo del flujo de trabajo.

Al final de este tutorial, debería tener experiencia práctica en la configuración y ejecución de ChatDev, y una comprensión más clara de cómo los protocolos de comunicación de agentes permiten una colaboración multiagente eficaz y fiable.

IA colaborativa: sistemas de inteligencia artificial diseñados para trabajar junto con humanos o agentes de IA, a menudo mediante el uso de deep learning u otras técnicas avanzadas para permitir la cooperación, la toma de decisiones compartida y la resolución conjunta de problemas para lograr objetivos comunes.

Colaboración multiagente: múltiples agentes autónomos que comparten información y se coordinan para lograr un objetivo compartido. Estos agentes pueden tener distintos niveles de conocimientos, capacidades y perspectivas, y su colaboración suele implicar negociación, planificación y acción coordinada.

Agentes de juego de roles: agentes de IA que simulan roles o personas específicos para interactuar y colaborar de manera orientada a objetivos. Estos roles pueden reflejar profesiones o personajes del mundo real, lo que permite interacciones más conscientes del contexto y orientadas a un propósito.

Protocolos de comunicación de agentes: estándares o marcos que definen cómo los agentes de IA interactúan entre sí intercambiando mensajes de datos estructurados. Estos protocolos rigen el formato, la semántica y las reglas de comunicación para los agentes que se coordinan dentro de sistemas multiagente.