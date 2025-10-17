El solucionador sintetiza todos los conocimientos recopilados para generar una respuesta final fresca y bien estructurada. Esta separación modular ayuda a garantizar un razonamiento eficiente, preciso y escalable con grandes modelos de lenguaje.

Los marcos como LangChain y LangGraph proporcionan herramientas potentes para implementar la arquitectura ReWOO mediante el uso de modelos de OpenAI, IBM Granite o herramientas especializadas como Serper y Tavily para la búsqueda.

En este tutorial, explorará cómo crear un agente ReWOO que realice la tarea de resumen de contenido. Este agente puede:

Dividir una tarea de alto nivel en subpreguntas

Utilizar la búsqueda web para recopilar contexto relevante para cada subpregunta

Generar respuestas utilizando IBM Granite

Resumir los resultados en una respuesta final

Esta arquitectura es útil para: