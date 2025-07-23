La comunicación comienza con un agente cliente que envía una tarea al agente remoto elegido. La comunicación de agente a agente se produce a través de HTTPS para un transporte seguro, con JSON-RPC (llamada a procedimiento remoto) 2.0 como formato para el intercambio de datos.

A continuación, el agente remoto procesa la tarea. Si requiere más información, notifica al agente del cliente solicitando detalles adicionales. Una vez que completa la tarea, el agente remoto envía un mensaje al agente del cliente junto con los artefactos generados.

A2A también proporciona característica de gestión de tareas para tareas más complejas que no se pueden completar de inmediato, como las que necesitan intervención humana o implican varios pasos. En el caso de tareas de larga duración que duran horas o días o si un agente del cliente se desconecta, el protocolo A2A permite actualizaciones asíncronas a través de notificaciones push enviadas a un webhook seguro proporcionado por el cliente. Para salidas grandes, largas o actualizaciones de estado continuas, el protocolo A2A admite la transmisión en tiempo real mediante eventos enviados por el servidor (SSE).