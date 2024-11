Tanto el código abierto como los estándares abiertos pueden ayudar a proteger a los clientes de la dependencia del proveedor, pero lo hacen de diferentes maneras.

Comencemos con un ejemplo de un estándar abierto. Una empresa puede comprar un lector y editor de PDF a un proveedor. Con el tiempo, el equipo pudo crear una gran cantidad de documentos PDF. Quizás estos documentos se conviertan en un activo valioso para la empresa. Dado que el formato PDF es un estándar abierto, la empresa no tendría problemas para cambiar de un software PDF a otro. No hay preocupación de que no pueda acceder a sus documentos. Aunque el software lector de PDF no sea de código abierto, el formato PDF es un estándar abierto. Todo el mundo utiliza este formato.

Ahora, echemos un vistazo a los beneficios del código abierto. Imagine que una empresa hubiera gastado millones de dólares escribiendo código de software interno para un sistema operativo propietario. Esa empresa ya no tendría la opción de cambiar de proveedor. Se quedaría atascada en ese sistema operativo, a menos que quisiera hacer una inversión importante reescribiendo ese código para que funcionara en un sistema diferente.

El software de código abierto podría haber evitado ese problema. Dado que el software de código abierto no pertenece a ninguna empresa en particular, los clientes no están atados a ningún proveedor en particular.

En ambos ejemplos, el cliente podría evitar la dependencia del proveedor. En un caso, esto se debe a que una pieza de software cerrada siguió un estándar abierto común. En el otro caso, se debe a que el propio software pertenecía a una comunidad de código abierto.

Aunque se trata de cosas fundamentalmente diferentes, ambas ayudan a fomentar la innovación y, al mismo tiempo, ofrecen más opciones a los clientes. Obtenga más información sobre el poder de la tecnología abierta de IBM.